साउथ सिनेमा के पॉपुलर कपल्स में से एक विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं. जैसे ही दोनों ने अपने रिश्ते और शादी की ऑफिशियली घोषणा की, फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. अब सोशल मीडिया पर पुराने इंटरव्यू, तस्वीरें और वीडियोज तेजी से वायरल हो रहे हैं. इन्हीं में से एक वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें विजय के माता-पिता अपनी होने वाली बहू को लेकर अपनी इच्छा जाहिर करते नजर आ रहे हैं.

कैसी बहू चाहते हैं विजय के माता-पिता?

बता दें, साल 2018 में फिल्म गीता गोविंदम की सफलता पर एक इवेंट में विजय के माता-पिता भी मौजूद थे. उस समय एंकर ने उनसे मजाक में पूछा था कि वे कैसी बहू चाहते हैं. तब विजय की मां माधवी ने जवाब दिया था कि उन्हें बस ऐसी बहू चाहिए जो उनके बेटे का अच्छे से ख्याल रखे. वह विजय से प्यार करे और उसके काम को समझे, क्योंकि वह फिल्म इंडस्ट्री में है और उसका जीवन नॉर्मल नहीं है. वहीं, विजय के पिता गोवर्धन राव ने कहा था कि विजय जिसे पसंद करें, वही उनकी पसंद होगी. उन्हें जाति या धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता. हालांकि अगर बहू भारतीय हो, खासकर साउथ इंडियन, तो उन्हें खुशी होगी.

इस फिल्म से चर्चा में आया रिश्ता

खास बात यह है कि उस समय रश्मिका और विजय साथ काम कर रहे थे और उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. 'गीता गोविंदम' के अलावा दोनों ने डियर कॉमरेड में भी साथ काम किया. तभी से उनके रिश्ते को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी. हाल ही में रश्मिका ने भी एक इंटरव्यू में अपने पार्टनर को लेकर कहा था कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान है जिसने उन्हें उस दर्द से उबरने में मदद की, जो उसने दिया भी नहीं था. उन्होंने कोई नाम नहीं लिया, लेकिन फैंस ने इसे विजय की ओर इशारा समझा.

And it’s finally official! 💍❤️ Bursting with joy for our favorite duo – the much-awaited #Virosh era is here! From on-screen magic to real-life forever, you two deserve every bit of this happiness. Congratulations @iamRashmika & @TheDeverakonda – wishing you a lifetime of love,… pic.twitter.com/d0ySJGDak4 — Rashmika Trends (@RashmikaTrends) February 22, 2026

26 फरवरी को सात फेरे लेंगे रश्मिका-विजय

पिछले साल यानी 2025 में खबर आई थी कि दोनों ने हैदराबाद में सगाई कर ली है. अब यह जोड़ा 26 फरवरी को उदयपुर में शादी करने जा रहा है. सोशल मीडिया पर दोनों ने एक प्यारा-सा पोस्ट शेयर करते हुए अपने फैंस को धन्यवाद कहा और लिखा कि फैंस ने उन्हें 'वीरोश' नाम दिया और अब वे अपनी शादी को भी उसी नाम से खास बनाना चाहते हैं. इसके अलावा सोमवार को विजय और रश्मिका को अपने परिवारों के साथ हैदराबाद से उदयपुर के लिए रवाना होते देखा गया.