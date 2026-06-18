बॉक्स ऑफिस पर 137.69% का बंपर मुनाफा, अब OTT पर गदर मचा रही है ये साउथ ब्लॉकबस्टर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा137% से ज्यादा का धमाकेदार प्रॉफिट, थिएटर्स के बाद अब OTT पर भी भौकाल काट रही है ये साउथ फिल्म

137% से ज्यादा का धमाकेदार प्रॉफिट, थिएटर्स के बाद अब OTT पर भी भौकाल काट रही है ये साउथ फिल्म

Karuppu Box office Profit: सूर्या स्टारर फिल्म 'करुप्पु' बॉक्स ऑफिस ओटीटी रिलीज के बाद भी कमाई कर रही है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 34वें दिन 11 लाख की कमाई की. चलिए बताते हैं इसका प्रॉफिट.

Reported By : राहुल यादव |  Updated at : 18 Jun 2026 06:56 PM (IST)
Preferred Sources

Karuppu Box office Profit: सूर्या और तृषा कृष्णन की फिल्म 'करुप्पु' ओटीटी पर भी गर्दा उड़ा रही है. फिल्म थिएटर में रिलीज होने के बाद से चर्चा में बनी हुई है. सोशल मीडिया पर लोग इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे. मूवी अब ओटीटी पर आई तो जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है. मूवी ट्रेंड कर रही है. इसने बंपर प्रॉफिट भी कमाया है. चलिए बताते हैं इसने कितनी कमाई की.

ओटीटी पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही 'करुप्पु'

तमिल की फेंटेसी एक्शन फिल्म 'करुप्पु' ओटीटी पर रिलीज होने के साथ ही छा गई है. फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया है और इसे लोग खूब देख रहे हैं. मूवी प्राइम वीडियो पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है. ये हिंदी में नंबर 1 बनी हुई है वहीं, तेलुगु में ये तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है. इसने 'डकैत एक प्रेम कथा' जैसी फिल्म को भी पछाड़ दिया है.

यह भी पढ़ें: '2 घंटे बात की तो...', ममता कुलकर्णी के प्यार में थे शादीशुदा आमिर खान, किया था सुसाइड की कोशिश?

'करुप्पु' ने 34 दिन में की धांसू कमाई

सूर्या स्टारर फिल्म 'करुप्पु' 34वें दिन भी धांसू कमाई की. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 5वें बुधवार को 11 लाख की कमाई की. इसके पहले भी मंगलवार को भी इसने 11 लाख कमाए थे. 34 दिनों में फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 197.36 पहुंच गया. जबकि फिल्म ओटीटी पर आ चुकी है फिर भी ये कमाई कर रही है. वहीं, फिल्म 'करुप्पु' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 309.13 करोड़ का बिजनेस किया.

'करुप्पु' ने 34 दिन में कितना कमाया प्रॉफिट?

 इसके साथ ही अगर 'करुप्पु' के बॉक्स ऑफिस प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो IMDb के अनुसार, फिल्म का बजट 130 करोड़ था जबकि फिल्म ने दुनियाभर में 309.13 करोड़ का कलेक्शन 34 दिनों में कर लिया, जिसके बाद इसका टोटल प्रॉफिट 137.69% पहुंच गया. किसी भी फिल्म के लिए ये प्रॉफिट अच्छा खासा है.

यह भी पढ़ें: 2026 की मलयालम की पहली सुपरहिट हॉरर फिल्म, 5 करोड़ के बजट में कमाया था 352% प्रॉफिट

क्या है 'करुप्पु' की कहानी? 

इसके साथ ही अगर फिल्म 'करुप्पु' की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसमें सूर्या ने भगवान 'करुप्पु' का रोल प्ले किया है, जो गलत के खिलाफ होते हैं और सताए हुए लोगों को न्याय दिलाते हैं. इसमें उनके साथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन भी हैं, जो एडवोकेट को रोल में होती हैं. ये एक फेंटेसी एक्शन ड्रामा फिल्म है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 18 Jun 2026 06:56 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Karuppu
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
137% से ज्यादा का धमाकेदार प्रॉफिट, थिएटर्स के बाद अब OTT पर भी भौकाल काट रही है ये साउथ फिल्म
बॉक्स ऑफिस पर 137.69% का बंपर मुनाफा, अब OTT पर गदर मचा रही है ये साउथ ब्लॉकबस्टर
साउथ सिनेमा
Box Office: 2026 की मलयालम की पहली सुपरहिट हॉरर फिल्म, 5 करोड़ के बजट में कमाया था 352% प्रॉफिट
2026 की मलयालम की पहली सुपरहिट हॉरर फिल्म, 5 करोड़ के बजट में कमाया था 352% प्रॉफिट
साउथ सिनेमा
Wednesday Box Office 17th June: पिट गईं कंगना-मनोज की फिल्में, 'मैं वापस आऊंगा' ने चौंकाया, जानें- बुधवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
पिट गईं कंगना-मनोज की फिल्में, 'मैं वापस आऊंगा' ने चौंकाया, जानें- बुधवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
साउथ सिनेमा
मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

2026 Maruti Brezza Facelift: Turbo Engine के साथ होगी और भी Powerful? #maruti #brezza #autolive
Bollywood News: सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ टीजर से मचा धमाल, आमिर खान की आवाज ने बढ़ाया इमोशनल असर (18.06.26)
Jagadhatri:😯Maya ने Jagadhatri-Shivay के सामने रखी बड़ी शर्त, शादीशुदा होने का सबूत देने को कहा #sbs
Nitin Gadkari ने Sign की E100 File! क्या 100% Ethanol Cars Practical हैं? #nitingadkari #autolive
US-Iran Peace Deal: पेट्रोल -डीजल के साथ क्या-क्या सस्ता होने वाला है? आम आदमी की चांदी! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इधर यूएस-ईरान की हुई डील, उधर भारत को मिलने जा रही कल बड़ी खुशखबरी! दूर होगी रसोई गैस की किल्लत
इधर यूएस-ईरान की हुई डील, उधर भारत को मिलने जा रही कल बड़ी खुशखबरी! दूर होगी रसोई गैस की किल्लत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव बोले- अयोध्या महापापियों के लिए कुरुक्षेत्र साबित होगी...BJP का यहीं अंत होगा
अखिलेश यादव बोले- अयोध्या महापापियों के लिए कुरुक्षेत्र साबित होगी...BJP का यहीं अंत होगा
क्रिकेट
स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनी, पुरुष क्रिकेटर तो कोसों दूर
स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनी, पुरुष क्रिकेटर तो कोसों दूर
बॉलीवुड
Marathi Movies Box Office: 'देऊळ बंद 2' बनाएगी नया रिकॉर्ड, 'राजा शिवाजी' को भी छोड़ेगी पीछे! 'तुंबाडची मंजुळा' ने किया इतना बॉक्स ऑफिस
'देऊळ बंद 2' बनाएगी नया रिकॉर्ड, 'राजा शिवाजी' को भी छोड़ेगी पीछे! 'तुंबाडची मंजुळा' ने किया इतना बॉक्स ऑफिस
इंडिया
‘शिवसेना में कौन क्या करता है, ये...’, गालीबाज संजय राउत के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का पलटवार
‘शिवसेना में कौन क्या करता है, ये...’, गालीबाज संजय राउत के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का पलटवार
विश्व
PoK Protest: PoJK में बगावत तेज! 10वें दिन सड़कों पर उतरे 70 हजार प्रदर्शनकारी, पाक सेना के खिलाफ लगे जोरदार नारे
PoJK में बगावत तेज! 10वें दिन सड़कों पर उतरे 70 हजार प्रदर्शनकारी, पाक सेना के खिलाफ लगे नारे
विश्व
भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहा चीन! बॉर्डर से 50 KM दूर बीजिंग के इस कदम से मच सकती है बड़ी तबाही
भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहा चीन! बॉर्डर से 50 KM दूर बीजिंग के इस कदम से मच सकती है बड़ी तबाही
इंडिया
Explained: बादल, आंधी, तूफान... लेकिन बारिश क्यों नहीं? जून में 42% कम गिरा पानी, कितने गंभीर होंगे नतीजे?
Explained: बादल, आंधी, तूफान... लेकिन बारिश क्यों नहीं? 42% कम बरसात, कितने गंभीर होंगे नतीजे?
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget