पवन कल्याण की पत्नी अन्ना लेझनेवा ने जॉइन किया इंस्टाग्राम, पति संग शेयर की अनसीन फोटो

एक्टर और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण की पत्नी अन्ना लेझनेवा ने हाल ही में अपना पहला पब्लिक सोशल मीडिया अकाउंट शुरू किया. इंस्टाग्राम पर आते ही उन्होंने अपने पति के साथ एक अनसीन फोटो शेयर की. वहीं, पवन कल्याण ने भी सोशल मीडिया पर उनका वेलकम करते हुए एक खास नोट लिखा.

पवन कल्याण की पत्नी ने बनाया इंस्टाग्राम अकाउंट

अन्ना लेझनेवा ने, आज 25 मार्च को अपना पहला इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, साथ ही उन्होंने पति पवन कल्याण के साथ एक अनसीन कैंडिड तस्वीर शेयर की, जिसमें दोनों हंसते हुए नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'काफी समय से इसका इंतजार था, अब सही समय लगा. चिरंजीवी का आशीर्वाद और पवन कल्याण का साथ मिला.'

View this post on Instagram A post shared by Anna Konidala (@anna.konidala)

बता दें, अन्ना ने कुछ ही समय पहले अपना अकाउंट शुरू किया है और थोड़ी ही देर में उनके फॉलोअर्स 117K से ज्यादा हो गए. अन्ना फिलहाल इंस्टाग्राम पर सिर्फ 36 लोगों को फॉलो कर रही हैं, जिसमें उनके पति पवन कल्याण के अलावा अल्लू अर्जुन, राम चरण, महेश बाबू, सामंथा रुथ प्रभु, एस.एस. राजामौली और आलिया भट्ट जैसे कई सितारे शामिल हैं.

पवन ने किया वेलकम

पवन ने सोशल मीडिया पर उनका वेलकम करते हुए अन्ना के प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट शेयर किया और लिखा, 'इंस्टाग्राम पर आपका वेलकनम है अन्ना. इस नई जर्ना के लिए ढेरों शुभकामनाएं. उम्मीद है कि आपकी प्रेजेंस यहां अच्छे और इंस्पायरिंग इंटरैक्शन लेकर आएगी.'

View this post on Instagram A post shared by Pawan Kalyan (@pawankalyan)

वहीं, चिरंजीवी ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अन्ना का पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'वेलकम टू इंस्टाग्राम डियर अन्ना, यहां आपको ढेर सारा प्यार मिले.' वहीं, फैंस ने भी अन्ना का स्वागत किया और कमेंट्स में उन्हें 'बेस्ट कपल' जैसे मैसेज दिए.

पवन और अन्ना की पर्सनल लाइफ

बता दें, पवन कल्याण की मुलाकात अन्ना से साल 2011 में फिल्म ‘तीन मार’ के सेट पर हुई थी. दोनों ने 2013 में शादी की. बताया जाता है कि पवन ने अन्ना की बेटी पोलिना को भी अपनाया है. वहीं, उनके बेटे मार्क शंकर का जन्म 2017 में हुआ.

पवन कल्याण की पहले भी दो शादियां हो चुकी हैं. उन्होंने 2009 में एक्ट्रेस रेणु देसाई से शादी की थी, जिनका 2012 में निधन हो गया. दोनों के दो बच्चे हैं, बेटा अकीरा नंदन और बेटी आध्या. इससे पहले पवन ने 1997 में नंदिनी से शादी की थी, लेकिन 1999 में दोनों अलग हो गए. हालांकि, उनका तलाक 2008 में कानूनी रूप से पूरा हुआ.