शादी पर राज निदिमोरू ने सामंथा को दिया एक खास गिफ्ट, देखकर चौंक गईं नई नवेली दुल्हन

साउथ की स्टार सामंथा रुथ प्रभु ने अपनी दूसरी शादी अनाउंस करके सभी को चौंका दिया है. सामंथा ने द फैमिली मैन के डायरेक्टर राज निदिमोरू से 1 दिसंबर को शादी रचाई है. दोनों ने बहुत ही सिंपल तरीके से शादी की है. सामंथा ने शादी की फोटोज शेयर करके हर किसी को सरप्राइज्ड कर दिया था. उन्होंने शादी में लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनी थी. उनकी शादी में फैमिली और कुछ खास दोस्त ही शामिल हुए थे. सामंथा की रिंग इस समय सुर्खियों में बनी हुई है मगर क्या आपको पता है राज ने एक सरप्राइज गिफ्ट भी सामंथा को दिया है. आइए आपको बताते हैं.

सामंथा की इंगेजमेंट रिंग हर जगह छाई हुई है. इसे काफी पसंद किया जा रहा है. ये एकदम यूनिक रिंग है जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर खूब छाई हुई है. रिपोर्ट्स की माने तो इस रिंग की कीमक करीब 1.5 करोड़ है.

राज ने सामंथा को दिया सरप्राइज

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक राज ने सामंथा को शादी पर एक खूबसूरत घर गिफ्ट किया है. ये घर हैदराबाद के जुबली हिल्स में है. उन्होंने शादी पर सामथा को घर की चाबी दी है.

बता दें सिटाडेल की शूटिंग के दौरान सामंथा और राज को एक-दूसरे से प्यार हो गया था. जब सामंथा की तबीयत खराब चल रही थी उस समय भी राज ने उनका साथ दिया था.

दोनों की है दूसरी शादी

राज और सामंथा दोनों की ही ये दूसरी शादी है. राज की पहली शादी श्यामली डे से हुई थी. ये कपल 2015 में शादी के बंधन में बंधा था और दोनों साल 2022 में अलग हो गए थे. वहीं सामंथा की पहली शादी नागा चैतन्य से हुई थी. ये शादी 4 साल ही चल पाई. सामंथा और नागा 2017 में शादी के बंधन में बंधे थे और 2021 में दोनों अलग हो गए थे.

