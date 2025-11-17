हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाNayanthara Upcoming Movies: बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेंगी नयनतारा, रिलीज होंगी ये 8 फिल्में, यश-चिरंजीवी संग कर रहीं काम

Nayanthara Upcoming Movies: बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेंगी नयनतारा, रिलीज होंगी ये 8 फिल्में, यश-चिरंजीवी संग कर रहीं काम

साउथ एक्ट्रेस नयनतारा इंडस्ट्री का बड़ा नाम हैं. वो एक से बढ़कर एक फिल्में कर चुकी हैं. अब उनके हाथ में 8 फिल्में हैं. आइए जानते हैं उनके बारे में.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 17 Nov 2025 02:10 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ एक्ट्रेस नयनतारा 18 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी. नयनतारा साउथ इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और लगातार काम कर रही हैं. उनकी फिल्में पसंद भी की जाती है. उन्हें पिछली बार फिल्म टेस्ट में देखा गया था. इस फिल्म में आर माधवन और सिद्धार्थ नजर आए थे. अब नयनतारा के हाथ में कई सारे प्रोजेक्ट्स है. उनकी पास फिल्मों की लंबी लिस्ट हैं, जिनमें से कुछ फिल्में 2026 में रिलीज होंगी और कुछ फिल्में उसके बाद. आइए जानते हैं नयनतारा की अपकमिंग फिल्मों के बारे में.

1- डियर स्टूडेंट

इस फिल्म में वो विद्या रुद्धन के रोल में नजर आएंगी. ये फिल्म मलयालम और तमिल में रिलीज होगी. फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में हैं. फिल्म में नयनतारा के अलावा Nivin Pauly भी नजर आएंगे.

2- मन शंकर वर प्रसाद गारू

 इस फिल्म की शूटिंग चल रही है. ये फिल्म तेलुगू में रिलीज होगी. फिल्म में नयनतारा Sasirekha के रोल में दिखेंगी. फिल्म को Anil Ravipudi डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म में चिरंजीवी और दग्गुबाती वेंक्टेश नजर आएंगे

3- टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स

इस फिल्म में यश लीड रोल प्ले कर रहे हैं. फिल्म में तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत जैसे स्टार्स भी नजर आएंगे. फिल्म को गीतू मोहनदास प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म कन्नड़ और इंग्लिश में रिलीज होगी.

4-मन्नानगट्टी सिंस 1960

इस फिल्म में नयनतारा, योगी बाबू, देवदर्शिनी, गौरी किशन और नरेंद्र प्रसाद जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. फिल्म को ड्यूड विक्की डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई है.

5- Patriot 

ये फिल्म मलयालम में रिलीज होगी. फिल्म की शूटिंग चल रही है. फिल्म के अप्रैल 2026 में रिलीज होने की खबरें हैं. 

6- Mookuthi Amman 2 

इस फिल्म को सुंदर सी डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म में नयनतारा लीड रोल में हैं. ये 2020 में आई फिल्म का सीक्वल है.

7- Hi

इस फिल्म को Vishnu Edavan डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म में K Bhagyaraj, पूर्णिमा भाग्यराज, केविन नजर आएंगे.

8- रक्कायी

इस फिल्म में नयनतारा को एक्शन अवतार में देखा जाएगा. फिल्म को Senthil Nallasamy डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म में वो एक मां के रोल में होंगी जो बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजर जाएगी.

और पढ़ें
Published at : 17 Nov 2025 02:09 PM (IST)
Tags :
Nayanthara Toxic Dear Students
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
बिहार
Bihar Oath Ceremony: नीतीश की नई सरकार में NDA से कौन-कौन बन सकता है मंत्री? हो सकते हैं ये चौंकाने वाले नाम
नीतीश की नई सरकार में NDA से कौन-कौन बन सकता है मंत्री? हो सकते हैं ये चौंकाने वाले नाम
इंडिया
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
स्पोर्ट्स
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh फिर जल उठा... Sheikh Hasina पर फैसले के इंतजार में फूटे बम, भड़की हिंसा | ABPLIVE
हक, यामी गौतम, इमरान हाशमी, इनसाइड बीटीएस स्कूप, डायरेक्टर्स विजन और अधिक फीट सुपर्ण एस वर्मा
Saudi Arabia हादसे में सिर्फ एक SURVIVOR | ABPLIVE
लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
बिहार
Bihar Oath Ceremony: नीतीश की नई सरकार में NDA से कौन-कौन बन सकता है मंत्री? हो सकते हैं ये चौंकाने वाले नाम
नीतीश की नई सरकार में NDA से कौन-कौन बन सकता है मंत्री? हो सकते हैं ये चौंकाने वाले नाम
इंडिया
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
स्पोर्ट्स
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेलीविजन
Bigg Boss 19: फैमिली वीक में गौरव खन्ना को सपोर्ट करने पहुंचेंगी पत्नी आकांक्षा, फरहाना भट्ट और अमाल को देंगी करारा जवाब
बिग बॉस 19 में गौरव को सपोर्ट करने पहुंचेंगी पत्नी आकांक्षा, फरहाना-अमाल को देंगी करारा जवाब
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
खाते में अब तक नहीं करवाया है ये काम तो नहीं मिलेंगे 2000 रुपये, फटाफट चेक कर लें अपना स्टेटस
खाते में अब तक नहीं करवाया है ये काम तो नहीं मिलेंगे 2000 रुपये, फटाफट चेक कर लें अपना स्टेटस
हेल्थ
Weather Change Tips: बदलते मौसम में जरा-सी लापरवाही पड़ रही भारी, डॉक्टर से जानें अपना ख्याल रखने का तरीका
बदलते मौसम में जरा-सी लापरवाही पड़ रही भारी, डॉक्टर से जानें अपना ख्याल रखने का तरीका
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
Embed widget