'तुमने बहुत मेहनत की है', 'वेट्टुवम' ससुर नागार्जुन ने की शोभिता धुलिपाला की तारीफ
एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला अपकमिंग फिल्म 'वेट्टुवम' में नजर आने वाली हैं. मेकर्स ने फिल्म की पहली झलक शेयर की दी है. सुपरस्टार नागार्जुन ने शोभिता की जमकर तारीफ की है.
पा रंजीत के निर्देशन में बनी फिल्म 'वेट्टुवम' की पहली झलक हाल ही में रिलीज कर दी गई. 'वर्ल्ड ऑफ वेट्टुवम' नाम से जारी करीब चार मिनट की इस झलक में फिल्म की कहानी और दुनिया की छोटी सी झलक देखने को मिली. फिल्म में वीआर दिनेश, आर्या और शोभिता धुलिपाला लीड रोल में नजर आएंगे.
इस वीडियो में फिल्म के शानदार सेट और प्रोडक्शन डिजाइन के साथ-साथ शूटिंग के दौरान की कई बीटीएस झलकियां भी दिखाई गई हैं. इसमें कलाकारों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेते हुए भी देखा गया. वीडियो के जरिए फिल्म के किरदारों से भी दर्शकों को रूबरू कराया गया है.
नागार्जुन ने की शोभिता की तारीफ
फिल्म में शोभिता धुलिपाला राधी का किरदार निभा रही हैं. 'वर्ल्ड ऑफ वेट्टुवम' की झलक में वो बाकी कलाकारों के साथ ग्रुप सेशन में हिस्सा लेती नजर आईं. शोभिता ने एक्शन सीन्स की तैयारी के साथ-साथ मार्शल आर्ट के सही पोजिशन की भी प्रैक्टिस की. झलक में उनका दमदार अंदाज भी देखने को मिला.
फिल्म के लिए शोभिता की मेहनत देखकर नागार्जुन ने भी उनकी तारीफ की. उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'वाह, मुझे फिल्म की दुनिया बहुत पसंद आई! शोभिता, ऐसा लग रहा है कि तुमने इसके लिए बहुत मेहनत की है… बहुत शानदार लग रहा है. इस फिल्म का इंतजार है.'
Wow I love the world building!! looks like you put in a lot of work Sobhita … Looks too good😊💐— Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) September 18, 2026
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'वेट्टुवम' के बारे में
'वेट्टुवम' एक साइंस-फिक्शन एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी कहानी तीन अलग-अलग समय काल में दिखाई जाएगी. फिल्म का म्यूजिक जी.वी. प्रकाश कुमार ने तैयार किया है, जबकि सिनेमैटोग्राफी की जिम्मेदारी रूपेश शाजी ने संभाली है. एक्शन सीन्स को धिलिप सुबरायन ने कोरियोग्राफ किया है और फिल्म की एडिटिंग सेल्वा आर.के. ने की है.
'वेट्टुवम' में अलैयारासन, माइम गोपी, गुरु सोमसुंदरम, शबीर कल्लारक्कल, जॉन विजय, साई धीना, आनंद सामी, हरीश उत्तमन और लिजी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.
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नागार्जुन की बहू हैं शोभिता
बता दें, दिसंबर 2024 में सुपरस्टार नागार्जुन के बेटे और एक्टर नागा चैतन्य ने एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला के साथ हैदराबाद में शादी की थी. दोनों ने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में प्राइवेट सेरेमनी में शादी रचाई.
इस शादी में राम चरण, चिरंजीवी, एसएस राजामौली और नानी समेत परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए थे. वहीं इससे पहले नागा चैतन्य की शादी सामंथा रुथ प्रभु से हुई थी, लेकिन फिर दोनों का तलाक हो गया.
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