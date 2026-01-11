प्रभास की ‘द राजा साब’ ऑनलाइन लीक, अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में टीवी पर चला पायरेटेड वर्जन

मारुति के निर्देशन में बनी हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘द राजा साब’, जिसमें प्रभास लीड रोल में हैं, इस शुक्रवार संक्रांति से पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई. लेकिन रिलीज के महज एक दिन बाद ही फिल्म ऑनलाइन लीक हो गई. इसके बाद हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने पायरेसी करने वाले प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की. इसी बीच खबर सामने आई कि अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में टीवी पर इस फिल्म का पायरेटेड वर्जन चलाया गया.

अमेरिकी में टीवी पर चला ‘द राजा साब’ पायरेटेड वर्जन

एनआरआई (NRI) फोकस्ड इंस्टाग्राम पेज ने एक वीडियो पोस्ट किया था, जो अब हटा दिया गया है. वीडियो में दावा किया गया था कि अमेरिका के ओहियो में एक रेस्टोरेंट ने टीवी पर ‘द राजा साब’ का पायरेटेड वर्जन चलाया. पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'Too much,' और यह पोस्ट तेजी से वायरल भी हुई थी. इस बीच, फिल्म के अमेरिकी डिस्ट्रिब्यूटर प्रत्यंगिरा सिनेमा ने बताया कि रिलीज के सिर्फ दो दिनों में ‘द राजा साब’ ने अमेरिका में 2 मिलियन डॉलर की कमाई कर ली है. वहीं, फिल्म ने दुनियाभर में कुल 138.30 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन भी हासिल किया है.

इसी बीच, पायरेट वेबसाइट चलाने वाले रवि ईमांदी की गिरफ्तारी के बाद, हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने ध्यान दूसरी पायरेटेड वेबसाइट की तरफ मोड़ दिया है. नवीन नामक शख्स पर शक है कि वह 5movierulz और 1tamilmv जैसी पायरेट वेबसाइट चला रहा है. बताया जा रहा है कि वह श्रीलंका से ऑपरेट कर रहा एक तमिलियन है.

टाइम्स ऑफ इंडिया ने पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया कि हाल की फिल्मों के कैमकॉडर प्रिंट ऑनलाइन रिकॉर्ड किए जा रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, ‘द राजा साब’ और ‘धुरंधर’ जैसी फिल्में इन साइट्स पर अवैध रूप से स्ट्रीम होती पाई गई हैं.

द राजा साब के बारे में

द राजा साब फिल्म मारुति द्वारा डायरेक्ट की गई है और इसे People Media Factory और IVY Entertainment ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में प्रभास, संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मलविका मोहनन, रिद्धि कुमार और जरिना वहाब मुख्य भूमिका में है. कहानी एक ऐसे शख्स की है, जो अपने गुम हुए दादा की तलाश में निकलता है, लेकिन खोज के दौरान उसे अपने परिवार के अंधेरे राज के बारे में पता चलता है. फिल्म को क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है.