साउथ सुपरस्टार धनुष की फिल्म 'ओम: ऑपरेशन मोल' 20 नवंबर को थिएटर में दस्तक देने जा रही है. फिल्म एडवांस बुकिंग में ताबड़तोड़ कमा रही है. फिल्म के धनुष के करियर की सबसे बड़ी ओपनर बनने की उम्मीदें हैं. एडवांस बुकिंग में फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने फर्स्ड डे एडवांस बुकिंग में ब्लॉक सीट के साथ दोपहर 12 बजे तक 7.32 करोड़ की कमाई कर ली थी. बिना ब्लॉक सीट के फिल्म ने 6.61 करोड़ कमाए. फिल्म के 4.09 लाख टिकट बिक गए हैं और फिल्म को 5006 शोज मिले हैं. तमिलनाडु में फिल्म ने 3.77 करोड़ की ओपनिंड डे पर एडवांस बुकिंग की. वहीं केरल में फिल्म ने 1.21 करोड़ कमाए.

एडवांस बुकिंग में 'ओम: ऑपरेशन मोल' ने बनाया रिकॉर्ड

इसी के साथ अब ये फिल्म धनुष के करियर की बड़ी फिल्मों में से एक बनने जा रही है. फिल्म ने भारत में एडवांस बुकिंग के मामले में 'OM' धनुष की पिछली सभी फिल्मों से आगे निकल गई है. 'रायन' ने 6.15 करोड़ की एडवांस बुकिंग की थी. वहीं ओम ने 6.61 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली है. कैप्टन मिलर' ने एडवांस बुकिंग में 3.87 करोड़ और 'इडली कड़ाई' ने 3.07 करोड़ कमाए थे.

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धनुष की टॉप 5 तमिल ओपनर्स

इस लिस्ट में नंबर वन पर 'रायन' है. फिल्म ने 15.70 करोड़ की ओपनिंग की थी. दूसरे नंबर पर 'इडली कड़ाई' है. फिल्म ने 13 करोड़ की ओपनिंग की थी. तीसरे नंबर पर 'कर्णन' है. फिल्म ने 12.05 करोड़ की ओपनिंग की थी. चौथे नबंर 'वाथी' है. फिल्म ने पहले दिन 11.16 करोड़ कमाए. वहीं पांचवें नंबर पर 'कैप्टन मिलर' है. इस फिल्म ने 10.02 करोड़ की ओपनिंग की थी.

फिल्म को राजकुमार पेरियासामी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में धनुष के अलावा साई पल्लवी, ममूटी, श्रीलीला, नसीरुद्दीन शाह जैसे स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म को लेकर फैंस के बीच में काफी बज है. धनुष और ममूटी भी फिल्म को जोरों-शोरों से प्रमोट करने में लगे हैं.