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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'स्पिरिट' की शूटिंग हैदराबाद में क्यों? प्रणय रेड्डी वांगा ने बताई वजह

'स्पिरिट' की शूटिंग हैदराबाद में क्यों? प्रणय रेड्डी वांगा ने बताई वजह

प्रभास की फिल्म 'स्पिरिट' की शूटिंग मुंबई की बजाय हैदराबाद में की जा रही है. अब प्रोड्यूसर प्रणय रेड्डी वांगा ने खुलासा किया है कि उन्होंने फिल्म के लिए हैदराबाद को ही क्यों चुना.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 31 Aug 2026 05:56 PM (IST)
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साउथ सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म 'स्पिरिट' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में हो रही है. हाल ही में फिल्ममेकर प्रणय रेड्डी वांगा ने बताया कि मुंबई की तुलना में हैदराबाद में फिल्म बनाना ज्यादा आसान और कम खर्चीला है. उन्होंने खुलासा किया कि 'एनिमल' को मुंबई में बनाने में उन्हें हैदराबाद के मुकाबले करीब 20 से 30 परसेंट ज्यादा खर्च करना पड़ा था.

हैदराबाद में होगी स्पिरिट की शूटिंग
ऑनेस्ट टाउनहॉल में बातचीत के दौरान प्रणय रेड्डी वांगा ने कहा, 'अगर मैं रणबीर कपूर की 'एनिमल' फिल्म बॉम्बे से बनाता, तो शायद उस पर लगभग 30परसेंट ज्याद खर्च होता. हो सकता है कि मैं कम से कम 20-30 परसेंट बचा पाता. इसीलिए अब हम प्रभास की 'स्पिरिट' फिल्म हैदराबाद से बना रहे हैं.'

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उन्होंने आगे बताया, 'हैदराबाद में अगर हमें कोई सेट तैयार करना हो या कुछ इंतजाम करना हो, तो हमारे पास पहले से प्लान और शॉट्स तैयार रहते हैं और जरूरत का सामान भी आसानी से मिल जाता है. यहां लोग मदद के लिए आगे भी आते हैं, क्योंकि फिल्ममेकर्स के बीच एक-दूसरे के लिए सम्मान है.'

स्पिरिट' की शूटिंग हैदराबाद में क्यों? प्रणय रेड्डी वांगा ने बताई वजह

प्रणय रेड्डी वांगा ने हैदराबाद और मुंबई के फिल्म प्रोडक्शन के खर्च में 20-30 परसेंट तक का अंतर बताया है. 'एनिमल' करीब 200 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी. ऐसे में 30 परसेंट की बचत करीब 60 करोड़ रुपये हो सकती है. वहीं, प्रभास की फिल्म 'स्पिरिट' का बजट 'एनिमल' से भी ज्यादा बताया जा रहा है.

शिफ्ट टाइमिंग पर की बात
प्रणय रेड्डी वांगा ने दोनों इंडस्ट्रीज के रोजाना काम करने के तरीकों में भी बड़ा फर्क बताया. उन्होंने कहा कि मुंबई में प्रोडक्शन का काम 12 घंटे की फ़्लेक्सिबल शिफ्ट में होता है. उन्होंने कहा, 'मुंबई में आप सुबह 9 से रात 9 बजे, सुबह 10 से रात 10 बजे या दोपहर 12 से रात 12 बजे तक काम शुरू कर सकते हैं. किसी भी एक शिफ्ट को 12 घंटे का काम माना जाता है.'

वहीं, तेलुगु इंडस्ट्री में आम तौर पर सुबह 7 से शाम 6 बजे तक या शायद रात 9 बजे तक काम करते हैं.' उन्होंने ये भी कहा कि हैदराबाद में रात की शूटिंग कम होती है.

बता दें, डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बन रही  फिल्म स्पिरिट 5 मार्च 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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Published at : 31 Aug 2026 05:56 PM (IST)
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