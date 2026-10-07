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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाVideo: बेंगलुरु में CJP के SIR विरोधी प्रोटेस्ट में शामिल होंगे प्रकाश राज, लोगों से भी की अपील

Video: बेंगलुरु में CJP के SIR विरोधी प्रोटेस्ट में शामिल होंगे प्रकाश राज, लोगों से भी की अपील

8 अक्टूबर को एसआईआर के खिलाफ सीजेपी बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन करेगी. इसमें प्रकाश राज भी शामिल होंगे. उन्होंने वीडियो शेयर करके लोगों से भी प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 07 Oct 2026 07:42 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर चुकी है. हाल ही में मुंबई के शिवाजी पार्क में सीजेपी ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था. जबकि अब बेंगलुरु में आठ अक्टूबर को एसआईआर के खिलाफ सीजेपी बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रही है. इस प्रोटेस्ट को मशहूर अभिनेता प्रकाश राज का भी समर्थन मिला है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके लोगों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने की अपील की है.

प्रकाश राज ने किया सीजेपी प्रोटेस्ट का समर्थन

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प्रकाश राज केंद्र सरकार पर अक्सर निशाना साधते हुए नजर आते हैं. सीजेपी ने जब पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए दिल्ली में प्रदर्शन किया था तब भी प्रकाश राज सीजेपी के साथ थे और अब जब बेंगलुरु में एसईआर को लेकर प्रदर्शन होना है तो इससे ठीक एक दिन पहले प्रकाश ने वीडियो शेयर किया है. 

प्रकाश राज ने अपने वीडियो में कहा, 'कल, 8 अक्टूबर को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में एक राज्य-स्तरीय ट्रिब्यूनल होगा. इसमें पूरे राज्य से SIR के पीड़ित, जो गवाह भी हैं शामिल होंगे. वहां पर सिविल सोसाइटी के लोग, अभिजीत दिपके (सीजेपी फाउंडर), सौरव दास भी मौजूद रहेंगे. कृपया बड़ी संख्या में आएं.'

प्रकाश राज भी होंगे विरोध प्रदर्श में शामिल होंगे

प्रकाश ने आगे कहा, 'इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हों. एसआईआर एक ऐसा कानून है जिसने देश के हर व्यक्ति को सदमा पहुंचाया है. ये सिर्फ वोट का सवाल नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र और हमारे संविधान को खत्म करने का प्रयास है.' आगे प्रकाश ने बताया कि वो भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेंगे. लोगों से उन्होंने आगे अपील करते हुए कहा कि SIR जैसे कठोर कानून के खिलाफ आवाज उठाए और प्रोटेस्ट को सपोर्ट करें.

सीजेपी ने किया 'जनता ट्रिब्यूनल' और 'चप्पल विरोध प्रदर्शन' का ऐलान 

बता दें कि बेंगलुरु में 8 अक्टूबर को सुबह साढ़े 10 बजे से सीजेपी ने 'जनता ट्रिब्यूनल' और महिलाओं के समर्थन में 'चप्पल विरोध प्रदर्शन' का ऐलान किया है. इसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 07 Oct 2026 07:37 PM (IST)
Tags :
Prakash Raj
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