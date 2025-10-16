हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'खलीफा' में गोल्ड स्मगलर बनेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन, बर्थडे पर सामने आया फर्स्ट लुक, जानें कब रिलीज होगी फिल्म

'खलीफा' में गोल्ड स्मगलर बनेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन, बर्थडे पर सामने आया फर्स्ट लुक, जानें कब रिलीज होगी फिल्म

Prithviraj Sukumaran Look From Khalifa: मलयालम स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस मौके पर एक्टर का फिल्म खलीफा से फर्स्ट लुक सामने आ गया है.

By : आईएएनएस | Edited By: दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 16 Oct 2025 06:31 PM (IST)
Preferred Sources

मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की नई फिल्म 'खलीफा' से उनका फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है. इस एक्शन-थ्रिलर में वो आमिर अली नाम के एक कुख्यात गोल्ड स्मगलर का किरदार निभाते नजर आएंगे. पृथ्वीराज सुकुमारन के जन्मदिन के मौके पर इस फिल्म का टीजर भी मेकर्स ने सोशल मीडिया पर जारी किया. इस फिल्म को वैसाख डायरेक्ट कर रहे हैं.

पृथ्वीराज सुकुमारन ने भी इसका एक पोस्टर अपनी एक्स टाइमलाइन पर शेयर किया. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा- पीढ़ियों से चली आ रही एक दुश्मनी का होगा अंत. 'खलीफा - द रूलर' अगले ओणम पर होगी रिलीज, आमिर अली अपना बदला लेगा.

खलीफा का टीजर भी यूट्यूब पर जारी किया गया है. इसकी शुरुआत एक समाचार बुलेटिन की आवाज से होती है, जिसमें न्यूज एंकर कहता है- 'पुलिस और सीमा शुल्क अधिकारियों ने मिडिल ईस्ट से संचालित एक करोड़ों डॉलर के सोने की तस्करी के रैकेट का पर्दाफाश किया है. बताया गया है कि यह रैकेट लंदन, नेपाल और केरल के नेटवर्क के जरिए चलाया जा रहा है.'

फिर एक बूढ़ा व्यक्ति से पूछताछ करता एक कस्टम अधिकारी दिखाई देता है. वो उसे डराता है और उस पर नई-नई धाराओं सहित कड़ा अधिनियम लगाने की धमकी देता है. वो कहता है कि कोफेपोसा अधिनियम किसके लिए लगाया गया था. फिर वो दक्षिण भारत के सबसे बड़े गोल्ड स्मगलर का नाम लेता है. इसके बाद पृथ्वीराज सुकुमारन उर्फ आमिर अली की एंट्री होती है. इसमें वो धमाकेदार एक्शन भी करते दिखाई दे रहे हैं. इसमें कुछ हैरतअंगेज स्टंट भी दिखाए गए हैं.

पृथ्वीराज सुकुमारन ने फिल्म खलीफा के यूके शेड्यूल में अपने हिस्से की शूटिंग इसी साल अगस्त में पूरी की थी. खलीफा की शुरुआत 2022 में होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते इसकी पहली शूटिंग 2025 में ही शुरू हो पाई. बताया जा रहा है कि इसकी शूटिंग यूके के बाद अब नेपाल में भी की जाएगी. 'खलीफा' अगले साल रिलीज होगी.

 

Published at : 16 Oct 2025 06:24 PM (IST)
Tags :
Prithviraj Sukumaran Khalifa Prithviraj Sukumaran Birthday Khalifa Release Date
