एसएस राजामौली की आने वाली फिल्म 'वाराणसी' लगातार खबरों में है. इस फिल्म को राजामौली महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ बना रहे हैं. फिल्म इन सभी का लुक भी सामने आ चुका है. हालांकि फिल्म के रिलीज में काफी वक्त है. राजामौली के घोषणा के अनुसार ये फिल्म 2027 में रिलीज होगी. हालांकि इसकी कंफर्म रिलीज की घोषणा अभी तक नहीं की गई है. मगर फिल्म को लेकर दर्शकों क बीच काफी बज गया है. वहीं इसके ओटीटी राइट्स के लिए अभी से चर्चा शुरू हो गई हैं.

फिल्म के ओटीटी राइट्स के लिए ये दावे किए जा रहे हैं कि फिल्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म 'वाराणसी' के डिजिटल राइट्स भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार है. फिल्म की का डील हॉलीवुड फिल्म के बराबर हो सकती है. इसका फाइनल फिगर 1000 करोड़ रुपए तक भी जा सकता है.

नया बेंचमार्क सेट करेगी 'वाराणसी'

रिपोर्ट की मानें तो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म 'वाराणसी' के डिजिटल राइट्स के लिए बड़ी रकम चुकाने का प्लान कर रही है. ये रकम हॉलीवुड फिल्म के बराबर होगी. फाइनल फिगर 1000 करोड़ रुपए तक भी जा सकता है. अगर यह डील फाइनल हो जाती है, तो ये किसी इंडियन फिल्म के लिए डिजिटल राइट्स के जरिए पाए जाने वाले प्री-रिलीज रेवेन्यू का एक नया बेंचमार्क सेट करेगी.

View this post on Instagram A post shared by SS Rajamouli (@ssrajamouli)

फिल्म की ओटीटी राइट्स के लिए मची होड़

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल स्ट्रीमिंग मार्केट में 'वाराणसी' भारत की सबसे हॉट प्रॉपर्टी है. फिल्म 'आरआरआर' की जबरदस्त सफलता और उसके ऑस्कर जीतने के बाद राजामौली की फिल्म की डिमांड बढ़ गई है. राजामौली की पिछली फिल्म 'बाहुबली 2' ने भी विदेशों में छप्परफाड़ कमाई की थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि 'बाहुबली 2' विदेशों में 62 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई की थी. अब राजामौली की अगली फिल्म के डिजिटल राइट्स के लिए बोली लगनी शुरू हो गई है.