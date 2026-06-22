प्रभास के फोन वॉलपेपर ने मचाई खलबली, 'स्पिरिट' और 'कल्कि 2' को लेकर बढ़ी एक्साइटमेंट

साउथ के सुपरस्टार प्रभास इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. हालांकि इस बार वजह उनकी कोई फिल्म या पब्लिक अपीयरेंस नहीं है, बल्कि वो अपनी छोटी चीजों को लेकर इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहे हैं. इससे पता चलता है कि प्रभास को सबसे अच्छा एक्टर क्यों माना जाता है. इसी बीच आइए इन दिनों उनके सुर्खियों में आने की वजह जानते हैं.

वॉलपेपर ने मचाई हलचल

हाल ही में सोशल मीडिया पर डायरेक्टर नाग अश्विन और प्रभास की 'सिंग गीतम' के समय का एक प्रमोशन वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उनके फोन पर कर्ण का वॉलपेपर लगा था. जैसे ही ये वीडियो सामने आया, लोग सोचने पर मजबूर हो गए. साथ ही इसे फैंस उनकी आने वाली फिल्म 'कल्कि 2' से भी जोड़ रहे हैं. ये वॉलपेपर सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से शेयर किया जा रहा है कि सभी इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए हैं.

'स्पिरिट' से आया अपडेट

इसके अलावा फिल्म मेकर संदीप रेड्डी वांगा ने प्रभास की आने वाली फिल्म 'स्पिरिट' से जुड़ा एक अपडेट दिया, जिसमें संदीप और प्रभास की परछाई देखने को मिली. हालांकि ये बहुत छोटी बात थी, लेकिन ये सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है और इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई है. इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रभास ने संडे को 'स्पिरिट' की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसे चंचलगुड़ा जेल में शूट किया जाएगा. हालांकि इसे लेकर मेकर्स ने कोई जानकारी नहीं दी है.

View this post on Instagram A post shared by Sandeep Reddy Vanga (@sandeepreddy.vanga)

ये भी पढ़ें: 'पति पहले करियर बाद में...', दूसरी शादी पर बोले यश कुमार, अंजना सिंह में नहीं थी वाइफ वाली क्वालिटी?

प्रभास का वर्कफ्रंट

बता दें कि इतनी छोटी बात होने के बाद भी प्रभास का हर जगह सुर्खियों में आना इस बात का सबूत है कि फैंस उन्हें कितना पसंद करते हैं और उन्हें पैन इंडिया सुपरस्टार क्यों कहा जाता है. वहीं बात करें काम की, तो उनके पास आने वाले समय में कई शानदार फिल्में हैं, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 'स्पिरिट', 'फौजी' और 'कल्कि 2' जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, जो आने वाले समय में उनके करियर को नई ऊंचाई दे सकते हैं.

ये भी पढ़ें: Cocktail 2 BO Day 3 Live: तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर पैसे बरसा रही 'कॉकटेल 2', 6.30 बजे तक किया 41 करोड़ का कलेक्शन