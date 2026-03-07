पत्नी शोभिता धुलिपाला संग पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे नागा चैतन्य, लिया भगवान का आशीर्वाद

साउथ एक्टर नागा चैतन्य अपनी पत्नी शोभिता धुलिपाला के साथ हाल ही में ओडिशा के पुरी स्थित पवित्र जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे. यहां दोनों ने पूजा-अर्चना कर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया और मंदिर के शांत माहौल का अनुभव किया. दोनों के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

पत्नी शोभिता संग पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे नागा चैतन्य

इस दौरान सामने आए एक वीडियो में नागा चैतन्य ट्रेडिशनल धोती और व्हाइट शर्ट में नजर आए, जबकि शोभिता रेड साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. मंदिर से बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान नागा चैतन्य को 'जय जगन्नाथ' कहते हुए भी सुना गया. नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला की ये मंदिर यात्रा उनकी शादी के दो साल पूरे होने के कुछ महीनों बाद सामने आई है. दोनों ने 4 दिसंबर 2024 को परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में एक निजी समारोह में शादी की थी.

#WATCH | Actor Naga Chaitanya, along with his wife Sobhita Dhulipala, visited the Shree Jagannath Temple at Puri, in Odisha, to seek the blessings of Lord Jagannath.



समंथा रुथ प्रभु से हुआ था तलाक

बता दें, नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला का नाम पहली बार साल 2022 में साथ जोड़ा गया था. ये खबर उस समय सामने आई थी, जब नागा चैतन्य का समंथा रुथ प्रभु से तलाक हो चुका था. हालांकि उस वक्त दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन सोशल मीडिया पर एक जैसी लोकेशन से तस्वीरें शेयर करने और साथ में छुट्टियां मनाते देख फैंस उनके रिश्ते के कयास लगाने लगे थे.

आखिरकार अगस्त 2024 में हैदराबाद में एक निजी समारोह के दौरान दोनों ने सगाई कर अपने रिश्ते को आधिकारिक बना दिया. इसके बाद उसी साल दिसंबर में पारंपरिक प्री-वेडिंग रस्मों के बीच, परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में दोनों ने शादी कर ली.

नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो, नागा चैतन्य अपकमिंग फिल्म 'वृषकर्मा' में नजर आएंगें. हाल ही में मेकर्स ने फिल्म की पहली झलक भी जारी की है, जिसमें हॉरर, एडवेंचर और एक्शन का मेल देखने को मिलता है. वहीं शोभिता धुलिपाला हाल ही में तेलुगु क्राइम थ्रिलर सीरीज 'चीकाटिलो' में नजर आई थीं. यह सीरीज जनवरी इस साल प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी.