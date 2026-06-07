Peddi Worldwide BO Collection: 200 करोड़ के पार हुई 'पेद्दी', तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर लगाई लंबी छलांग
Peddi Worldwide BO Collection: राम चरण और जान्हवी कपूर की फिल्म 'पेद्दी' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा ही उड़ा दिया है. अब फिल्म ने इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्डवाइड भी कमाल कर दिया. चलिए बताते हैं इसकी कमाई.
Peddi Worldwide Box office Collection: राम चरण और जान्हवी कपूर की जोड़ी ने स्क्रीन पर आते ही धमाल मचा दिया है. फिल्म में जहां जान्हवी कपूर के किरदार की खूब आलोचना हो रही है. वहीं, फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर इसका फायदा भी मिलता दिख रहा है. फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तो तबाही मचा ही रही है साथ ही दुनियाभर में भी इसका डंका बज रहा है. इसने 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है. ऐसे में चलिए बताते हैं 'पेद्दी' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन.
'पेद्दी' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
'पेद्दी' ने शुरुआत के तीन दिनों में छप्परफाड़ कमाई की. ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने 200 करोड़ का आंकड़ा भी दुनियाभर में पार कर लिया है. फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन महज तीन दिनों में 236.7 करोड़ पहुंच गया है. फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त हाईप है. RRR के बाद राम चरण की ये पहली फिल्म होगी, जिसे दर्शकों से इतना जबरदस्त रिस्पांस मिला है. इसके पहले 'आचार्य' और 'गेम चेंजर' जैसी फिल्में आईं लेकिन खास कमाल दिखा नहीं पाई थीं.
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'पेद्दी' का तीसरे दिन का कलेक्शन
सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म 'पेद्दी' रिलीज होने के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई है या फिर यूं कहें कि इसने कब्जा ही जमा लिया है. फिल्म ने पेड प्रीव्यूज में 18.50 करोड़, पहले दिन 51 करोड़, दूसरे दिन 26.90 करोड़ और तीसरे दिन 28.85 करोड़ का बिजनेस किया था. हालांकि, ओपनिंग के मुकाबले फिल्म की कमाई में गिरावट दर्ज की गई है.
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'पेद्दी' की स्टोरी और स्टार कास्ट
बहरहाल, अगर राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' की स्टोरी और स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसके जरिए राम चरण और जान्हवी कपूर की जोड़ी पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आई. इसका निर्देशन बुची बाबू सना ने किया है और वेंकट सतीश किलारू ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में राम चरण और जान्हवी के साथ ही शिवा राजकुमार, जगपति बाबी, दिव्येंदु शर्मा और बोमन ईरानी भी अहम रोल में हैं.