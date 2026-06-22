पीएम मोदी ने तमिलनाडु के सीएम विजय को दी जन्मदिन की बधाई, लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को जन्मदिन की बधाई दी और उनके लंबे व स्वस्थ जीवन की कामना की.

पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बधाई

पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थिरु सी. जोसेफ विजय को जन्मदिन की बधाई. मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं.'

Birthday greetings to the Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru C. Joseph Vijay Ji. I pray for his long and healthy life.@TVKVijayHQ — Narendra Modi (@narendramodi) June 22, 2026

बता दें, 22 जून 1974 को चेन्नई में जन्मे विजय एक एक्टर से राजनेता बने हैं और वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं. राजनीति में आने से पहले वो तमिल सिनेमा के सबसे सफल और प्रभावशाली सितारों में से एक रहे और फैंस उन्हें 'थलपति' के नाम से बुलाते हैं.

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विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है. वे फिल्म निर्माता एस.ए. चंद्रशेखर और गायिका शोभा चंद्रशेखर के बेटे हैं. उन्होंने अपने पिता की ओर से निर्देशित फिल्म 'वेट्री' (1984) में एक बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और बाद में तमिल फिल्म जगत में एक प्रमुख स्टार के रूप में उभरे.

विजय का फिल्मी करियर

विजय ने साउथ सिनेमा में खुद को सबसे बड़े नामों में से एक के रूप में स्थापित किया. 'खुशी', 'थिरुमलाई', 'घिल्ली', 'पोक्किरी' और 'सरकार' जैसी फिल्मों ने उनकी पॉपुलैरिटी में योगदान दिया. हालांकि, उन्हें शुरू में रोमांटिक भूमिकाओं के लिए पहचान मिली, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को एक एक्शन स्टार के रूप में ढाला, जो सामाजिक और राजनीतिक न्याय के लिए लड़ने वाले पात्रों को निभाने के लिए जाने जाते थे.

फैंस के बीच उनकी जबरदस्त पॉपुलैरिटी के कारण अक्सर उनकी तुलना उन महान तमिल एक्टरओं से की जाती थी, जिन्होंने सफलतापूर्वक राजनीति में कदम रखा था. उनकी कई फिल्मों में राजनीतिक विषयों को उनके भविष्य के राजनीतिक इरादों के संकेत के रूप में देखा गया.

विजय का राजनीतिक करियर

2024 में विजय ने 'तमिलगा वेट्री कझगम' (टीवीके) पार्टी बनाई और औ राजनीति में शामिल हुए. पार्टी ने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. टीवीके ने तमिलनाडु विधानसभा की 234 में से 108 सीटों पर विजय हासिल की. बहुमत के आंकड़े से कम सीटें आने पर टीवीके ने कांग्रेस और अन्य दलों के साथ गठबंधन किया. इसके बाद जोसेफ विजय ने 10 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली.

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