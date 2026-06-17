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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमामनोज बाजपेयी नहीं, चिरंजीवी बनने वाले थे 'श्रीकांत तिवारी', राज निदिमोरू ने 'द फैमिली मैन' को लेकर किया खुलासा

मनोज बाजपेयी नहीं, चिरंजीवी बनने वाले थे 'श्रीकांत तिवारी', राज निदिमोरू ने 'द फैमिली मैन' को लेकर किया खुलासा

Raj Nidimoru Interview: हाल ही में राज निदिमोरु ने 'द फैमिली मैन' को लेकर बड़ा खुलासा किया. साथ ही बताया कि मनोज बाजपेयी नहीं, बल्कि चिरंजीवी उनकी पहली पसंद थे और ये फिल्म के रूप में बनने वाला था.

Reported By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 17 Jun 2026 02:37 PM (IST)
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ओटीटी की पॉपुलर वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' आज भी लोगों की वॉचलिस्ट में शामिल हैं. सीरीज की कहानी और कॉन्सेप्ट दर्शकों को बहुत पसंद आई, खासकर मनोज बाजपेयी के किरदार को बहुत सराहा गया. इसी बीच हाल ही में निर्देशक राज निदिमोरू ने एक बड़ा खुलासा किया और बताया कि वो शुरू से चिरंजीवी को लीड रोल के लिए रखना चाहते थे.

चिरंजीवी के लिए बनाई थी कहानी

आइडलब्रेन जीवी के साथ बातचीत में राज निदिमोरू ने द फैमिली मैन से जुड़ी कई बातें शेयर की और कहा, 'द फैमिली मैन के लिए हमारी पहली पसंद चिरंजीवी थे. हमने ये कहानी चिरंजीवी को ध्यान में रखकर लिखी थी और इसे फिल्म के रूप में बनाने की प्लानिंग की थी. लेकिन कुछ वजह से ये प्रोजेक्ट बाद में वेब सीरीज में बदल गया.' 

जल्द आएगा चौथा सीजन?

सीरीज के आने वाले चौथे सीजन के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'हमारे पास आगे के लिए बड़ी प्लानिंग है. अभी कहानी जैसे बीच में थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है.' साथ ही मजाकिया अंदाज में राज ने पूछते हुए ही कहा, 'क्या सीजन 4 जल्दी आएगा? लगता है कि अब हमें ऐसा करना ही पड़ेगा.' 

ये भी पढ़ें: 'शरवरी कहां है' पूछने वालों को आलिया भट्ट ने दिया जवाब, दिखाई 'अल्फा' की पांच फोटोज

चिरंजीवी ने की पेड्डी की तारीफ 

इसके अलावा चिरंजीवी ने रामचरण की 'पेड्डी' को लेकर कहा, 'अगर ऐसी फिल्में मेरे पास आएंगी तो मैं क्यों नहीं करूंगा? मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ऐसे किरदार निभा सकता हूं. लेकिन इसके लिए पहले वैसी कहानियां मेरे पास आनी चाहिए. जब 'दंगल' और 'चक दे! इंडिया' रिलीज हुई थी, तब मैंने उन फिल्मों और कलाकारों के काम की बहुत तारीफ की थी. मैं चाहता था कि ऐसी कहानियां मेरे पास भी आएं. अब 'पेड्डी' उसी तरह के स्पोर्ट्स बैकग्राउंड वाली फिल्म के रूप में आई है. 

2019 में आया था पहला सीजन 

बता दें कि इस सीरीज को 2019 में रिलीज किया गया था, जिसे राज निदिमोरू और कृष्णा डीके ने बनाया था. रिलीज के बाद ये दर्शकों की सबसे पसंदीदा वेब सीरीज बन गई, जिसमें मनोज बाजपेयी के अभिनय को खूब सराहना मिली. मनोज के साथ इसमें प्रियमनी, शारिब हाशमी, अश्लेषा ठाकुर और वेदांत सिन्हा जैसे कलाकार नजर आए थे. 

ये भी पढ़ें: ALPHA Trailer: 2 मिनट 33 सेकेंड के ट्रेलर में छा गईं शरवरी, आलिया भट्ट के संग खूंखार एक्शन किया, देखें

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Published at : 17 Jun 2026 02:37 PM (IST)
Tags :
Chiranjeevi The Family Man Raj Nidimoru
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