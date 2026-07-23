प्रकाश राज से सीएम विजय तक, छात्रों के सपोर्ट में खुलकर बोले ये साउथ सितारे, सरकार से की मांग

सीजेपी (कॉकरोच जनता पार्टी) और स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा हैं. सिर्फ दिल्ली ही नहीं, कई राज्यों में देश के युवा अब सड़कों पर आकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं. इसी बीच सिर्फ बॉलीवुड सितारे ही नहीं, बल्कि साउथ के कई दिग्गजों ने उन बच्चों का हौसला बढ़ाया हैं. साथ ही पोस्ट शेयर कर उनकी तारीफ करते हुए केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं.

कमल हासन

कमल हासन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'हमें उस समय ही सुन लेना चाहिए था, जब एक बच्चे ने अपनी आवाज उठाई थी. लेकिन हमने बच्चों की जान जाने तक इंतजार किया. जिस सिस्टम में पढ़ाई की जगह कोचिंग, डर और डिप्रेशन ने ले ली हो, बच्चों की मेहनत गलत तरीके से हावी हो जाएं, तो ये सिस्टम खोखली हो चुकी है. देश के बच्चों को सवाल के बदले लाठी और बैरिकेड्स मिले, तो वो देश की नाकामी है. इस देश को सोनम वांगचुक की सोच और आवाज की जरूरत है. प्लीज अपना अनशन खत्म कीजिए. हमारे देश के बच्चे हमसे बेहतर है और अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहे है. अब देश की बारी है कि आपके लिए जिम्मेदारी निभाए.'

We should have listened when one child cried.



Instead, we waited until far too many of our children died.



A system where coaching replaces learning, anxiety replaces curiosity, and criminality replaces merit is rotten.



A nation has failed when its children are met with… — Kamal Haasan (@ikamalhaasan) July 23, 2026

आर. माधवन

आर माधवन ने पोस्ट कर लिखा, 'एजुकेशन हमारे देश के भविष्य को बदलने की ताकत रखता है. लेकिन जब पेपर लीक जैसी घटना होती है, तो कई बच्चों और परिवारों का सपना टूट जाता है. मैं सरकार से अपील करता हूं कि दोषी के खिलाफ सख्त करवाई हो और उन्हें वो सजा मिले कि आगे कभी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न कर पाए. साथ ही मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि परेशान और निराश न हो. अपना भरोसा बनाए रखे. मैं हमेशा अपने देश के युवाओं के साथ खड़ा हूं और उनका सम्मान करता हूं. जय हिंद.'

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प्रकाश राज

वहीं प्रकाश राज कई दिनों से उन बच्चों के साथ इस विरोध प्रदर्शन में खड़े है और उनका साथ दे रहे हैं. इसी बीच उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनके साथ शबाना आजमी और सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजली साथ नजर आएं. उन्होंने लिखा, 'मेरे देश के युवा अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं. एक बार फिर आजादी जैसे बड़े जनआंदोलन की शुरुआत हो गई है और मैं इसे ताकत देता रहूंगा. युवाओं का हाथ थामे रहूंगा और हौसला बढ़ाऊंगा. ये 56 इंच वाली सरकार कब तक अपनी आवाज दबाती रहेगी?'

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थलापति विजय

तमिलनाडु के सीएम और एक्टर विजय ने भी बच्चों का समर्थन किया और पोस्ट कर लिखा, 'देश की राजधानी में जिस तरह से लोकतंत्र को कुचला गया, वो निंदनीय है. दिल्ली में युवाओं के प्रदर्शन में पहुंचे राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने घसीटखर हिरासत में लिया, जो लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है और मैं इसकी निंदा करता हूं. NEET परीक्षा को लेकर कई सवाल उठ रहे है और स्टूडेंट्स परेशान है. मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि NEET परीक्षा को पूरी तरह समाप्त किया जाए.'

தலைநகரில் ஜனநாயகம் நசுக்கப்படுவது வன்மையாகக் கண்டிக்கத்தக்கது!



டெல்லியில் நடைபெற்ற இளைஞர்களின் அறவழிப் போராட்டத்துக்கு ஆதரவாகக் களமிறங்கிய மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் திரு. ராகுல் காந்தி அவர்கள் டெல்லி காவல்துறையால் இழுத்துச்செல்லப்பட்டும் குண்டுக்கட்டாகத் தூக்கிச் சென்றும்… — TVK Party HQ (@TVKPartyHQ) July 21, 2026

अदिति राव हैदरी

अदिति राव भी हर दिन युवाओं का हौसला बढ़ा रही हैं. इसी बीच उन्होंने लिखा, 'मैं सबसे पहले एक इंसान हूं. मैं ये एक्ट्रेस के रूप में नहीं, बल्कि देश के नागरिक के तौर पर कह रही हूं कि जो हिंसा हुई है, उससे मुझे चिंता हो रही है. जो लोग मुश्किल में है, उनके साथ खड़े होना कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं, बल्कि इंसानियत है. मुझे अपने देश से प्यार है और मैं उनको सलाम करती हूं, जो देश के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं.'

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दुलकर सलमान

इसके अलावा दुलकर सलमान ने भी स्टोरी शेयर कर लिखा, 'जंतर-मंतर पर जो भी हो रहा है, वो हम सभी को सोचने, सुनने और समझने की जरूरत याद दिला रहा है. युवाओं के भविष्य को लेकर दिख रही परेशानी बहुत दर्दनाक है. सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि स्टूडेंट्स के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा. कुछ अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं, तो कुछ परिवार के लिए संघर्ष कर रहे हैं. मुझे उम्मीद है कि इस मुद्दे का हल समझदारी से हो.'

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