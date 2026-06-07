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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाPeddi Box Office: 'पेद्दी' ने तेलुगु में बनाया रिकॉर्ड, 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, 5 सुपरस्टार्स को चटाई धूल

Peddi Box Office: 'पेद्दी' ने तेलुगु में बनाया रिकॉर्ड, 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, 5 सुपरस्टार्स को चटाई धूल

Peddi Telugu Box Office: बुची बाबू सना की फिल्म 'पेद्दी' की जान्हवी के किरदार की वजह से आलोचना हो रही है. ऐसे में फिर भी फिल्म की कमाई नहीं थम रही है. अब इसने तेलुगु में भी बंपर कमाई की है.

By : राहुल यादव | Updated at : 07 Jun 2026 04:56 PM (IST)
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राम चरण और जान्हवी कपूर की फिल्म 'पेद्दी' बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक रिकॉर्ड सेट कर रही है. कई धुरंधरों के भी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड भी 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और ये अब 250 करोड़ भी जल्द ही पार कर लेगी. इसके साथ ही फिल्म ने तेलुगु में भी जबरदस्त कमाई की है. इसने 5 बड़ी तेलुगु फिल्मों के रिकॉर्ड्स को भी ध्वस्त कर दिया है. चलिए बताते हैं फिल्म की कमाई.

'पेद्दी' का तेलुगु कलेक्शन

फिल्म 'पेद्दी' ने इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ ही तेलुगु में भी कई रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने महज तीन दिनों में ही तेलुगु में भी 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म ने तेलुगु में महज तीन दिनों में 115.50 करोड़ का बिजनेस किया. जबकि फिल्म ने हिंदी में 8.05 करोड़ का कलेक्शन किया.

यह भी पढ़ें: 'पेद्दी' ने तीसरे दिन लगाई लंबी छलांग, वर्ल्डवाइड हुई 200 करोड़ के पार

'पेद्दी' ने 3 दिनों में 5 तेलुगु फिल्मों को पछाड़ा (तेलुगु नेट कलेक्शन)

'पेद्दी' ने महज 3 तीन दिनों में तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर 5 बड़ी फिल्मों को पछाड़ दिया है. सैकनिल्क के अनुसार, इसमें 'वीरा सिम्हा रेड्डी' (98 करोड़), 'दसरा' (76 करोड़), 'भगवंत केसरी' (85 करोड़), 'ब्रो' (83 करोड़) और 'गेम चेंजर' (89.37 करोड़) जैसी फिल्में शामिल हैं, जिन्हें तेलुगु नेट कलेक्शन के मामले में राम चरण की फिल्म ने पछाड़ दिया.

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'पेद्दी' का तीन दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन

इसके साथ ही अगर 'पेद्दी' के इंडिया नेट कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने शुरू के तीन दिनों में 125.25 करोड़ का बिजनेस किया. इसमें पेड प्रीव्यूज में 18.50 करोड़, डे-1 51 करोड़, डे 2 26.90 करोड़ और तीसरे दिन 28.85 करोड़ का कारोबार किया था.

यह भी पढ़ें: 'पेद्दी' की आंधी में धुआं हुई 'बंदर', 'है जवानी तो इश्क होना है' का ऐसा है हाल, जानें संडे कलेक्शन

बहरहाल, अगर 'पेद्दी' के बारे में बात करें तो इसका डायरेक्शन बुची बाबू सना ने किया है. फिल्म में राम चरण के साथ जान्हवी कपूर, जगपति बाबू, दिव्येंदु शर्मा, शिवा राजकुमार और बोमन ईरानी जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 07 Jun 2026 04:56 PM (IST)
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