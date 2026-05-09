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बेकाबू घोड़ा, होर्स राइडिंग में आई चोटें, विजय देवरकोंडा के लिए 'रणबाली' में आसान नहीं थी घुड़सवारी, देखें BTS वीडियो

Ranabaali Horse Riding BTS Video: विजय देवरकोंडा के बर्थडे के मौके पर फिल्म ‘रणबाली’ से घुड़सवारी का बीटीएस वीडियो शेयर किया गया, जिसमें उन्हें काफी मशक्कत करते हुए देखा जा सकता है.

By : आईएएनएस | Updated at : 09 May 2026 09:20 PM (IST)
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भारत के इतिहास की अनसुनी सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्म 'रणबाली' में विजय देवरकोंडा एक योद्धा के अवतार में नजर आएंगे. उनके साथ रश्मिका मंदाना 'जयाम्मा' के किरदार में होंगी. यह बहुप्रतीक्षित महागाथा 11 सितंबर, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. ऐसे में एक्टर के जन्मदिन के मौके पर फिल्म का एक बीटीएस वीडियो शेयर किया गया है, जो कि उनकी घुड़सवारी का है.

विजय देवरकोंडा ने की कड़ी मेहनत

विजय देवरकोंडा के जन्मदिन के मौके पर 'रणबाली' से माइथ्री मूवीज मेकर्स की ओर से बीटीएस वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें देखने के लिए मिल रहा है कि अभिनेता बेकाबू घोड़े पर घुड़सवारी करने के लिए काफी मशक्कत करते हैं. इसमें उन्हें कड़ी मेहनत करते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में वह गिरते-संभलते दिख रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि उन्हें चोटे भी आई होंगी. लेकिन अंत में वह कड़ी मेहनत और खास ट्रेनिंग के बाद घोड़े को काबू में कर लेते हैं. 

इस बर्थडे स्पेशल वीडियो में विजय को अपना “Stallion” बताया गया और दर्शकों से तैयार रहने के लिए कहा गया. इस दमदार वीडियो में अभिनेता घुड़सवारी की कठिन ट्रेनिंग लेते और अपने योद्धा किरदार के लिए शारीरिक तैयारी करते नजर आते हैं.

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शानदार केमिस्ट्री

राणाबाली' एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा है जो भारत के बीते हुए इतिहास के पन्नों से प्रेरित है और औपनिवेशिक काल (colonial era) पर आधारित है. फिल्म में विजय देवरकोंडा एक खूंखार योद्धा के रूप में हैं, जबकि रश्मिका मंदाना उनकी पत्नी जयाम्मा का किरदार निभा रही हैं. फिल्म का उत्साह बढ़ाते हुए, हाल ही में रिलीज हुआ गाना "ओ मेरे साजन" एक बड़ी सफलता बन गया है, जिसने दर्शकों को इस भव्य ऐतिहासिक सेटिंग के बीच इस जोड़ी की शानदार केमिस्ट्री की झलक दी है. इस गाने पर सोशल मीडिया पर 1 लाख से ज्यादा रील्स बन चुके हैं, जो फिल्म को लेकर लोगों की भारी एक्साइटमेंट को दर्शाता है.

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राहुल संकृत्यान के डायरेक्शन में बनी और माइथ्री मूवी मेकर्स के वाई. रवि शंकर और नवीन येरनेनी द्वारा टी-सीरीज के साथ मिलकर प्रोड्यूस की गई फिल्म 'रणबाली' में रश्मिका मंदाना फीमेल लीड रोल में हैं. यह विजय देवरकोंडा के साथ उनकी वापसी है, जो पर्दे पर एक दमदार जोड़ी होने का वादा करती है. फिल्म में कई बेहतरीन कलाकार शामिल हैं, जिनमें इंटरनेशनल एक्टर अर्नोल्ड वोस्लू भी हैं, जो इसे ग्लोबल लेवल पर और भी खास बनाते हैं. 'राणाबाली' 11 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

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Published at : 09 May 2026 09:20 PM (IST)
Tags :
Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Raanabali
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