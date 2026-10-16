साउथ के जाने-माने एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन आज 44 साल के हो चुके हैं. केरल में जन्मे पृथ्वीराज सुकुमार ने 20 साल की उम्र में एक्टिंग डेब्यू कर लिया था. अब तक वो 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं. साउथ इंडियन फिल्मों के साथ-साथ उन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया. आइए आज एक्टर के जन्मदिन पर उनकी लव स्टोरी, नेटवर्थ और पॉपुलर फिल्मों के बारे में जानते हैं.

20 साल की उम्र में की पहली फिल्म

पृथ्वीराज सुकुमार का जन्म 16 अक्टूबर 1982 को केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था. उनकी पहचान एक्टर के अलावा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सिंगर के रूप में भी हैं. पृथ्वीराज ने अपना एक्टिंग डेब्यू 20 साल की उम्र में मलयालम फिल्म 'नंदनम' (2002) से किया था. उस वक्त वो कॉलेज की पढ़ाई भी कर रहे थे.

पृथ्वीराज सुकुमारन की बेहतरीन फिल्में

पहली ही फिल्म नंदनम से चर्चा में आए पृथ्वीराज 'क्लासमेट्स', 'वास्तव', 'इंडियन रूपी', 'कुरुथी', 'एजरा', ऐय्या', 'लुसिफर', 'एन्नु निट्टे मोइदीन', 'अय्यप्पनम कोशियम', 'आदुजीवितम' और 'सालार' सहित कई फिल्मों से सुर्खियों में रहे.

पृथ्वीराज सुकुमारन की बेहतरीन फिल्में

पहली ही फिल्म नंदनम से चर्चा में आए पृथ्वीराज 'क्लासमेट्स', 'वास्तव', 'इंडियन रूपी', 'एन्नु निट्टे मोइदीन', 'अय्यप्पनम कोशियम', 'आदुजीवितम' और 'सालार' सहित कई फिल्मों से सुर्खियों में रहे. 'ऐय्या' (2012) से उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू किया था. इसके बाद वो 'औरंगजेब' और 'नाम शबाना' में भी नजर आए. वहीं हाल ही में उन्होंने करीना कपूर के साथ फिल्म 'दायरा' में काम किया.

पृथ्वीराज सुकुमारन की लव स्टोरी

पृथ्वीराज का दिल जर्नलिस्ट सुप्रिया मेनन पर आया था. कभी सुप्रिया बीबीसी इंडिया में जर्नलिस्ट हुआ करती थीं. तभी उनकी मुलाकात एक्टर से हुई. दोनों बुक रीडिंग के शौक के चलते एक दूसरे के करीब आ गए. उन्होंने सालों की डेटिंग के बाद साल 2011 में शादी रचा अली और 2014 में बेटी अलंकृता का वेलकम किया.

कितने अमीर हैं एक्टर?

कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वीराज सुकुमार की टोटल नेटवर्थ 54 करोड़ रुपये है. केरल के कोच्चि में वो एक आलीशान घर में रहते हैं. वहीं मुंबई के पाली हिल में भी उनका 17 करोड़ की कीमत का घर है. उनके पास लैंड रोवर डिफेंडर 110, रेंज रोवर वोग और पोर्श कैयेन और लेम्बोर्गिनी उरुस जैसी लग्जरी गाड़ियां भी हैं.