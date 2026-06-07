राम चरण और जान्हवी कपूर की फिल्म 'पेद्दी' बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक रिकॉर्ड सेट कर रही है. कई धुरंधरों के भी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड भी 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और ये अब 250 करोड़ भी जल्द ही पार कर लेगी. इसके साथ ही फिल्म ने तेलुगु में भी जबरदस्त कमाई की है. इसने 5 बड़ी तेलुगु फिल्मों के रिकॉर्ड्स को भी ध्वस्त कर दिया है. चलिए बताते हैं फिल्म की कमाई.

'पेद्दी' का तेलुगु कलेक्शन

फिल्म 'पेद्दी' ने इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ ही तेलुगु में भी कई रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने महज तीन दिनों में ही तेलुगु में भी 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म ने तेलुगु में महज तीन दिनों में 115.50 करोड़ का बिजनेस किया. जबकि फिल्म ने हिंदी में 8.05 करोड़ का कलेक्शन किया.

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'पेद्दी' ने 3 दिनों में 5 तेलुगु फिल्मों को पछाड़ा (तेलुगु नेट कलेक्शन)

'पेद्दी' ने महज 3 तीन दिनों में तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर 5 बड़ी फिल्मों को पछाड़ दिया है. सैकनिल्क के अनुसार, इसमें 'वीरा सिम्हा रेड्डी' (98 करोड़), 'दसरा' (76 करोड़), 'भगवंत केसरी' (85 करोड़), 'ब्रो' (83 करोड़) और 'गेम चेंजर' (89.37 करोड़) जैसी फिल्में शामिल हैं, जिन्हें तेलुगु नेट कलेक्शन के मामले में राम चरण की फिल्म ने पछाड़ दिया.

'पेद्दी' का तीन दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन

इसके साथ ही अगर 'पेद्दी' के इंडिया नेट कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने शुरू के तीन दिनों में 125.25 करोड़ का बिजनेस किया. इसमें पेड प्रीव्यूज में 18.50 करोड़, डे-1 51 करोड़, डे 2 26.90 करोड़ और तीसरे दिन 28.85 करोड़ का कारोबार किया था.

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बहरहाल, अगर 'पेद्दी' के बारे में बात करें तो इसका डायरेक्शन बुची बाबू सना ने किया है. फिल्म में राम चरण के साथ जान्हवी कपूर, जगपति बाबू, दिव्येंदु शर्मा, शिवा राजकुमार और बोमन ईरानी जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है.