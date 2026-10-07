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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा169 करोड़ कमा चुकी 'द पैराडाइज' के बाद नानी की अगली फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट, लव स्टोरी की साइन

169 करोड़ कमा चुकी 'द पैराडाइज' के बाद नानी की अगली फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट, लव स्टोरी की साइन

एक्टर नानी अपनी हालिया रिलीज फिल्म द पैराडाइज को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच उनकी अपकमिंग फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. वो अब रोमांटिक फिल्म पर काम शुरू करेंगे.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 07 Oct 2026 11:16 AM (IST)
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एक्टर नानी इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'द पैराडाइज'  को लेकर चर्चा में हैं. श्रीकांत ओडेला के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म सिनेमाघरों में 13 दिन पूरे कर चुकी है. हालांकि, फिल्म को दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है.

इसी बीच एक्टर ने कंफर्म किया है कि उनकी आने वाली फिल्मों की लिस्ट में एक लव स्टोरी भी शामिल है. एक्टर 'ब्लडी रोमियो' का काम पूरा करने के बाद रोमांटिक फिल्म पर काम शुरू करेंगे.

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लव स्टोरी में नजर आएंगे नानी
'द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया' से बातचीत में नानी ने बताया कि 'ब्लडी रोमियो' के बाद उनकी अगली फिल्म एक लव स्टोरी होगी. उन्होंने ये भी बताया कि ये फिल्म उनके लिए खास क्यों है. नानी ने कहा, ''ब्लडी रोमियो' के बाद मैं एक लव स्टोरी करूंगा. ये एक सिंपल और स्वीट फिल्म होगी, जिसे हर उम्र के दर्शक देख सकेंगे. बच्चे हमेशा फंक्शन या पब्लिक अपीयरेंस में सबसे पहले मेरे पास आते हैं. मुझे खुशी है कि मैं ऐसी फिल्म कर रहा हूं, जिसे वो भी देख सकेंगे.'

बता दें, लव स्टोरी पर काम शुरू करने से पहले नानी डायरेक्टर सुजीत की फिल्म 'ब्लडी रोमियो' में नजर आएंगे. एक्टर ने अभी तक फिल्म में अपने किरदार या कहानी को लेकर ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की है. हालांकि, उन्होंने डायरेक्टर के काम करने के अंदाज की झलक जरूर दी है.

'ब्लडी रोमियो' के बारे में
नानी ने 'ब्लडी रोमियो' के बार में बात करते हुए कहा, 'सुजीत इसमें एक ऐसा ट्विस्ट लेकर आए हैं, जो इसे बेहद मजेदार बनाता है और इसमें एक्शन भी है.' फिल्म में 'द पैराडाइज' के बाद नानी का एक अलग अंदाज और नया किरदार देखने को मिलेगा.

'द पैराडाइज' का कलेक्शन
नानी फिल्म 'द पैराडाइज' में नजर आ रहे हाैं फिल्म में कायडू लोहान भी अहम भूमिका में हैं और ये एक एक्शन-ड्रामा फिल्म है. 'द पैराडाइज' सिनेमाघरों में 13 दिन पूरे कर चुकी है.

169 करोड़ कमा चुकी 'द पैराडाइज' के बाद नानी की अगली फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट, लव स्टोरी की साइन

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 13वें दिन भारत में 93 लाख रुपये का नेट कलेक्शन किया. इसके साथ ही भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 117.13 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 138.10 करोड़ रुपये पहुंच गया है.

'द पैराडाइज' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
'द पैराडाइज' ने विदेशों में भी अच्छी कमाई की है. फिल्म ने अब तक ओवरसीज मार्केट से 31.05 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है. इसके साथ ही फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 169.15 करोड़ रुपये पहुंच गया है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 07 Oct 2026 11:16 AM (IST)
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