साउथ के सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण की एक्स वाइफ रेणु देसाई इन दिनों विवादों में हैं. रेणु देसाई ने हाल ही में स्ट्रीट डॉग अवेयरनेस प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, जहां से उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. इस वीडियो के सामने आते ही रेणु को ट्रोल भी जमकर किया गया. जिसके बाद अब उन्होंने एक अन्य वीडियो शेयर कर सोशल मीडिया यूजर्स को करारा जवाब दिया है.

रेणु ने वाराणसी घाट से अपना एक वीडियो शेयर किया है, इस वीडियो में रेणु एक बोट में बैठी है और गंगा नदी की सैर कर रही हैं. वीडियो में लिखा है, 'मेरे पास मुझे बचाने के लिए न पिता हैं, न मां, न बड़ा भाई, न पति. आप लोग जो भी नफरत मुझ पर बिना किसी गलती के निकालते हैं, मैं उसे शांति से देवी और महादेव के साथ बांटती हूं. मुझे पता है कि वे मेरा दर्द सुनते हैं और मेरे आंसू देखते हैं. ' इस वीडियो के साथ कैप्शन के जरिए उन्होंने बताया कि वो अपने लिए कभी भी पब्लिकली नहीं लड़ती हैं. लेकिन वो इस लड़ाई को तब तक जारी रखेंगी जब तक लोग बेजुबान जानवरों को नुकसान पहुंचाना बंद नहीं करेंगे. ये पूरा मामला ही स्ट्रीट डॉग्स से क्रूअल्टी करने से जुड़ा हुआ है.

View this post on Instagram A post shared by renu desai (@renuudesai)

क्या है पूरा मामला?

दरअसल रेणु हाल ही में एक स्ट्रीट डॉग अवेयरनेस प्रेस कॉन्प्रेंस अटेंड करने पहुंची थीं. इस दौरान उन्होंने एक बुजुर्ग मीडियाकर्मी के साथ बहस की थी. इस बहस का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जिसके बाद लोगों ने भीरेणु को जमकर ट्रोल किया, किसी ने उनके वीडियो पर लिखा कि 'इसलिए पवन ने तुम्हें छोड़ दिया', तो किसी ने लिखा कि 'ऐसे बर्ताव से तो तुम्हें छोड़ना ही अच्छा है'. ऐसे में ये कमेंट्स रेणु को जरा भी पसंद नहीं आए और उन्होंने अपने ट्रोल्स को जमकर खरी- खोटी सुनाई.

बता दें कि रेणु देसाई पवन कल्याण की दूसरी पत्नी हैं. दोनों की शादी साल 2009 में हुई थी ये शादी महज तीन साल ही चल पाई. साल 2012 में दोनों ने तलाक ले लिया. रेणु देसाई खुद साउथ की एक्ट्रेस हैं साथ ही साथ वो एक NGO संचालक भी हैं. रेणु समाज सेवा का काम करती हैं.