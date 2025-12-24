प्रभास बेहद पॉपुलर पैन इंडिया स्टार हैं.एक्टर ने अपने अब तक के करियर में ‘बाहुबली: द बिगिनिंग’, ‘बाहुबली 2: द कंक्लूजन’,’ सालार’ और ‘कल्कि 2898 एडी’ जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर फैंस के दिलों में जगह बनाई है. वहीं साल 2026 में प्रभास बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह छाने को तैयार हैं. दरअसल एक्टर की अगले साल एक या दो नहीं कई बड़ी और मच अवेटेड फिल्में रिलीज होने वाली हैं. चलिए यहां प्रभास की साल 2026 में बड़े पर्दे पर आने वाली सभी फिल्मों की पूरी लिस्ट जानते हैं.

‘द राजा साब’

'द राजा साब' एक रोमांटिक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन मारुति ने किया है और उन्होंने ही इसकी स्क्रिप्ट भी लिखी है. फिल्म में प्रभास के साथ मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार मुख्य भूमिका में हैं. ये फिल्म साल 2025 में ही रिलीज होनी थी लेकिन इसकी तारीखें आगे बढ़ती गईं. वहीं अब प्रभास की मच अवेटेड फिल्म साल की शुरुआत में यानी 9 जनवरी 2026 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

फौजी

प्रभास, सीता रामम के निर्देशक हनु राघवपुडी के साथ मिलकर एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म 'फौजी' पर काम कर रहे हैं. मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा 2024 की शुरुआत में की गई थी. इस फिल्म की लेकर भी फैंस मे काफी एक्साइटमेंट है.ये फिल्म 15 अगस्त 2026 को रिलीज हो सकती है.

सालार 2

वर्ल्डवाइड 600 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करने वाली फिल्म 'सलार: पार्ट 1 सीजफायर' की जबरदस्त सफलता के बाद, निर्देशक प्रशांत नील अब इसकी दूसरी कड़ी 'सालार: पार्ट 2 शौर्यंग पर्वम' लेकर आ रहे हैं. यह फिल्म, निर्देशक के अनुसार, उनके बेस्ट वर्क्स में से एक होगी. फिल्म में प्रभास पृथ्वीराज सुकुमारन, जगपति बाबू और श्रुति हासन फिर से कमबैक करेंगे. ये फिल्म भी साल 2026 में रिलीज होगी. हालांकि इसकी ऑफिशियल डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है.

स्पिरिट

एनिमल की सफलता के बाद, निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा पहली बार प्रभास के साथ एक एक्शन थ्रिलर फिल्म स्पिरिट में काम कर रहे हैं. यह वांगा के साथ प्रभास की पहला पैन इंडिया प्रोजेक्ट है. फिल्म में मृणाल ठाकुर मुख्य अभिनेत्री हैं. ये भारतीय सिनेमा की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. ये भी साल 2026 में रिलीज हो सकती है. हालांकि इसकी सटीक डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है.

कल्कि 2898 एडी 2

प्रभास की साइंस फिक्शन फिल्म 'कल्कि 2898 एडी', ने दुनिया भर में 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. अब ये 'कल्कि पार्ट 2' के साथ आगे बढ़ेगी. इसके निर्देशक नाग अश्विन और फिल्म में एक बार फिर प्रभास, कमल हासन और अमिताभ बच्चन नजर आएंगें. हाल ही में दीपिका पादुकोण इस फिल्म से बाहर हो गई थीं. वहीं प्रभास के अपोजिट फिल्म में लीड एक्ट्रेस कौन होंगी इसकी अभी कोई जानकारी नहीं आई है. बता दें कि कल्कि 2898 एडी 2 साल 2026 के अंत तक सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है.