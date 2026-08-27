'इसे छोड़ नहीं सकती थी...', 'टॉक्सिक' में छोटे रोल पर बोलीं नयनतारा, चार्ज किए थे करोड़ों?

नयनतारा ने फिल्म 'टॉक्सिक' में अपने रोल को लेकर बात की और बताया कि भले ही इसमें उनका छोटा रोल था लेकिन वो ऐसा था कि एक्ट्रेस इसे छोड़ नहीं सकती थीं. इसमें नयनतारा ने गंगा का रोल प्ले किया है और यश की बहन का कैरेक्टर निभाया है. इसे लोग काफी पसंद भी किया जा रहा है. फिल्म को पहले दिन से ही शानदार रिस्पांस मिल रहा है. लेकिन इसे नेगेटिव रिव्यू भी मिला है. चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कहा.

दरअसल, 'टॉक्सिक' के बज के बीच नयनतारा ने हाल ही में वैरायटी इंडिया से बात की. फिल्म को ज्वॉइन करने के अपने फैसले के बारे में बात करते हुए नयनतारा ने कहा कि उन्होंने कभी भी इस आधार पर प्रोजेक्ट नहीं चुने कि वे सोलो फिल्में हैं या मल्टी-स्टारर. एक्ट्रेस ने कहा कि उनके लिए सबसे जरूरी किरदार है और उसका फिल्म की कहानी में क्या योगदान है.

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'टॉक्सिक' में गंगा का रोल क्यों चुना?

नयनतारा ने कहा, 'मैंने फिल्मों को कभी भी स्क्रीन स्पेस या सोलो या मल्टी-स्टारर जैसे लेबल के नजरिए से नहीं देखा है.' नयनतारा ने ये भी कहा कि वह वो किरदार जरूर करती हैं, जो उन्हें करने के लिए एक्साइटेड करे. एक्ट्रेस ने फिल्म 'टॉक्सिक' में अपने किरदार को लेकर बताया कि इसमें वैसा ही रोल था, जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकती थीं. उनका मानना है कि सिनेमा एक मिल-जुलकर काम करने वाला जरिया है. उनका कहाना है कि जब कोई किरदार अच्छे से लिखा जाता है तो पूरी फिल्म को फायदा होता है.

फिल्म में अपने किरदार 'गंगा' को लेकर नयनतारा कहती हैं, 'गंगा की अपनी आवाज, अपनी पसंद और अपनी इमोशनल जर्नी है. वो सिर्फ किसी किरदार को सपोर्ट करने के लिए नहीं है. बल्कि कहानी पर असर डालती है.' उनका मानना है कि ट्रेलर से ज्यादा कुछ फिल्म में देखने के लिए मिलेगा.

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नयनतारा ने 'टॉक्सिक' के लिए चार्ज किए 12 करोड़

बहरहाल, इसके अलावा बात की जाए कि फिल्म 'टॉक्सिक' में नयनतारा को उनके रोल के लिए काफी अटेंशन मिली. वैरायटी इंडिया के अनुसार, नयनतारा साउथ की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से गिनी जाती हैं. वहीं, रिपोर्ट की मानें तो वो एक फिल्म के लिए 10 से 12 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं. हालांकि, वहीं रिपोर्ट्स में चर्चा ये भी रही है कि एक्ट्रेस ने 'टॉक्सिक' के लिए 12 करोड़ रुपये चार्ज किए थे. हालांकि, इस पर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है.

'टॉक्सिक' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म 'टॉक्सिक' को दर्शकों से अच्छा खासा रिस्पांस पहले दिन मिला, जिसका फायदा इसे बॉक्स ऑफिस पर भी मिला. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 100 करोड़ से ज्यादा 101.10 करोड़ का बिजनेस किया था. जबकि ऑफिशियल आंकड़ों की मानें तो फिल्म ने दुनियाभर में 150 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया. हालांकि, दूसरे दिन फिल्म की कमाई में भारी गिरावट भी दर्ज की गई.