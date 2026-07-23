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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाप्रकाश राज से सीएम विजय तक, छात्रों के सपोर्ट में खुलकर बोले ये साउथ सितारे, सरकार से की मांग

प्रकाश राज से सीएम विजय तक, छात्रों के सपोर्ट में खुलकर बोले ये साउथ सितारे, सरकार से की मांग

CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों के विरोध प्रदर्शन में अब साउथ से भी कई सितारे सपोर्ट में आ गए हैं. कमल हासन से सीएम विजय तक सभी ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 23 Jul 2026 07:26 PM (IST)
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सीजेपी (कॉकरोच जनता पार्टी) और स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा हैं. सिर्फ दिल्ली ही नहीं, कई राज्यों में देश के युवा अब सड़कों पर आकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं. इसी बीच सिर्फ बॉलीवुड सितारे ही नहीं, बल्कि साउथ के कई दिग्गजों ने उन बच्चों का हौसला बढ़ाया हैं. साथ ही पोस्ट शेयर कर उनकी तारीफ करते हुए केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं.  

कमल हासन 

कमल हासन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'हमें उस समय ही सुन लेना चाहिए था, जब एक बच्चे ने अपनी आवाज उठाई थी. लेकिन हमने बच्चों की जान जाने तक इंतजार किया. जिस सिस्टम में पढ़ाई की जगह कोचिंग, डर और डिप्रेशन ने ले ली हो, बच्चों की मेहनत गलत तरीके से हावी हो जाएं, तो ये सिस्टम खोखली हो चुकी है. देश के बच्चों को सवाल के बदले लाठी और बैरिकेड्स मिले, तो वो देश की नाकामी है. इस देश को सोनम वांगचुक की सोच और आवाज की जरूरत है. प्लीज अपना अनशन खत्म कीजिए. हमारे देश के बच्चे हमसे बेहतर है और अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहे है. अब देश की बारी है कि आपके लिए जिम्मेदारी निभाए.'

आर. माधवन 

आर माधवन ने पोस्ट कर लिखा, 'एजुकेशन हमारे देश के भविष्य को बदलने की ताकत रखता है. लेकिन जब पेपर लीक जैसी घटना होती है, तो कई बच्चों और परिवारों का सपना टूट जाता है. मैं सरकार से अपील करता हूं कि दोषी के खिलाफ सख्त करवाई हो और उन्हें वो सजा मिले कि आगे कभी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न कर पाए. साथ ही मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि परेशान और निराश न हो. अपना भरोसा बनाए रखे. मैं हमेशा अपने देश के युवाओं के साथ खड़ा हूं और उनका सम्मान करता हूं. जय हिंद.' 

 
 
 
 
 
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प्रकाश राज 

वहीं प्रकाश राज कई दिनों से उन बच्चों के साथ इस विरोध प्रदर्शन में खड़े है और उनका साथ दे रहे हैं. इसी बीच उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनके साथ शबाना आजमी और सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजली साथ नजर आएं. उन्होंने लिखा, 'मेरे देश के युवा अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं. एक बार फिर आजादी जैसे बड़े जनआंदोलन की शुरुआत हो गई है और मैं इसे ताकत देता रहूंगा. युवाओं का हाथ थामे रहूंगा और हौसला बढ़ाऊंगा. ये 56 इंच वाली सरकार कब तक अपनी आवाज दबाती रहेगी?'

 
 
 
 
 
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ये भी पढ़ें: छात्रों के प्रोटेस्ट पर अक्षय, आमिर और दीपिका पादुकोण सहित बॉलीवुड के दिग्गज चुप क्यों? सलमान खान ने किया सपोर्ट

थलापति विजय 

तमिलनाडु के सीएम और एक्टर विजय ने भी बच्चों का समर्थन किया और पोस्ट कर लिखा, 'देश की राजधानी में जिस तरह से लोकतंत्र को कुचला गया, वो निंदनीय है. दिल्ली में युवाओं के प्रदर्शन में पहुंचे राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने घसीटखर हिरासत में लिया, जो लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है और मैं इसकी निंदा करता हूं. NEET परीक्षा को लेकर कई सवाल उठ रहे है और स्टूडेंट्स परेशान है. मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि NEET परीक्षा को पूरी तरह समाप्त किया जाए.'

अदिति राव हैदरी 

अदिति राव भी हर दिन युवाओं का हौसला बढ़ा रही हैं. इसी बीच उन्होंने लिखा, 'मैं सबसे पहले एक इंसान हूं. मैं ये एक्ट्रेस के रूप में नहीं, बल्कि देश के नागरिक के तौर पर कह रही हूं कि जो हिंसा हुई है, उससे मुझे चिंता हो रही है. जो लोग मुश्किल में है, उनके साथ खड़े होना कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं, बल्कि इंसानियत है. मुझे अपने देश से प्यार है और मैं उनको सलाम करती हूं, जो देश के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं.'

 
 
 
 
 
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दुलकर सलमान

इसके अलावा दुलकर सलमान ने भी स्टोरी शेयर कर लिखा, 'जंतर-मंतर पर जो भी हो रहा है, वो हम सभी को सोचने, सुनने और समझने की जरूरत याद दिला रहा है. युवाओं के भविष्य को लेकर दिख रही परेशानी बहुत दर्दनाक है. सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि स्टूडेंट्स के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा. कुछ अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं, तो कुछ परिवार के लिए संघर्ष कर रहे हैं. मुझे उम्मीद है कि इस मुद्दे का हल समझदारी से हो.'

प्रकाश राज से सीएम विजय तक, छात्रों के सपोर्ट में खुलकर बोले ये साउथ सितारे, सरकार से की मांग

ये भी पढ़े: Jana Nayagan Review: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय और भारत की डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करती फिल्म

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Published at : 23 Jul 2026 07:26 PM (IST)
Tags :
Kamal Haasan CM Vijay R Madhawan CJP Protest
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