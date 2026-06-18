बॉक्स ऑफिस पर 137.69% का बंपर मुनाफा, अब OTT पर गदर मचा रही है ये साउथ ब्लॉकबस्टर

Karuppu Box office Profit: सूर्या और तृषा कृष्णन की फिल्म 'करुप्पु' ओटीटी पर भी गर्दा उड़ा रही है. फिल्म थिएटर में रिलीज होने के बाद से चर्चा में बनी हुई है. सोशल मीडिया पर लोग इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे. मूवी अब ओटीटी पर आई तो जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है. मूवी ट्रेंड कर रही है. इसने बंपर प्रॉफिट भी कमाया है. चलिए बताते हैं इसने कितनी कमाई की.

ओटीटी पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही 'करुप्पु'

तमिल की फेंटेसी एक्शन फिल्म 'करुप्पु' ओटीटी पर रिलीज होने के साथ ही छा गई है. फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया है और इसे लोग खूब देख रहे हैं. मूवी प्राइम वीडियो पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है. ये हिंदी में नंबर 1 बनी हुई है वहीं, तेलुगु में ये तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है. इसने 'डकैत एक प्रेम कथा' जैसी फिल्म को भी पछाड़ दिया है.

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'करुप्पु' ने 34 दिन में की धांसू कमाई

सूर्या स्टारर फिल्म 'करुप्पु' 34वें दिन भी धांसू कमाई की. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 5वें बुधवार को 11 लाख की कमाई की. इसके पहले भी मंगलवार को भी इसने 11 लाख कमाए थे. 34 दिनों में फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 197.36 पहुंच गया. जबकि फिल्म ओटीटी पर आ चुकी है फिर भी ये कमाई कर रही है. वहीं, फिल्म 'करुप्पु' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 309.13 करोड़ का बिजनेस किया.

'करुप्पु' ने 34 दिन में कितना कमाया प्रॉफिट?

इसके साथ ही अगर 'करुप्पु' के बॉक्स ऑफिस प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो IMDb के अनुसार, फिल्म का बजट 130 करोड़ था जबकि फिल्म ने दुनियाभर में 309.13 करोड़ का कलेक्शन 34 दिनों में कर लिया, जिसके बाद इसका टोटल प्रॉफिट 137.69% पहुंच गया. किसी भी फिल्म के लिए ये प्रॉफिट अच्छा खासा है.

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क्या है 'करुप्पु' की कहानी?

इसके साथ ही अगर फिल्म 'करुप्पु' की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसमें सूर्या ने भगवान 'करुप्पु' का रोल प्ले किया है, जो गलत के खिलाफ होते हैं और सताए हुए लोगों को न्याय दिलाते हैं. इसमें उनके साथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन भी हैं, जो एडवोकेट को रोल में होती हैं. ये एक फेंटेसी एक्शन ड्रामा फिल्म है.