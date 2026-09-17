पा. रंजीत की पहली पैन-इंडिया फिल्म ‘वेट्टुवम’ का ऐलान, इस दिन मिलेगा बड़ा सरप्राइज

साउथ सिनेमा की एक ऐसी फिल्म आने वाली है, जिसकी पहली झलक ही बाकी फिल्मों से काफी अलग है. पोस्टर में न तो कोई एक्टर दिखाई दे रहा है, न ही पोस्टर से फिल्म की कहानी के बारे में ज्यादा पता चल पा रहा है. पोस्टर में दिख रहा है तो बस एक मल्लखंब, जिस पर कुछ खिलाडी चढ़ते दिखाई दे रहे हैं. लेकिन मल्लखंब फिल्म से कैसे जुड़ा है, इसका भी कोई हिंट नहीं है.

इन सवालों के जवाब का इंतजार है. इन सवालों का जवाब कल दोपहर 12 बजे मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. इस फिल्म को तमिल सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर पा. रंजीत ने बताया है और फिल्म का नाम ‘वेट्टुवम’ है. दरअसल, फिल्म के मेकर्स ने एक्स पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया है. साथ ही बताया है कि 18 सितंबर को दोपहर 12 बजे ‘वर्ल्ड ऑफ वेट्टुवम’ के जरिए फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट दिया जाएगा.

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मल्लखंब क्या होता है?

फिल्म का पोस्टर देखकर लगता है कि फिल्म में एक अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी. पोस्टर में जो मल्लखंब दिखाया गया है, वह भारत का एक ट्रेडिशनल गेम है. इसमें खिलाड़ी लकड़ी के खंभे पर चढ़कर जिम्नास्टिक और योग से जुड़े कई तरह के करतब करते हैं. वहीं पोस्टर को देखकर ये साफ नहीं हो पाया है कि फिल्म में इसका प्रयोग किस तरह किया गया है.

फिल्म के सेट पर स्टंटमेन की हो चुकी है मौत

जुलाई 2025 में वेट्टुवम फिल्म की शूटिंग के दौरान एक स्टंट करते वक्त एक बड़ा कार एक्सीडेंट हो गया था. स्टंट में एक एसयूवी कार को रैम्प से हवा में उछालना था. ये स्टंट करते वक्त कार पलट गई थी और मौके पर ही स्टंटमैन एस.एम. राजू की मौत हो गई थी.

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फिल्म में ये एक्टर्स आएंगे नजर

‘वेट्टुवम’ में आर्या और शोभिता धूलिपाला लीड रोल्स में नजर आएंगे. फिल्म में वीआर दिनेश, कलैयारसन, माइम गोपी, गुरु सोमसुंदरम और शबीर कल्लारक्कल जैसे आर्टिस्ट्स भी हैं. आर्या इससे पहले पा. रंजीत के साथ ‘सरपट्टा परंबराई’ में काम कर चुके हैं. वहीं शोभिता धूलिपाला को हिंदी ऑडियंस ‘द नाइट मैनेजर’ जैसी वेब सीरीज और ‘पोन्नियिन सेल्वन’ नामक फिल्म से जानती है.

पांच भाषाओं में आएगी फिल्म

‘वेट्टुवम’ एक तमिल एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें एड्वेंचर के साथ साइंस फिक्शन भी देखने को मिलेगा. इस फिल्म को तमिल के अलावा तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज करने की तैयारी है.

इन फिल्मों पर कर चुके हैं पा. रंजीत काम?

पा. रंजीत का नाम तमिल सिनेमा में किसी परिचय का मोहताज नहीं है. वह ‘कबाली’, ‘काला’, ‘सरपट्टा परंबराई’ और ‘थंगलान’ जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं. खासकर ‘सरपट्टा परंबराई’ में उन्होंने बॉक्सिंग की दुनिया को पर्दे पर उतारा था. वहीं ‘थंगलान’ में भी उनका अलग तरह का विजन देखने को मिला था. अब ‘वेट्टुवम’ के साथ उनकी नई दुनिया को देखना काफी दिलचस्प होगा.