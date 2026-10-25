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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमानागार्जुन की 'इटलु अर्जुन' की रिलीज टली, अनीश-अनस्वरा की फिल्म का इंतजार बढ़ा

नागार्जुन की 'इटलु अर्जुन' की रिलीज टली, अनीश-अनस्वरा की फिल्म का इंतजार बढ़ा

नागार्जुन की फिल्म 'इटलु अर्जुन' की 30 अक्टूबर को होने वाली रिलीज टल गई है. अनीश और अनस्वरा राजन की इस फिल्म की नई रिलीज डेट जल्द घोषित होगी. रिलीज टलने की वजह अभी सामने नहीं आई है.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 25 Oct 2026 09:07 PM (IST)
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तेलुगु फिल्म 'इटलु अर्जुन' का इंतजार कर रहे दर्शकों को थोड़ा और इंतजार करना होगा. नागार्जुन की ओर से पेश की जा रही इस रोमांटिक फिल्म की रिलीज टाल दी गई है. अनीश और अनस्वरा राजन की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म अब 30 अक्टूबर को सिनेमाघरों में नहीं आएगी. मेकर्स जल्द ही इसकी नई रिलीज डेट का ऐलान करेंगे.

नई रिलीज डेट का इंतजार

फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे प्रोडक्शन हाउस व्हाट नेक्स्ट एंटरटेनमेंट्स ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर रिलीज टलने की जानकारी दी. मेकर्स ने लिखा, ''हमें यह बताते हुए अफसोस हो रहा है कि 'इटलु अर्जुन' तय योजना के मुताबिक 30 अक्टूबर को रिलीज नहीं होगी. नई रिलीज डेट का ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा. तब तक हम इस युवा टीम के लिए आपके प्यार और सपोर्ट की उम्मीद करते हैं. भरोसा रखिए, अर्जुन का प्यार सिनेमाघरों में दोगुने धमाके के साथ सुनाई देगा.''

मेकर्स ने अपनी पोस्ट में आगे बताया कि फिल्म को तेलुगु स्टार नागार्जुन प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि इसका म्यूजिक एस. थमन ने तैयार किया है. हालांकि, रिलीज टलने की वजह का खुलासा नहीं किया गया है.


नागार्जुन की 'इटलु अर्जुन' की रिलीज टली, अनीश-अनस्वरा की फिल्म का इंतजार बढ़ा

'इटलु अर्जुन' को मशहूर डायरेक्टर वेंकी कुदुमुला अपने प्रोडक्शन हाउस व्हाट नेक्स्ट एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले प्रोड्यूस कर रहे हैं. वहीं, तेलुगु सिनेमा के स्टार नागार्जुन इस फिल्म को प्रस्तुत कर रहे हैं. फिल्म के जरिए महेश उप्पला बतौर डायरेक्टर डेब्यू कर रहे हैं, जबकि अनीश हीरो के तौर पर अपनी पहली फिल्म से दर्शकों के सामने आएंगे.

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अनीश और अनस्वरा की जोड़ी

फिल्म में अनस्वरा राजन फीमेल लीड रोल में हैं. अब तक रिलीज हुए फिल्म के टाइटल ग्लिम्प्स और दो गानों ने दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ाई है. प्रमोशनल कंटेंट में अनीश और अनस्वरा की केमिस्ट्री भी लोगों का ध्यान खींच रही है. इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, फिल्म में अनीश एक ऐसे युवक का किरदार निभाते नजर आएंगे, जिसे सुनने और बोलने में परेशानी है. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक इस किरदार से जुड़ी पूरी जानकारी सामने नहीं रखी है.

'इटलु अर्जुन' की टेक्निकल टीम में साउथ के जाने-माने म्यूजिक डायरेक्टर एस. थमन शामिल हैं. फिल्म की सिनेमैटोग्राफी राजा महादेव ने की है, जबकि राम कुमार ए ने प्रोडक्शन डिजाइन की जिम्मेदारी संभाली है. फिल्म की एडिटिंग कोटी के ने की है और इसके एक्शन सीक्वेंस दिलीप सुब्बारायन ने कोरियोग्राफ किए हैं.

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Published at : 25 Oct 2026 09:07 PM (IST)
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