'पठान और जवान को तो पैन-इंडिया नहीं कहते', साउथ फिल्मों के टैग पर भड़के नानी

तेलुगु सुपरस्टार नानी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'द पैराडाइज' को लेकर चर्चा में हैं. वहीं फिल्म के प्रमोशन के दौरान हुई एक प्रेस मीट में एक्टर ने साउथ की फिल्मों को 'पैन-इंडिया' टैग देने पर खुलकर बात की है. एक्टर का कहना है कि इस शब्द का इस्तेमाल साउथ की फिल्मों को एक दायरे में रखने के लिए किया जाता है, जबकि बड़ी हिंदी फिल्मों के लिए ऐसा कभी नहीं कहा जाता.

पैन-इंडिया टैग पर भड़के नानी

फिल्म के प्री-रिलीज इवेंट के दौरान, एक्टर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'पैन-इंडिया' शब्द से उनकी नापसंदगी के बारे में पूछा गया. उन्होंने जवाब दिया, 'मेरी फिल्म को पैन-इंडियन मत कहिए, क्योंकि असल में मैं नहीं चाहता कि किसी भी फिल्म को पैन-इंडियन कहा जाए. मिसाल के तौर पर, अगर कोई हिंदी फिल्म तेलुगु, तमिल या मलयालम वर्जन में बहुत सफल होती है, तो उसे पैन-इंडिया नहीं कहा जाता. उसे तब भी हिंदी फिल्म ही कहा जाता है. जब हम 'जवान' या 'पठान' को तमिल और तेलुगु में अच्छा प्रदर्शन करते देखते हैं, तो उसे पैन-इंडिया नहीं कहा जाता. लेकिन अगर कोई तेलुगु फिल्म पूरे देश में अच्छा प्रदर्शन करती है, तो उसे पैन-इंडियन फिल्म कहा जाता है.'

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'मेरी फिल्मों को पैन-इंडियन न कहें'

नानी ने आगे कहा कि उन्हें ये शब्द समझ नहीं आता, इसलिए वो नहीं चाहते कि उनकी फिल्मों के लिए इसका इस्तेमाल हो. नानी ने कहा, 'इसे साउथ इंडियन फिल्मों के लिए क्यों लाया गया? हिंदी फिल्मों के लिए क्यों नहीं? इसलिए, आम तौर पर मैंने हर फिल्म के लिए यही कहा है, प्लीज मेरी फिल्मों को पैन-इंडियन न कहें. मैं लोगों को ऐसा कहने से रोक नहीं सकता, लेकिन मुझे इस शब्द का कोई मतलब समझ नहीं आता.'

उन्होंने कहा, 'मैं हमेशा अपने तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ दर्शकों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा. यही तरीका हमेशा रहेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वे मेरी फिल्मों के लिए इन टैग्स का इस्तेमाल करें. फिर भी इसका इस्तेमाल तो होगा ही. मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता. मैं बस गुजारिश कर सकता हूं.'

'द पैराडाइज' कब होगी रिलीज?

फिल्म 'दसरा' के बाद नानी और श्रीकांत ओडेला 'द पैराडाइज' के जरिए साथ आए हैं. इसे SLV सिनेमाज के बैनर तले सुधाकर चेरुकुरी ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में कायाडू लोहार, राघव जुयाल और मोहन बाबू भी नजर आएंगे. 'द पैराडाइज' को पहले मार्च में और फिर अगस्त में रिलीज किया जाना था. प्रोडक्शन में देरी के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया था. अब इसे 24 सितंबर को रिलीज किया जाएगा.



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