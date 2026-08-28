बर्थडे पर फैंस को खास तोहफा देंगे नागार्जुन, 100वीं फिल्म के टाइटल से उठेगा पर्दा

King 100: तेलुगु सिनेमा के बड़े स्टार नागार्जुन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म को लेकर सुर्खियों में हैं. इस फिल्म को फिलहाल 'KING 100' के नाम से जाना जा रहा है. ये उनकी 100वीं फिल्म है और मेकर्स ने अभी तक इसका टाइटल रिवील नहीं किया है. हालांकि नागार्जुन अपने बर्थडे पर फैंस को खास तोहफा देने वाले हैं. मेकर्स ने ऐलान कर दिया है कि एक्टर के 67वें बर्थडे पर फिल्म के नाम से पर्दा उठाया जाएगा.

मेकर्स ने शेयर किया टीजर

मेकर्स ने 28 अगस्त को फिल्म से जुड़ा एक 15 का सेकंड का टीजर शेयर किया है. इसमें बताया गया है कि आखिर फिल्म के टाइटल का खुलासा कब किया जाएगा? इस टीजर में पहले घने जंगलों के बीच अंधेरे में और फिर सड़क पर एक तेज रफ्तार कार नजर आ रही है. इसके बाद कोबरा की चेतावनी वाला साइन बोर्ड दिखाई देता है.

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नागार्जुन के बर्थडे पर होगा फिल्म के नाम का ऐलान

टाइटल कब रिवील होगा इसकी जानकारी देने वाले इस छोटे से टीजर को अन्नपूर्णा स्टूडियोज ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इसके साथ लिखा हुआ है, 'टीजर अब आ गया है. अपनी सीट बेल्ट बांध लें...क्योंकि कल से 'किंग' का राज शुरू हो रहा है. बर्थडे ग्लिम्प्स. सुबह 9 बजे. 29 अगस्त.'

67 साल के हो रहे हैं नागार्जुन

तेलुगु सिनेमा के दिग्गज स्टार्स में गिने जाने वाले नागार्जुन का जन्म 29 अगस्त 1959 को चेन्नई में हुआ था. उन्होंने फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में भी काम किया है. इसके बाद साल 1986 की फिल्म 'विक्रम' से बतौर लीड एक्टर डेब्यू किया था. तेलुगु सिनेमा में कई बेहतरीन फिल्में दे चुके नागार्जुन ने हिंदी सिनेमा में भी काम किया है.

नागार्जुन की 100वीं फिल्म के बारे में

अपने चार दशक के करियर में नागार्जुन 99 फिल्मों में काम कर चुके हैं और आने वाली फिल्म उनकी 100 फिल्म होगी. फिल्म को खुद नागार्जुन प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसके डायरेक्टर हैं रा कार्तिक. फिल्म में नागार्जुन के साथ अहम किरदारों में सुष्मिता भट्ट, तब्बू और विजयेन्द्र नजर आएंगे. इस फिल्म के जरिए बड़े पर्दे पर दो दशक बाद नागार्जुन और तब्बू की जोड़ी की वापसी हो रही है. ये फिल्म इसी साल सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है.

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