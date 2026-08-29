2 शादी के बाद भी 10 साल तक तब्बू संग रहा नागार्जुन का अफेयर, रईसी में हैं अक्षय-सलमान से भी आगे

दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता नागार्जुन आज 67 साल के हो चुके हैं. साउथ के साथ ही बॉलीवुड में भी अपने अभिनय से फैंस का दिल जीत चुके नागार्जुन ने अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ से भी खूब सुर्खियां बटोरी है. अभिनेता ने दो-दो शादी की और उनका कभी बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस तब्बू के साथ अफेयर भी सुर्ख़ियों में रहा था.

फ़िल्मी दुनिया में चार दशक से काम कर रहे नागार्जुन ने अच्छी खासी दौलत भी कमाई है. उनकी गिनती न सिर्फ साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे रईस एक्टर्स में होती है, बल्कि वो भारत के टॉप रईस एक्टर्स में स्थान रखते हैं. रईसी के मामले में उनके आगे अक्षय कुमार और सलमान खान जैसे बॉलीवुड सुपरस्टार्स भी फीके पड़ते हैं. आइए आज नागार्जुन के बर्थडे पर उनसे जुड़ी कुछ ख़ास बातें जानते हैं.

पिता की विरासत को संभाला

नागार्जुन को अभिनय विरासत में मिला था. नागार्जुन का जन्म 29 अगस्त 1959 को चेन्नई में हुआ था. उनके पिता अक्किनेनी नागेश्वर राव तेलुगु सिनेमा के मशहूर अभिनेता थे. पिता की राह पर चलते हुए नागार्जुन ने भी फिल्मी दुनिया में काम किया और वो तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार कहलाए.

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पिता की फिल्मों में बने चाइल्ड आर्टिस्ट

नागार्जुन अपने पिता की अहम भूमिका वाली फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट भी काम कर चुके हैं. सबसे पहले उन्हें 2 साल की उम्र में फिल्म 'वेलुगु नीडालु' में देखा गया था. ये फिल्म साल 1961 में आई थी. इसके बाद अभिनेता ने 8 साल की उम्र में फिल्म 'सुदिगुंडालु' में काम किया था.

40 साल पहले किया था बतौर लीड एक्टर डेब्यू

नागार्जुन ने अन्ना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरनिंग की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया था, हालांकि पढ़ाई बीच में छोड़कर वो एक्टिंग फील्ड में आ गए थे. अभिनेता ने अपना एक्टिंग डेब्यू बतौर लीड एक्टर साल 1986 में किया था. हीरो के रूप में उनकी पहली फिल्म 'विक्रम' थी जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट निकली थी. वहीं बॉलीवुड में 1990 की फिल्म 'शिवा' से डेब्यू करने वाले नागार्जुन ने 'खुदा गवाह', 'द्रोही', 'ब्रह्मास्त्र', 'अंगारे', 'मिस्टर बेचारा', 'एलओसी कारगिल' और 'जख्म' जैसी फिल्में भी कीं.

डेब्यू से पहले ही कर ली थी शादी

नागार्जुन ने अपने एक्टिंग डेब्यू से पहले ही शादी करके घर बसा लिया था. उनकी पहली शादी साल 1984 में अभिनेता वेंकटेश की बहन लक्ष्मी से हुई थी. हालांकि साल 1990 में दोनों तलाक लेकर अलग हो गए थे. नागर्जुन और लक्ष्मी ने एक बेटे नागा चैतन्य का वेलकम किया था.

अमला अक्किनेनी से की दूसरी शादी

लक्ष्मी को तलाक देने के बाद नागार्जुन ने दूसरी शादी एक्ट्रेस अमला अक्किनेनी से साल 1992 में रचाई थी. अमला और नागार्जुन ने भी एक बेटे अखिल अक्किनेनी का स्वागत किया था. नागार्जुन के दोनों ही बेटे फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. नागा को अखिल से ज्यादा लोकप्रियता और सफलता मिली है.

शादीशुदा होने के बावजूद तब्बू से 10 साल रहा अफेयर

बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू के साथ नागार्जुन साल 1996 की फिल्म 'निन्ने पेल्लाडाटा' और 1998 की फिल्म 'आविडा मा आविडे' में काम कर चुके हैं. बताया जाता है कि इस दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ गई थीं और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे. उनका अफेयर करीब दस साल तक चला था. हालांकि जब तब्बू को महसूस हुआ कि नागार्जुन उनकी पत्नी अमला को तलाक नहीं देंगे और उनसे शादी नहीं करेंगे तो फिर दोनों अलग हो गए थे. हालांकि तब्बू और नागार्जुन एक दूसरे को हमेशा अपना अच्छा दोस्त ही बताते रहे हैं.

45 करोड़ का घर, लग्जरी कार कलेक्शन

नगार्जुन ने खूब शोहरत के साथ-साथ अच्छी खासी दौलत भी कमाई है. अभिनेता एक आलीशान जिंदगी जीते हैं. वो अपने परिवार के साथ हैदराबाद के पॉश इलाके जुबली हिल्स में आलीशान घर में रहते हैं. उनके इस घर की कीमत 45 करोड़ रुपये है. ये घर 4000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है. उनके कार कलेक्शन की बात करें तो एक्टर के पास बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज, ऑडी ए7, पोर्श केयेन, बीएमडब्ल्यू एम6, डैटसन 240Z जैसी कारें हैं.

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रईसी में अक्षय-सलमान से आगे

अब बात करते हैं नागार्जुन की नेटवर्थ की. मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 3572 करोड़ रुपये है. रईसी में वो अक्षय कुमार और सलमान खान को भी पीछे छोड़ते हैं. अक्षय की नेटवर्थ 2700 करोड़ रुपये और सलमान की संपत्ति 2900 करोड़ रुपये है. नागार्जुन एक फिल्म के लिए 20 से 30 करोड़ रुपये फीस लेते हैं. वहीं अगर वो किसी फिल्म में सपोर्टिंग रोल निभाते हैं तो इसके लिए तेलुगु सुपरस्टार 10 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं.