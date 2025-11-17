साउथ एक्ट्रेस नयनतारा 18 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी. नयनतारा साउथ इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और लगातार काम कर रही हैं. उनकी फिल्में पसंद भी की जाती है. उन्हें पिछली बार फिल्म टेस्ट में देखा गया था. इस फिल्म में आर माधवन और सिद्धार्थ नजर आए थे. अब नयनतारा के हाथ में कई सारे प्रोजेक्ट्स है. उनकी पास फिल्मों की लंबी लिस्ट हैं, जिनमें से कुछ फिल्में 2026 में रिलीज होंगी और कुछ फिल्में उसके बाद. आइए जानते हैं नयनतारा की अपकमिंग फिल्मों के बारे में.

1- डियर स्टूडेंट

इस फिल्म में वो विद्या रुद्धन के रोल में नजर आएंगी. ये फिल्म मलयालम और तमिल में रिलीज होगी. फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में हैं. फिल्म में नयनतारा के अलावा Nivin Pauly भी नजर आएंगे.

2- मन शंकर वर प्रसाद गारू

इस फिल्म की शूटिंग चल रही है. ये फिल्म तेलुगू में रिलीज होगी. फिल्म में नयनतारा Sasirekha के रोल में दिखेंगी. फिल्म को Anil Ravipudi डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म में चिरंजीवी और दग्गुबाती वेंक्टेश नजर आएंगे

3- टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स

इस फिल्म में यश लीड रोल प्ले कर रहे हैं. फिल्म में तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत जैसे स्टार्स भी नजर आएंगे. फिल्म को गीतू मोहनदास प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म कन्नड़ और इंग्लिश में रिलीज होगी.

4-मन्नानगट्टी सिंस 1960

इस फिल्म में नयनतारा, योगी बाबू, देवदर्शिनी, गौरी किशन और नरेंद्र प्रसाद जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. फिल्म को ड्यूड विक्की डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई है.

5- Patriot

ये फिल्म मलयालम में रिलीज होगी. फिल्म की शूटिंग चल रही है. फिल्म के अप्रैल 2026 में रिलीज होने की खबरें हैं.

6- Mookuthi Amman 2

इस फिल्म को सुंदर सी डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म में नयनतारा लीड रोल में हैं. ये 2020 में आई फिल्म का सीक्वल है.

7- Hi

इस फिल्म को Vishnu Edavan डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म में K Bhagyaraj, पूर्णिमा भाग्यराज, केविन नजर आएंगे.

8- रक्कायी

इस फिल्म में नयनतारा को एक्शन अवतार में देखा जाएगा. फिल्म को Senthil Nallasamy डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म में वो एक मां के रोल में होंगी जो बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजर जाएगी.