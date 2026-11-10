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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाPawan Kalyan Love Life: तीन हसीनाओं से हुआ प्यार, रचाई शादी और फिर तीनों से हुआ तलाक, ऐसी रही 'पावर स्टार' की लव लाइफ

Pawan Kalyan Love Life: तीन हसीनाओं से हुआ प्यार, रचाई शादी और फिर तीनों से हुआ तलाक, ऐसी रही 'पावर स्टार' की लव लाइफ

तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण अपनी फिल्मों के साथ-साथ निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रहे हैं. तीन शादियों और दो तलाक के बाद अब उनकी तीसरी शादी भी टूट गई है. आइए जानते हैं उनकी लव लाइफ की पूरी कहानी.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 10 Nov 2026 03:40 PM (IST)
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तेलुगु सिनेमा के 'पावर स्टार' और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. उनकी तीसरी शादी भी टूट गई है. पवन कल्याण और उनकी पत्नी अन्ना कोनिडेला ने 13 साल की शादी खत्म करने का ऐलान किया है. दोनों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर बताया कि ये फैसला आपसी समझ और सम्मान के साथ लिया गया है. इससे पहले भी पवन कल्याण की दो शादियां टूट चुकी हैं. आइए जानते हैं उनकी लव लाइफ से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से.

पहली पत्नी नंदिनी से हुई थी अरेंज मैरिज

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पवन कल्याण की पहली शादी नंदिनी से हुई थी. साल 1997 में दोनों ने परिवार की मर्जी से अरेंज मैरिज की थी. उस वक्त पवन कल्याण तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रहे थे. शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जल्द ही दोनों के रिश्ते में दूरियां आने लगीं. 

Pawan Kalyan Love Life: तीन हसीनाओं से हुआ प्यार, रचाई शादी और फिर तीनों से हुआ तलाक, ऐसी रही 'पावर स्टार' की लव लाइफ

शादी के महज दो साल बाद यानी 1999 में पवन और नंदिनी अलग रहने लगे. इसके बाद दोनों ने अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया और साल 2008 में कानूनी तौर पर उनका तलाक हो गया. इस शादी से दोनों का कोई बच्चा नहीं है. हालांकि, नंदिनी से अलग होने के बाद पवन की जिंदगी में एक बार फिर प्यार ने दस्तक दी और उनकी मुलाकात एक्ट्रेस रेणु देसाई से हुई.

रेणु देसाई के प्यार में पड़े पवन कल्याण

नंदिनी से अलग होने के बाद पवन कल्याण की जिंदगी में एक्ट्रेस और मॉडल रेणु देसाई आईं. दोनों की मुलाकात साल 2000 में तेलुगु फिल्म 'बद्री' की शूटिंग के दौरान हुई थी. साथ काम करते-करते दोनों करीब आए और उनके रिश्ते की शुरुआत हुई. साल 2004 में दोनों के बेटे अकीरा नंदन का जन्म हुआ. 

Pawan Kalyan Love Life: तीन हसीनाओं से हुआ प्यार, रचाई शादी और फिर तीनों से हुआ तलाक, ऐसी रही 'पावर स्टार' की लव लाइफ

इसके बाद जनवरी 2009 में पवन और रेनू ने शादी कर ली. साल 2010 में उनके घर बेटी आध्या का जन्म हुआ. हालांकि, ये रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चला और साल 2012 में दोनों का तलाक हो गया. अलग होने के बाद भी दोनों मिलकर अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं.

रशियन मॉडल अन्ना कोनिडेला से की तीसरी शादी

रेणु देसाई से तलाक के बाद पवन कल्याण की जिंदगी में एक बार फिर प्यार ने दस्तक दी. इस बार उनकी मुलाकात रशियन मॉडल और एक्ट्रेस अन्ना कोनिडेला से हुई. दोनों की पहली मुलाकात साल 2011 में फिल्म 'तीन मार' के सेट पर हुई थी. इस फिल्म में पवन कल्याण लीड रोल में थे, जबकि अन्ना भी अहम किरदार में नजर आई थीं. 

Pawan Kalyan Love Life: तीन हसीनाओं से हुआ प्यार, रचाई शादी और फिर तीनों से हुआ तलाक, ऐसी रही 'पावर स्टार' की लव लाइफ

साथ काम करने के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और धीरे-धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई. कुछ समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया. सितंबर 2013 में पवन और अन्ना शादी के बंधन में बंध गए. इस शादी से उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी.
 
13 साल बाद अन्ना से भी हुए अलग 

पवन कल्याण और अन्ना का रिश्ता करीब 13 साल चला. 9 नवंबर, 2026 को दोनों ने एक बयान जारी कर अलग होने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि आपसी समझ और सम्मान के साथ अलग होने का फैसला लिया है. साथ ही दोनों ने साफ किया कि वो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य और खुशी के लिए दोस्त बने रहेंगे और माता-पिता की जिम्मेदारी मिलकर निभाएंगे. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 10 Nov 2026 03:40 PM (IST)
Tags :
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