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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'ओम चैप्टर 1' का धांसू ट्रेलर रिलीज, दिखा धनुष का खूंखार अंदाज, जानें कब आएगी फिल्म

'ओम चैप्टर 1' का धांसू ट्रेलर रिलीज, दिखा धनुष का खूंखार अंदाज, जानें कब आएगी फिल्म

धनुष और ममूटी की फिल्म 'ओम चैप्टर 1: उधिरम- द ब्लड वुड' का दमदार ट्रेलर जारी कर दिया है, जिसे सोशल मीडिया पर दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. चलिए जानते हैं ये फिल्म कब रिलीज होगी.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 14 Nov 2026 12:34 PM (IST)
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साउथ सिनेमा के सुपरस्टार धनुष इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'ओम चैप्टर 1: उधिरम- द ब्लड वुड' को लेकर चर्चा में हैं. ये 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब मेकर्स ने फिल्म का दमदार ट्रेलर जारी कर दिया है, जिसे सोशल मीडिया पर दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

साई पल्लवी का दिखा दमदार अंदाज

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फिल्म का ट्रेलर लाल चंदन की तस्करी की दुनिया पर आधारित है. इसमें धनुष एक लकड़हारे की भूमिका निभा रहे हैं, जो धीरे-धीरे इस खतरनाक सिंडिकेट में फंस जाता है. वहीं, साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी फिल्म में CBI ऑफिसर नित्या रेड्डी का किरदार निभा रही हैं. इसके अलावा ममूटी भी एक नेता की भूमिका में नजर आएंगे. ट्रेलर में उनका अंदाज काफी दमदार लग रहा है.

 
 
 
 
 
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धनुष की 'ओम चैप्टर 1' में इस बॉलीवुड एक्टर की हुई एंट्री

'ओम चैप्टर 1' में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह भी अहम भूमिका में नजर आएंगे. ट्रेलर में उनकी झलक देखने को मिली है, हालांकि उनके किरदार को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. फिल्म में साउथ एक्ट्रेस श्रीलीला भी हैं, जो धनुष की पत्नी की भूमिका निभा रही हैं. 

इस दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म

धनुष की 'ओम चैप्टर 1' पहले 16 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी. इसी दिन रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' भी रिलीज हो रही थी. ऐसे में दोनों फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस क्लैश से बचने के लिए मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी. अब ये फिल्म 20 नवंबर, 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

फिल्म को 'अमरन' फेम राजकुमार पेरियासामी ने लिखा और निर्देशित किया है, जबकि इसका संगीत साई अभ्यंकर ने तैयार किया है. इस फिल्म को वंडरबार फिल्म्स और आरटेक स्टूडियोज के बैनर तले प्रोड्यूसर किया जा रहा है.

ये हैं धनुष की अपकमिंग फिल्में

धनुष जल्द ही निर्देशक तमिलरासन पचामुथु की एक एक्शन फिल्म में नजर आएंगे. फिलहाल इस फिल्म का नाम 'D56' रखा गया है. इसमें धनुष एक नए और दमदार अंदाज में दिखाई देंगे. फिल्म 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसमें प्रीति मुकुंदन मुख्य अभिनेत्री होंगी, जबकि वदिवेलु और एसजे सूर्या भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

इसके अलावा, धनुष ने निर्देशक वेट्रिमारन के साथ अपनी अगली फिल्म 'तमिल मुरुगन' का भी ऐलान किया है. वहीं, खबरें हैं कि वो एक और एक्शन फिल्म के लिए निर्देशक शिवा के साथ काम कर सकते हैं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 14 Nov 2026 12:34 PM (IST)
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