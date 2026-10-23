साउथ सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास 23 अक्टूबर को अपना 47वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर देश ही नहीं, विदेशों में भी उनके फैंस जश्न मनाते नजर आए. जहां हैदराबाद में उनके घर के बाहर फैंस की भीड़ जमा हो गई, वहीं जापान में उनके चाहने वालों ने खास वीडियो बनाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी.

कहीं केक काटा गया, तो कहीं फैंस ने ब्लोटॉर्च और बाइक के इंजन की आवाज के साथ अपने फेवरेट स्टार का बर्थडे मनाया. आइए देखते हैं, प्रभास के जन्मदिन के जश्न के ये वीडियो.

जापानी फैंस ने स्पेशल वीडियो बनाकर दी बधाई

प्रभास की पॉपुलैरिटी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है. दुनियाभर में उनके फैंस हैं और जापान में भी उनकी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है. प्रभास के जन्मदिन पर जापानी फैंस ने सोशल मीडिया पर एक खास वीडियो शेयर किया. इसमें सभी लोग ब्लैक कलर के कपड़े पहने नजर आ रहे हैं. कुछ फैंस ने प्रभास की फिल्मों से जुड़ी टी-शर्ट भी पहनी हुई है.

वीडियो में केक, गुब्बारों, पोस्टर और दूसरी चीजों के साथ फैंस एक्टर का जन्मदिन मनाते दिखे. इस दौरान सभी ने मिलकर उनके लिए 'हैप्पी बर्थडे' गाना भी गाया.

वीडियो के साथ शेयर किए गए कैप्शन में फैंस ने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे प्रभास गरु. हैप्पी बर्थडे प्रभास-सान. पिछले साल आपका जापान आना हमारे लिए बेहद खास और भावुक पल था. आप जब चाहें, दोबारा जापान आइए. मैं आपकी नई फिल्म रिलीज होने पर उसे देखने भारत आना चाहता हूं.'

हैदराबाद में घर के बाहर जमा हुए फैंस

भारत में भी प्रभास के जन्मदिन को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में स्थित उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए. फैंस के हाथों में एक्टर के पोस्टर और झंडे नजर आए. उनके घर के पास की एक दीवार भी जन्मदिन के पोस्टरों से सजी दिखाई दी.

जैसे ही रात के 12 बजे और 23 अक्टूबर की शुरुआत हुई, फैंस ने जोर-जोर से चिल्लाकर प्रभास को जन्मदिन की बधाई दी. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में लोग हूटिंग करते और खुशी जाहिर करते नजर आए. एक वीडियो में कुछ फैंस चलते ट्रक पर खड़े होकर प्रभास की तस्वीर वाले झंडे लहराते भी दिखे.

At prabhas anna house 11 kuda avale appude prabhas anna house ki velli poyaru mental rebels Akkada full police lu unnaru 🤣🤣 #HappyBirthdayPRABHAS #Prabhas https://t.co/M4wMkXvmfO — konaseema🦖rebel (@konaseemarebel) October 22, 2026

आंध्र प्रदेश में ऐसे मनाया गया बर्थडे

वहीं, आंध्र प्रदेश के भीमावरम में फैंस ने अलग अंदाज में अपने पसंदीदा स्टार का जन्मदिन मनाया. यहां कुछ फैंस ने ब्लोटॉर्च का इस्तेमाल किया और बाइक के इंजन की आवाज के साथ जश्न मनाया. देश के दूसरे हिस्सों से भी प्रभास के बर्थडे सेलिब्रेशन के वीडियो सामने आए हैं.

Bhimavaram rebels 🔥🔥 adda Midnight 12AM celebrations #HappyBirthdayPRABHAS https://t.co/equtLyiFPt — konaseema🦖rebel (@konaseemarebel) October 22, 2026

'बाहुबली' से दुनियाभर में छाए प्रभास

प्रभास ने साल 2002 में फिल्म 'ईश्वर' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. हालांकि, उन्हें पहचान साल 2004 में आई फिल्म 'वर्षम' से मिली. इसके बाद उन्होंने 'छत्रपति', 'बिल्ला', 'डार्लिंग', 'मिस्टर परफेक्ट' और 'मिर्ची' जैसी फिल्मों में काम किया. हालांकि, साल 2015 में आई फिल्म 'बाहुबली: द बिगिनिंग' ने प्रभास की किस्मत बदल दी. इसके बाद 2017 में रिलीज हुई 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' ने उनकी लोकप्रियता को और बढ़ा दिया. इन फिल्मों की सफलता के बाद प्रभास देशभर में मशहूर हो गए और पैन इंडिया स्टार बनकर उभरे.

इन फिल्मों में नजर आएंगे प्रभास

वर्कफ्रंट की बात करें तो प्रभास जल्द ही हनु राघवपुड़ी की पीरियड एक्शन फिल्म 'फौजी' में नजर आएंगे. इसके अलावा उनके पास संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' भी है, जो साल 2027 में रिलीज होगी. वहीं, उनकी फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' का सीक्वल भी पाइपलाइन में है. ऐसे में आने वाले समय में प्रभास के फैंस को उनकी कई बड़ी फिल्मों का इंतजार रहेगा.