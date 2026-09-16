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प्रभास की 'फौजी' की रिलीज डेट आगे बढ़ी? जानें- कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी ये फल्म

प्रभास की मच अवेटेड फिल्म 'फौजी' को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. फिल्म की रिलीज डेट एक बार फिर आगे बढ़ सकती है. मेकर्स अब इसे फरवरी 2027 में रिलीज करने पर विचार कर रहे हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 16 Sep 2026 01:56 PM (IST)
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साउथ सुपरस्टार प्रभास इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर लगातार चर्चा में हैं. उनके कई बड़े प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, जिनका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इन्हीं में से एक फिल्म है 'फौजी'. हनु राघवपुड़ी के निर्देशन में बन रही इस पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म को लेकर अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है. मेकर्स एक बार फिर फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं.

दिसंबर 2026 में रिलीज होने वाली थी 'फौजी'
प्रभास की 'फौजी' को पहले 3 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज करने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब खबर है कि फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन हो सकती है. तेलुगु123 की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म अपनी तय रिलीज डेट पर सिनेमाघरों में दस्तक नहीं देगी. दरअसल, दिसंबर के पहले हफ्ते में कई मिड-रेंज फिल्मों ने अपनी रिलीज की तैयारी शुरू कर दी है. ऐसे में मेकर्स 'फौजी' की रिलीज को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं.

 
 
 
 
 
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फरवरी 2027 में रिलीज हो सकती है फिल्म 
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मेकर्स अब 'फौजी' को फरवरी 2027 में रिलीज करने पर विचार कर रहे हैं. हालांकि, अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म की नई रिलीज डेट को लेकर आखिरी फैसला नेटफ्लिक्स के साथ बातचीत के बाद लिया जाएगा. ऐसे में फैंस को 'फौजी' की नई रिलीज डेट के ऑफिशियल डेट का इंतजार करना होगा.

 
 
 
 
 
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ऐसी होगी 'फौजी' की स्टारकास्ट
'फौजी' में प्रभास के साथ इमानवी फीमेल लीड रोल में नजर आएंगी. फिल्म में अनुपम खेर, जया प्रदा, मिथुन चक्रवर्ती और चैत्रा जे. आचार जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे. फिल्म के म्यूजिक की जिम्मेदारी विशाल चंद्रशेखर संभाल रहे हैं. इस फिल्म को लेकर प्रभास के फैंस के बीच पहले से ही काफी एक्साइटमेंट है. फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स प्रोड्यूस कर रहा है. फिल्म के निर्देशक हनु राघवपुड़ी हैं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 16 Sep 2026 01:56 PM (IST)
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