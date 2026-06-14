Peddi Worldwide Box office Collection: राम चरण और जान्हवी कपूर इन दिनों फिल्म 'पेद्दी' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई नए रिकॉर्ड्स सेट किए. ऐसे में इसकी रिलीज 11 दिन हो चुके हैं और फिल्म ने 11वें दिन भी धांसू कमाई की, जिसके साथ ही राम ने पिता चिरंजीवी की फिल्म को पछाड़ दिया, जिसके बाद ये 2026 की तेलुगु की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है.

'पेद्दी' ने 'मना शंकर वर प्रसाद' को पछाड़ा

सैकनिल्क के मुताबिक, राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' ने इस साल 2026 में रिलीज हुई फिल्म 'मना शंकर वर प्रसाद' को पछाड़ दिया है, जिसका लाइफटाइम ग्रॉस कलेक्शन 301.49 करोड़ था जबकि फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 218.47 करोड़ रहा था. ये इस साल की तेलुगु की हाईएस्ट ग्रॉसर थी लेकिन अब महज 11 दिनों में ही 'पेद्दी' ने इस पछाड़ दिया और ये 2026 की तेलुगु की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

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'पेद्दी' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, 'पेद्दी' ने 10 दिनों वर्ल्डवाइड 290 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था. वहीं, फिल्म ने रविवार को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त छलांग लगाई, जिसके बाद इसकी कमाई 300 करोड़ के पार हो गई. फिल्म ने 11 दिन में 301.50 करोड़ वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है. गौरतलब है कि 'पेद्दी' इस साल की ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी है.

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बहरहाल, वहीं फिल्म को लेकर बड़ा प्रिडिक्शन किया गया है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म जहां 300 करोड़ का बिजनेस कर चुकी हैं वहीं, अब क्रिटिक्स के साथ ही मेकर्स की निगाहें 500 करोड़ के क्लब पर हैं. 'पेद्दी' को लेकर प्रिडिक्ट किया गया है कि ये वर्ल्डवाइड 500 करोड़ के क्लब में एंट्री मार सकती है. अगर ऐसा होता है तो ये तेलुगु सिनेमा के लिए नया बेंचमार्क सेट कर सकती है.