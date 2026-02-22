डेब्यू कलाकारों के हक में बोलीं निहारिका कोनिडेला, फिल्मफेयर साउथ 2026 पर जताई नाराजगी
Niharika Konidela: कोच्चि में हुए फिल्मफेयर अवॉर्ड्स साउथ 2026 के बाद निहारिका कोनिडेला का बयान चर्चा में है. एक्ट्रेस ने डेब्यू विनर्स को मंच पर बोलने नहीं देने को लेकर कई बातें कही.
कोच्चि में हुए फिल्मफेयर अवॉर्ड्स साउथ 2026 का समारोह सितारों से सजा रहा. इस समारोह में मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ सिनेमा के बेहतरीन कलाकारों को सम्मानित किया गया. हालांकि तालियों के बीच एक आवाज ऐसा नाम सामने आया, जिसने सबका ध्यान खींचा. एक्ट्रेस निहारिका कोनिडेला ने इस बड़े समारोह को 'एक मिस्ड अपॉर्च्युनिटी' बताया. उनका कहना है कि डेब्यू अवॉर्ड जीतने वाले कलाकारों को मंच पर बोलने का मौका नहीं दिया गया, जो उन्हें खटक गया.
निहारिका ने जताई नाराजगी
निहारिका ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट लिखकर अपनी बात रखी. उन्होंने पहले समारोह की तारीफ की और कहा कि, 'इतने बड़े कलाकारों को एक ही मंच पर देखना सचमुच खास अनुभव था. लेकिन नए कलाकारों को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला, जिससे मुझे निराशा हुई. जो कलाकार पहली बार कोई बड़ा अवॉर्ड जीतते हैं, उनके लिए वो मंच सिर्फ एक स्टेज नहीं, बल्कि एक सपना होता है जो सच हो रहा होता है. ऐसे में अगर उन्हें कुछ बोलने का मौका मिलता, तो वो जिंदगीभर के लिए यादगार बन सकता था. शो इतना बड़ा होता है कि समय की कमी होना नॉर्मल है, लेकिन जो कलाकार पहली बार उस मंच पर खड़ा होता है, उसके लिए एक मिनट भी बहुत मायने रखता है'.
कलाकार के लिए एक मिनट जिंदगी जैसा है...
उन्होंने अपनी पोस्ट में ये भी कहा कि उस एक मिनट की कीमत शायद आयोजकों को छोटी लगे, लेकिन उस कलाकार के लिए वही एक मिनट पूरी जिंदगी जैसा हो सकता है. उनकी बात ने अब सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. कई लोग उनकी सोच से सहमत नजर आए, तो कुछ ने इसे शो के फॉर्मेट का हिस्सा बताया. बता दें, इस साल के फिल्मफेयर अवॉर्ड्स साउथ में कई बड़ी फिल्मों ने बाजी मारी, जिसमें 'पुष्पा 2: द रूल', 'अमरन', 'आदुजीविथम' और 'ब्रमायुगम' जैसी फिल्मों ने कई अवॉर्ड अपने नाम किए.
निहारिका का करियर
अगर निहारिका की बात करें तो वa अभिनेता-निर्माता नागेंद्र बाबू की बेटी और सुपरस्टार चिरंजीवी की भतीजी हैं. उन्होंने टीवी शो 'धी जूनियर्स' होस्ट किया है और फिल्मों में भी काम किया है. वो अब तक 'ओका मनसु', 'सूर्यकांतम' और 'हैप्पी वेडिंग' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. इसके अलावा उन्होंने 2020 में चैतन्य जोन्नालगड्डा से सगाई की थी और सादगी से शादी भी हुई. हालांकि दोनों का रिश्ता ज्यादा चल नहीं सका और 2023 में दोनों अलग हो गए.
