'क्या आपको शर्म नहीं आती?, पवन कल्याण की एक्स वाइफ रेणु देसाई का फूटा ट्रोल्स पर गुस्सा

सोशल मीडिया पर बढ़ती ट्रोलिंग और गलत बोलने पर एक्ट्रेस रेणु देसाई ने सख्ती अपनाई है. उन्होंने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि अब वो चुप नहीं बैठेंगी. अगर किसी ने उन्हें गालियां दी या उनकी निजी जिंदगी पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की, तो वो सीधे साइबर पुलिस में शिकायत करेंगी. रेणु का कहना है कि सालों से वो ट्रोलिंग झेल रही हैं, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है.

तलाक के बाद लोगों ने बनाया निशाना

रेणु देसाई ने अपने वीडियो में बताया कि 2012 में पवन कल्याण से तलाक के बाद से ही उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है. लोग उनके निजी फैसलों, एलिमनी और निजी रिश्तों पर तरह-तरह की बातें करते रहे हैं. उन्होंने हमेशा आलोचना को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन हाल के महीनों में ट्रोलिंग और ज्यादा अनियंत्रित हो गई है. जनवरी में जब उन्होंने सड़क पर आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब से उन्हें निशाना बनाया जाने लगा. उन्होंने सामाजिक मुद्दे पर बात की थी, लेकिन लोगों ने उसे भी उनकी निजी जिंदगी से जोड़कर मजाक बना दिया.

View this post on Instagram A post shared by renu desai (@renuudesai)

लोगों की बातों से टूट गईं रेणु

वीडियो में रेणु ने भावुक होकर कहा कि अगर किसी को उनके काम से शिकायत है, तो वो खुलकर कह सकता है, ये उनकी आजादी है. लेकिन हर बार उनकी निजी जिंदगी को बीच में लाना गलत है. कुछ लोगों ने बहुत आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया. रेणु ने कहा, 'क्या आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती? इस तरह की भाषा बोलते वक्त क्या आप अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते?' उन्होंने चेतावनी दी कि अब वो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगी और जरूरत पड़ी तो उनके परिवार तक सच्चाई पहुंचाएंगी. सोशल मीडिया किसी को अपमानित करने का मंच नहीं है.

पवन कल्याण और रेणु का रिश्ता

बता दें, पवन कल्याण की निजी जिंदगी हमेशा सुर्खियों में रही है. उन्होंने 1997 में नंदिनी से शादी की थी, जो बाद में खत्म हो गई. इसके बाद 2001 में रेणु देसाई से उनका रिश्ता शुरू हुआ और 2009 में दोनों ने शादी की. उनके दो बच्चे हैं अकीरा नंदन और आध्या, हालांकि 2012 में दोनों का तलाक हो गया. बाद में पवन कल्याण ने रूसी अभिनेत्री अन्ना लेझनेवा से शादी की, जिनसे उनके दो बच्चे हैं. तलाक के बाद रेणु देसाई ने एक्टिंग से दूरी बनाकर सामाजिक कामों और अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान दिया.