Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाप्रभास के 47वें बर्थडे पर मेकर्स ने दिया सरप्राइज, 'फौजी' का पोस्टर जारी

प्रभास के 47वें बर्थडे पर मेकर्स ने दिया सरप्राइज, 'फौजी' का पोस्टर जारी

साउथ सुपरस्टार प्रभास अपकमिंग फिल्म 'फौजी' में नजर आने वाले हैं. उनके 47वें जन्मदिन के मौके पर मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर शेयर किया. प्रभास के किरदार को लेकर फैंस की उत्सुकता बढ़ा गई है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 23 Oct 2026 10:33 AM (IST)
Preferred Sources

निर्देशक हनु राघवपुडी ने प्रभास के 47वें जन्मदिन के मौके पर उनकी अपकमिंग वॉर एक्शन फिल्म 'फौजी' का नया पोस्टर शेयर किया. ये पोस्टर फिल्म की पहली झलक जारी होने से पहले सामने आया है. मेकर्स आज फिल्म की पहली झलक रिलीज करने वाले हैं.

प्रभास के बर्थडे पर 'फौजी' का नया पोस्टर जारी
23 अक्टूबर को फिल्म 'फौजी' का नया पोस्टर जारी किया गया. इस शानदार पोस्टर में फिल्म के पुराने दौर की झलक देखने को मिलती है. पोस्टर के बीच में सोने का एक सिक्का है, जिस पर सैन्य वर्दी पहने प्रभास की तस्वीर बनी हुई है. सिक्के के चारों ओर आग की लपटें दिखाई दे रही हैं. इस पोस्टर ने फिल्म में प्रभास के किरदार को लेकर फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है.

पोस्टर पर 'अकेले लड़ने वाली एक बटालियन' टैगलाइन लिखी है. इसके साथ ही '1939 से मोस्ट वांटेड' भी लिखा नजर आता है. पोस्टर में देवनागरी लिपि में एक टेक्स्ट भी है और एक रहस्यमयी फाइल नंबर 25 से पर्दा उठाने का इशारा किया गया है.

मेकर्स ने पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो, मेरे फौजी प्रभास. फाइल नंबर 25 से आज पर्दा उठेगा.' टीम ने आगे लिखा,  'ये कौन है?' इस सवाल का जवाब आज वीडियो के जरिए मिलेगा.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hanu Raghavapudi (@hanurpudi)

'फौजी' में सैनिक के किरदार में नजर आएंगे प्रभास
फिल्म 'फौजी' में प्रभास एक सैनिक की भूमिका निभाते नजर आ सकते हैं. कई बड़े बजट की फिल्मों के बाद इस फिल्म के जरिए वह एक बार फिर पीरियड ड्रामा जॉनर में वापसी कर रहे हैं. इससे पहले जारी हुए एक पोस्टर में प्रभास खून से लथपथ हालत में पत्थर पर बैठे नजर आए थे. उनके हाथ में बंदूक थी और उनकी नजरें नीचे की ओर थीं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Prabhas (@actorprabhas)

इस पोस्टर पर 'अकेले लड़ने वाली बटालियन' की टैगलाइन भी लिखी थी, जो प्रभास के किरदार और फिल्म की सैन्य पृष्ठभूमि की ओर इशारा करती है.

'फौजी' की रिलीज डेट
इस फिल्म से इमानवी इस्माइल एक्टिंग की दुनिया में कदम रख रही हैं. वह फिल्म में प्रभास के साथ लीड रोल में नजर आएंगी. इनके अलावा सज्जाद डेलाफ्रूज, मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर और जया प्रदा भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे.

'फौजी' को तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम और बंगाली भाषाओं में पैन-इंडिया स्तर पर रिलीज करने का प्लान है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म मार्च 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है.

