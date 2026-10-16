Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाकरोड़ों के मालिक हैं करीना के हीरो पृथ्वीराज सुकुमारन, जर्नलिस्ट पर आया था दिल

करोड़ों के मालिक हैं करीना के हीरो पृथ्वीराज सुकुमारन, जर्नलिस्ट पर आया था दिल

20 साल की उम्र में एक्टिंग डेब्यू करने वाले पृथ्वीराज सुकुमारन ने अब तक 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है. एक्टर आज अपना 44वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 16 Oct 2026 06:47 AM (IST)
Preferred Sources

साउथ के जाने-माने एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन आज 44 साल के हो चुके हैं. केरल में जन्मे पृथ्वीराज सुकुमार ने 20 साल की उम्र में एक्टिंग डेब्यू कर लिया था. अब तक वो 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं. साउथ इंडियन फिल्मों के साथ-साथ उन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया. आइए आज एक्टर के जन्मदिन पर उनकी लव स्टोरी, नेटवर्थ और पॉपुलर फिल्मों के बारे में जानते हैं.

20 साल की उम्र में की पहली फिल्म

पृथ्वीराज सुकुमार का जन्म 16 अक्टूबर 1982 को केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था. उनकी पहचान एक्टर के अलावा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सिंगर के रूप में भी हैं. पृथ्वीराज ने अपना एक्टिंग डेब्यू 20 साल की उम्र में मलयालम फिल्म 'नंदनम' (2002) से किया था. उस वक्त वो कॉलेज की पढ़ाई भी कर रहे थे.

पृथ्वीराज सुकुमारन की बेहतरीन फिल्में

पहली ही फिल्म नंदनम से चर्चा में आए पृथ्वीराज 'क्लासमेट्स', 'वास्तव', 'इंडियन रूपी', 'कुरुथी', 'एजरा', ऐय्या', 'लुसिफर', 'एन्नु निट्टे मोइदीन', 'अय्यप्पनम कोशियम', 'आदुजीवितम' और 'सालार' सहित कई फिल्मों से सुर्खियों में रहे. 

करोड़ों के मालिक हैं करीना के हीरो पृथ्वीराज सुकुमारन, जर्नलिस्ट पर आया था दिल

पृथ्वीराज सुकुमारन की बेहतरीन फिल्में

पहली ही फिल्म नंदनम से चर्चा में आए पृथ्वीराज 'क्लासमेट्स', 'वास्तव', 'इंडियन रूपी', 'एन्नु निट्टे मोइदीन', 'अय्यप्पनम कोशियम', 'आदुजीवितम' और 'सालार' सहित कई फिल्मों से सुर्खियों में रहे. 'ऐय्या' (2012) से उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू किया था. इसके बाद वो 'औरंगजेब' और 'नाम शबाना' में भी नजर आए. वहीं हाल ही में उन्होंने करीना कपूर के साथ फिल्म 'दायरा' में काम किया.

पृथ्वीराज सुकुमारन की लव स्टोरी 

पृथ्वीराज का दिल जर्नलिस्ट सुप्रिया मेनन पर आया था. कभी सुप्रिया बीबीसी इंडिया में जर्नलिस्ट हुआ करती थीं. तभी उनकी मुलाकात एक्टर से हुई. दोनों बुक रीडिंग के शौक के चलते एक दूसरे के करीब आ गए. उन्होंने सालों की डेटिंग के बाद साल 2011 में शादी रचा अली और 2014 में बेटी अलंकृता का वेलकम किया.

कितने अमीर हैं एक्टर?

कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वीराज सुकुमार की टोटल नेटवर्थ 54 करोड़ रुपये है. केरल के कोच्चि में वो एक आलीशान घर में रहते हैं. वहीं मुंबई के पाली हिल में भी उनका 17 करोड़ की कीमत का घर है. उनके पास लैंड रोवर डिफेंडर 110, रेंज रोवर वोग और पोर्श कैयेन और लेम्बोर्गिनी उरुस जैसी लग्जरी गाड़ियां भी हैं.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 16 Oct 2026 06:47 AM (IST)
Tags :
Prithviraj Sukumaran
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
'जेलर 2' ने पहले दिन तोड़ा 'जन नायकन' का रिकॉर्ड, बनी 2026 की तमिल की हाईएस्ट ओपनर
'जेलर 2' ने पहले दिन तोड़ा 'जन नायकन' का रिकॉर्ड, बनी 2026 की तमिल की हाईएस्ट ओपनर
साउथ सिनेमा
Jailer 2 Box Office Day 1: रजनीकांत की 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर की बंपर ओपनिंग, 59 करोड़ के हुई पार
'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर की बंपर ओपनिंग, 59 करोड़ के हुई पार
साउथ सिनेमा
धनुष ने ‘जेलर 2’ को बताया ब्लॉकबस्टर, बोले- हर रजनीकांत फैन जरूर देखे फिल्म
धनुष ने ‘जेलर 2’ को बताया ब्लॉकबस्टर, बोले- हर रजनीकांत फैन जरूर देखे फिल्म
साउथ सिनेमा
'जेलर 3' की तैयारी शुरू? रजनीकांत की फिल्म को लेकर आया बड़ा अपडेट
'जेलर 3' की तैयारी शुरू? रजनीकांत की फिल्म को लेकर आया बड़ा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

लखनऊ में मौत की पटकथा...नेपाल में 'गुप्त लीला' !
SC में सुनवाई का सार..'क्या 'तमाशा' बना रखा है ?'
तो सत्ता परिवर्तन का प्लान-बांग्लादेश का क्यों बखान!
Jagadhatri:😮Jagadhatri मिशन के लिए तैयार, Shivay ने घर की देवी को सम्मान देकर भेजा मैदान में! #sbs
Bollywood News: कॉफ़ी विद करण का धमाकेदार आगाज, सलमान खान के बेबाक अंदाज ने शो पर लगाया तड़का! (15.10.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सऊदी में 2 बांग्लादेशियों को फांसी, जानें ऐसा क्या किया था मक्का की मस्जिद में
सऊदी में 2 बांग्लादेशियों को फांसी, जानें ऐसा क्या किया था मक्का की मस्जिद में
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कब से शुरू होगा SSR का कार्यक्रम? यहां पढ़ें पूरी जानकारी
यूपी में कब से शुरू होगा SSR का कार्यक्रम? यहां पढ़ें पूरी जानकारी
इंडिया
कांग्रेस छोड़कर BJP में गए नेताओं पर राहुल गांधी का तंज, बोले- 'वो लोग अब...'
कांग्रेस छोड़कर BJP में गए नेताओं पर राहुल गांधी का तंज, बोले- 'वो लोग अब...'
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' 500 करोड़ के पार फिर भी 'हनुमान अंश' से रह गई पीछे, जानें 14वें दिन का कलेक्शन
'दृश्यम 3' 500 करोड़ के पार फिर भी 'हनुमान अंश' से रह गई पीछे, जानें 14वें दिन का कलेक्शन
क्रिकेट
'सचिन-कोहली की तरह वैभव सूर्यवंशी भी...', पूर्व सिलेक्टर के बयान ने चौंकाया
'सचिन-कोहली की तरह वैभव सूर्यवंशी भी...', पूर्व सिलेक्टर के बयान ने चौंकाया
इंडिया
पत्रकार निखिल वागले और संजय राउत के खिलाफ SC में चलेगा अवमानना केस, दाखिल हुई याचिका
पत्रकार निखिल वागले और संजय राउत के खिलाफ SC में चलेगा अवमानना केस, दाखिल हुई याचिका
इंडिया
नेहा बोरा के बांग्लादेश वाले बयान पर अभिजीत दीपके बोले, 'हम हमेशा अहिंसा और...'
नेहा बोरा के बांग्लादेश वाले बयान पर अभिजीत दीपके बोले, 'हम हमेशा अहिंसा और...'
एग्रीकल्चर
मवेशियों में तेजी से फैल सकती है ये बीमारी, पशुपालक तुरंत करें ये काम
मवेशियों में तेजी से फैल सकती है ये बीमारी, पशुपालक तुरंत करें ये काम
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget