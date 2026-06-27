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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाप्रेग्नेंसी में भी नहीं रुकीं सामंथा रुथ प्रभु, मॉर्निंग सिकनेस के बावजूद शूट किया एनर्जेटिक गाना, डायरेक्टर ने किया खुलासा

प्रेग्नेंसी में भी नहीं रुकीं सामंथा रुथ प्रभु, मॉर्निंग सिकनेस के बावजूद शूट किया एनर्जेटिक गाना, डायरेक्टर ने किया खुलासा

'मां इंटी बंगारम' की डायरेक्टर नंदिनी रेड्डी ने सामंथा रुथ प्रभु की तारीफ की. उनके मुताबिक एक्ट्रेस ने प्रेग्नेंसी के शुरुआती दिनों में मॉर्निंग सिकनेस से जूझने के बावजूद एनर्जेटिक गाना शूट किया था.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 27 Jun 2026 11:27 AM (IST)
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साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. उनकी हालिया रिलीज फिल्म 'मां इंटी बंगारम' बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया परफॉर्म कर रही है, वहीं दूसरी ओर एक्ट्रेस ने हाल ही में अपनी प्रेग्नेंसी कंफर्म की है. अब इस बीच 'मां इंटी बंगारम' की डायरेक्टर ने बड़ा खुलासा किया है. 

नंदिनी रेड्डी ने की सामंथा रुथ प्रभु की तारीफ
iDream Media को दिए एक इंटरव्यू में डायरेक्टर नंदिनी रेड्डी ने सामंथा की जमकर तारीफ की. उन्होंने बताया कि एक्ट्रेस ने प्रेग्नेंसी के शुरुआती दिनों में मॉर्निंग सिकनेस से जूझने के बावजूद फिल्म का एनर्जेटिक गाना शूट किया था. 

पहले हमें लगा सामंथा को बुखार है...
नंदिनी रेड्डी ने सामंथा की प्रेग्नेंसी पर रिएक्ट करते हुए कहा, 'मैं बहुत खुश थी. सच कहूं तो मुझे उनकी प्रेग्नेंसी के बारे में तब पता चला, जब हम 'थसाडिया' गाने की शूटिंग कर रहे थे. ये शूटिंग के लगभग आखिरी दिनों की बात थी. उन्होंने मुझसे कहा था कि सुबह उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है. हमें लगा कि शायद उन्हें बुखार है.'

ये भी पढ़ें:- 'डेट फिक्स है...', जब सामंथा रुथ प्रभु ने बेबी प्लानिंग का किया था खुलासा, बच्चों को लेकर कही थी ये बात

नंदिनी रेड्डी ने क्या कहा?
डायरेक्टर ने आगे कहा, 'अगले दिन जब मैंने उनसे पूछा कि क्या उनका बुखार ठीक हो गया, तो पहले उन्होंने कुछ नहीं कहा. फिर एक मिनट बाद उन्होंने बताया कि वो प्रेग्नेंट हैं और मॉर्निंग सिकनेस से जूझ रही हैं. वो प्रेग्नेंसी का शुरुआती दौर था. इसके बाद हमने बाकी शूटिंग के दौरान पूरी सावधानी बरती. अच्छी बात ये रही कि एक्शन वाले सभी हिस्से पहले ही शूट हो चुके थे.'

'थसाडिया' में जोरदार डांस करती दिखीं सामंथा रुथ प्रभु
बता दें कि 'थसाडिया' एक वेडिंग सॉन्ग है, जिसे संतोष नारायणन ने कंपोज किया है. इसके बोल रहमान ने लिखे हैं, जबकि इसे चिन्मयी श्रीपदा और पुण्य सेल्वा ने अपनी आवाज दी है. गाने की कोरियोग्राफी पोनी वर्मा ने की है, जिसमें सामंथा रूथ प्रभु पूरे जोश के साथ डांस करती नजर आती हैं. 

मां बनने वाली हैं सामंथा रुथ प्रभु
सामंथा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो एक्ट्रेस जल्द ही मां बनने वाली हैं. उन्होंने 1 दिसंबर 2025 को 'द फैमिली मैन' के निर्देशक राज निदिमोरू से शादी की थी. दोनों ने 'द फैमिली मैन सीजन 2', 'सिटाडेल: हनी बनी' और 'शुभम' जैसे प्रोजेक्ट्स में साथ काम किया है. सामंथा की फिल्म 'मां इंटी बंगारम' के प्रोड्यूसर भी राज निदिमोरू ही हैं. 

ये भी पढ़ेंः- 39 साल की उम्र में मां बनेंगी सामंथा रुथ प्रभु, वायरल फोटोज में दिखा बेबी बंप? प्रेग्नेंसी की शुरू हुई चर्चा

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Published at : 27 Jun 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
Samantha Ruth Prabhu Maa Inti Bangaaram
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