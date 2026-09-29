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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'18 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है...' द पैराडाइज की ट्रोलिंग पर फिर आया नानी का रिएक्शन

'18 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है...' द पैराडाइज की ट्रोलिंग पर फिर आया नानी का रिएक्शन

नानी ने अपनी फिल्म 'द पैराडाइज' की ट्रोलिंग और निगेटिव रिव्यूज पर फिर से बात की है. उन्होंने कहा कि अपने करियर में उन्हें इस तरह का एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं हुआ.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 29 Sep 2026 03:15 PM (IST)
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तेलुगु सिनेमा के मशहूर अभिनेता नानी इन दिनों अपनी फिल्म 'द पैराडाइज' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. फिल्म ने रिकॉर्डतोड़ ओपनिंग ली, हालांकि इसके बावजूद इसे लोगों ने जमकर ट्रोल किया और इसे भारी तादाद में निगेटिव रिव्यूज मिले थे. फैंस की मिली-जुली प्रतिक्रिया पर नानी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था. वहीं अब एक बार फिर से उनका इस मामले पर रिएक्शन सामने आया है.

नानी बोले- 18 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है

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नानी ने हाल ही में द पैराडाइज के डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला के साथ बातचीत में इस मुद्दे को लेकर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि उनके 18 साल के करियर में इस तरह का रिस्पॉन्स उन्हें कभी नहीं मिला. नानी ने निगेटिव रिव्यूज को भी पॉजिटिव बताया और फैंस की प्रतिक्रिया को स्वीकार किया.

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नानी ने कहा, 'मैंने 18 साल के करियर में 33 फिल्में की हैं, लेकिन इस तरह का एक्सपीरियंस मुझे पहली बार हुआ है. कोई बेबाक और ईमानदारी और कोई शिद्दत से कहता है कि उसे फिल्म पसंद नहीं आई. ये सब कुछ जाहिर करता है. ये एक पॉजिटिविटी ही है.'

हमने अपना सब कुछ लगा दिया

बता दें कि नानी और श्रीकांत ने द पैराडाइज के जरिए दूसरी बार साथ काम किया है. इससे पहले ये जोड़ी फिल्म 'दसारा' के लिए साथ आई थी. उन्होंने आगे द पैराडाइज के लिए कहा, 'इसके लिए हमने अपना सब कुछ लगा दिया, किसी भी सीन में कोई कसर नहीं छोड़ी. ये नहीं कहा कि सिर्फ इतना ही काफी है. हम मिलकर जब अगली बार कुछ करें तो वो बहुत शानदार हो, हमें ये पक्का करना होगा.'

'द पैराडाइज' ने 5 दिनों में कितनी कमाई की?

श्रीकांत ओडेला ने जहां द पैराडाइज को डायरेक्ट किया तो वहीं सुधाकर चेरुकुरी और ईशान सक्सेना ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है. फिल्म में नानी के साथ राघव जुयाल, सोनाली कुलकर्णी, मोहन बाबू और कायडू लोहार जैसे कलाकार भी अहम रोल में हैं.

24 सितंबर को फिल्म ने थिएटर्स में दस्तक दी थी. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक मूवी ने दुनियाभर में पहले दिन करीब 77 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. फिल्म पांच दिनों में भारत में 97.10 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 144.85 करोड़ रुपये कमा चुकी है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 29 Sep 2026 03:11 PM (IST)
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