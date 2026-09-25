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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'मेरा दिल भर आया है...' 'द पैराडाइज' की ट्रोलिंग पर आया नानी का रिएक्शन, बोले- जो मर्जी हो करो

'मेरा दिल भर आया है...' 'द पैराडाइज' की ट्रोलिंग पर आया नानी का रिएक्शन, बोले- जो मर्जी हो करो

नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है और अब निगेटिव रिव्यू पर नानी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 25 Sep 2026 08:13 PM (IST)
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तेलुगु अभिनेता नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' 24 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई और पहले ही दिन इसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई कर ली. वहीं दूसरे दिन भी इसका टिकट खिड़की पर जलवा जारी है. हालांकि फिल्म को काफी निगेटिव रिव्यूज भी मिल रहे हैं और इसे जमकर ट्रोल करते हुए इसकी आलोचना की जा रही है. आलोचनाओं पर अब नानी ने भी अपना रिएक्शन दिया है और फैंस से कहा है कि ये अब आपकी फिल्म है. चाहे इसकी तारीफ करें या इसकी आलोचना.

अपनी फिल्म के बचाव में उतरे नानी

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नानी ने शुक्रवार को एक्स हैंडल पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, 'मुझे आपका ढेर सारा प्यार मिला है. मैंने आपके सारे जवाब और रिएक्शन देख लिए हैं. मैंने मज़ेदार मज़ाक (ट्रोल्स) का भी मजा लिया है. जिस तरह से आपने इस फिल्म को स्वीकार किया है, उससे मेरा दिल भर आया है. फिल्म को लेकर क्रिटिक्स और रिव्यूअर्स जो कमियां बता रहे हैं, मैंने उससे भी सीखा है.'

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आप चाहे तारीफ करें या आलोचना

नानी ने आगे लिखा, 'हर चीज के लिए आपका धन्यवाद करता हूं, मैं बस इतना ही कह सकता हूं. हमने बहुत मेहनत और पसीना बहाकर आपको एक अलग एक्सपीरियंस देने के लिए द पैराडाइज बनाई है. ये आपकी फिल्म है, आप चाहे तो इसकी तारीफ करें या इसकी आलोचना. आपने जो प्यार और उत्साह दिखाया है उसके लिए आभारी हूं.'

ये है 'द पैराडाइज' की ट्रोलिंग के कारण

द पैराडाइज की ट्रोलिंग के कई कारण हैं. फिल्म देख चुके दर्शकों की माने तो फिल्म इंटरवल के बाद भटक जाती है और इसकी कहानी कमजोर पड़ जाती है. फिल्म के डायरेक्शन में भी कमियां निकाली गईं और कई फैंस ने इसे जरूरत से ज्यादा लंबी मूवी भी बताया है.

पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर काटा गदर

नानी के साथ द पैराडाइज में कायडू लोहार, राघव जुयाल और सोनाली कुलकर्णी जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं. फिल्म को श्रीकांत ओडेला ने डायरेक्ट किया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन भारत में 34.65 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन करने वाली मूवी ने वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई 77 करोड़ रुपये की थी.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 25 Sep 2026 08:10 PM (IST)
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