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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमापरिवार संग तिरुपति पहुंचे नवीन चंद्रा, भगवान वेंकटेश्वर की पूजा कर मांगा आशीर्वाद

परिवार संग तिरुपति पहुंचे नवीन चंद्रा, भगवान वेंकटेश्वर की पूजा कर मांगा आशीर्वाद

नवीन चंद्रा ने परिवार संग तिरुपति मंदिर में विशेष पूजा कर भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लिया.अभिनेता अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स और परिवार की खुशहाली के लिए भी प्रार्थना करते नजर आए.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 29 Sep 2026 02:46 PM (IST)
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तमिल अभिनेता नवीन चंद्रा मंगलवार को अपने परिवार के साथ आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुमाला के मंदिर में दर्शन करने पहुंचे. मंदिर में मौजूद भक्तों और फैंस के बीच वे आकर्षण का केंद्र बन गए.

तिरुपति मंदिर में पूजा

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मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि नवीन चंद्रा मंगलवार सुबह अपने परिवार और दोस्तों के साथ तिरुमाला पहुंचे. उन्होंने वीआईपी दर्शन स्लॉट के दौरान विशेष पूजा-अर्चना की. पारंपरिक परिधान में अभिनेता ने भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा की और अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स और अपने परिवार की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा.

आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर (तिरुपति बालाजी) भगवान विष्णु के अवतार भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित दुनिया के सबसे प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है. सात पहाड़ियों पर स्थित यह मंदिर 'कलियुग वैकुंठ' कहलाता है, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और प्रसिद्ध 'तिरुपति लड्डू' प्रसाद ग्रहण करते हैं.

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नवीन चंद्रा की फिल्में

अभिनेता नवीन चंद्रा की बात करें, तो वह मुख्य रूप से तमिल और तेलुगु दोनों फिल्म इंडस्ट्री में पॉपुलर हैं. वे आखिरी बार हॉरर थ्रिलर फिल्म 'पुलिस कंप्लेंट' में नजर आए थे, जिसमें अभिनेत्री वरलक्ष्मी शरतकुमार भी लीड रोल में थीं. यह फिल्म इसी साल जून में रिलीज हुई थी, जिसे संजीव मेगोटी ने डायरेक्ट किया था और एमएसके प्रमीधा शी फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था, लेकिन इससे भी ज्यादा उनकी पॉपुलर फिल्म थी, 'नीलिरा'.  इस फिल्म में दिखाया गया था कि श्रीलंका में रहने वाले तमिल लोगों को गृहयुद्ध के दौरान कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

फिल्म की कहानी एक श्रीलंकाई तमिल परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है जो शादी की तैयारी कर रहा होता है. शादी से एक रात पहले, भारतीय शांति सेना के जवानों का एक समूह मजबूरी में उसी घर में शरण लेने आ जाता है जहां शादी होनी है.

नवीन चंद्रा ने इस फिल्म में भारतीय कैप्टन का किरदार निभाया था, जिसके लिए उनकी काफी तारीफ हुई थी. इस फिल्म को मशहूर डायरेक्टर कार्तिक सुब्बाराज ने प्रोड्यूस किया था. यह फिल्म श्रीलंकाई तमिल पत्रकार और डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर सोमितरन की पहली डायरेक्टोरियल फिल्म थी.

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Published at : 29 Sep 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
Naveen Chandra
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