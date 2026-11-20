साउथ एक्टर धनुष इन दिनों फिल्म 'ओम चैप्टर 1' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म की रिलीज का फैंस को लंबे समय से इंतजार था. अब वो इंतजार भी खत्म हो गया है. फिल्म सिनेमाघरों में आ चुकी है और आते ही धमाल मचा दिया है. 'रामायण' की सक्सेफुल कमाई के बीच धनुष की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा स्टार्ट किया है.

धनुष की फिल्म 'ओम चैप्टर 1' पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेकर बन गई है. इसने 2026 की तमिल की बड़ी फिल्मों के ओपनिंग डे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है. इसमें एक्टर की फिल्म 'कारा' का नाम भी शामिल है. इसके साथ ही माना भी जा रहा है कि ये धनुष की बिगेस्ट ओपनर भी बन सकती है.

'ओम चैप्टर 1' का डे-1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

धनुष की फिल्म 'ओम चैप्टर 1' को स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिल रहा है, जिसकी वजह से फिल्म की कमाई 7 करोड़ के पार हो चुकी है.

- सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने शाम 4 बजे तक 8.29 करोड़ का बिजनेस ओपनिंग डे पर कर लिया है.

- फिल्म ने तमिल में 6.40 करोड़, तेलुगु में 1.73 करोड़ और हिंदी में 16 लाख का कलेक्शन कर लिया है.

- इसकी 3496 शोज के लिए 36.5% की ऑक्यूपेंसी भी दर्ज की गई है.

'ओम चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे-1 8.29 करोड़ (4 बजे तक) 39.0% टोटल कलेक्शन 8.29 करोड़

'ओम चैप्टर 1' ने तोड़े 2026 की 7 बड़ी तमिल फिल्मों के रिकॉर्ड

'ओम चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन कमाल दिखा दिया है. इसने 'कारा', 'मंदादि' समेत 2026 की तमिल की 7 बड़ी फिल्मों के ओपनिंग डे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है. देखिए उन फिल्मों की लिस्ट...

1. मंदादि- 4.85 करोड़

2. सरदार 2- 4.5 करोड़

3. डीसी- 4.4 करोड़

4. गट्टा कुश्ती 2- 2.7 करोड़

5. कारा- 6.2 करोड़

6. लव इंश्योरेंस कंपनी- 6.85 करोड़

7. यूथ- 3.65 करोड़

'ओम चैप्टर 1' ने एडवांस बुकिंग में की छप्परफाड़ कमाई

कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, धनुष की फिल्म 'ओम चैप्टर 1' ने एडवांस बुकिंग में कमाल का प्रदर्शन किया और छप्परफाड़ कमाई की. फिल्म ने प्री सेल्स में रिलीज से पहले ही करीब 9 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया था. फिल्म को लेकर प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये पहले दिन 17-20 करोड़ का बिजनेस कर सकती है और अगर ऐसा होता है तो ये धनुष की बिगेस्ट ओपनर हो सकती है.