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 23 Oct 2026 10:12 AM (IST)
Tags :
Prabhas
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
Box Office: थर्सडे को भी ‘जेलर 2’ चमकी, 'प्रहार'-'नई नवेली' की घटी कमाई, जानें-'दृश्यम 3' का हाल
थर्सडे को भी ‘जेलर 2’ चमकी, 'प्रहार'-'नई नवेली' की घटी कमाई, जानें-'दृश्यम 3' का हाल
साउथ सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर धीमी पड़ी 'रणबाली' की रफ्तार, विजय-रश्मिका की फिल्म ने 7वें दिन कमाए इतने करोड़
'रणबाली' की कमाई में सातवें दिन गिरावट, विजय-रश्मिका की फिल्म ने कमाए इतने करोड़
साउथ सिनेमा
रजनीकांत की 'जेलर 2' का 8वें दिन भौकाल, अब बनेगी तमिल की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म, चाहिए बस इतने करोड़
'जेलर 2' का 8वें दिन भौकाल, अब बनेगी तमिल की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म
साउथ सिनेमा
Videos: प्रभास के बर्थडे पर जापानी फैंस ने काटा केक, एक्टर के घर के बाहर जमा हुई फैंस की भीड़
प्रभास के बर्थडे पर जापानी फैंस ने काटा केक, एक्टर के घर के बाहर जमा हुई फैंस की भीड़
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिलकश डांसर का दुश्मन दारोगा !
Regime Change की साजिश, International खुलासा!
आजम परिवार से अखिलेश यादव क्या हुई बात ?
वोट का गड़बड़झाला और विदेशी टूलकिट! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
रेहान वाड्रा के साथ क्या हुआ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जेल से रिहाई के बाद CJP नेताओं की बढ़ीं मुश्किलें, आज SEM कोर्ट में पेशी
जेल से रिहाई के बाद CJP नेताओं की बढ़ीं मुश्किलें, आज SEM कोर्ट में पेशी
महाराष्ट्र
मुंबई में कटेंगे 1524 पेड़! GMLR प्रोजेक्ट के लिए मुंबईकरों की सेहत पर खतरा
मुंबई में कटेंगे 1524 पेड़! GMLR प्रोजेक्ट के लिए मुंबईकरों की सेहत पर खतरा
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: 'द वन' बन पाई तमन्ना भाटिया की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म? जानें- 28 दिनों का कलेक्शन
'द वन' बन पाई तमन्ना की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म? जानें- 28 दिनों का कलेक्शन
स्पोर्ट्स
कौन हैं मोहम्मद शम्स आलम? एशियन पैरा गेम्स में लगा महिला से छेड़खानी का आरोप! वापस भारत भेजा
कौन हैं मोहम्मद शम्स आलम? एशियन पैरा गेम्स में लगा महिला से छेड़खानी का आरोप! वापस भारत भेजा
विश्व
पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान में सुबह-सुबह कांपी धरती, तिब्बत में देर रात भूकंप से 16 की मौत
पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान में सुबह-सुबह कांपी धरती, तिब्बत में देर रात भूकंप से 16 की मौत
विश्व
ये समस्या आपने पैदा की... पीयूष गोयल ने दोहरे रवैये पर यूरोप को सुनाई खरी-खरी
ये समस्या आपने पैदा की... पीयूष गोयल ने दोहरे रवैये पर यूरोप को सुनाई खरी-खरी
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में AQI पहुंचा 200 पार, बारिश के भी आसार, मिलेगी दमघोंटू हवा से राहत?
दिल्ली-NCR में AQI पहुंचा 200 पार, बारिश के भी आसार, मिलेगी दमघोंटू हवा से राहत?
बिहार
पति ने जीता तलाक केस, फिर भी देने होगी 36.25 लाख एलिमनी, पटना HC ने इस कानून का किया जिक्र
पति ने जीता तलाक केस, फिर भी देने होगी 36.25 लाख एलिमनी, पटना HC ने इस कानून का किया जिक्र
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget