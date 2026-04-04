मृणाल ठाकुर पर कौन सा जुर्म? हथकड़ी लगाए पुलिस कस्टडी में आईं नजर, जानिए सच्चाई

साउथ से बॉलीवुड तक में धाक जमा चुकीं एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर इन दिनों फिल्म 'डकैत' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म के जरिए वह एक्टर अदिवी शेष के साथ लीड रोल में नजर आने वाली हैं. इसके जरिए वह पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाली हैं. फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है. इसी बीच उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनके हाथों में हथकड़ी देखने के लिए मिली. वह पुलिस की गाड़ी से उतरते हुए दिखीं. ऐसे में चलिए आपको इस वीडियो की सच्चाई के बारे में बताते हैं.

सच में गिरफ्तार हुईं मृणाल?

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर को काले रंग की साड़ी में देखा गया. अनुराग कश्यप उनकी हथकड़ी पकड़कर उन्हें ले जाते हुए नजर आए. इस दौरान मृणाल के साथ अदिवी शेष भी थे जो पुलिस की गाड़ी से उतरते दिखे, जिससे मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया. मगर इस वीडियो की सच्चाई कुछ और है.

दरअसल, ये कोई असली गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि उनकी आने वाली फिल्म 'डकैत: एक प्रेम कथा' का प्रमोशनल स्टंट है. आज फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसके इवेंट में फिल्म के मेकर्स ने लोगों का ध्यान खींचने के लिए इस अनोखे तरीके को अपनाया. साथ ही इवेंट में अनुराग ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'हमने डकैतों को गिरफ्तार किया स्टेज पर लाने के लिए. ये लोग आ नहीं रहे थे ऐसे.' अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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कैसी है फिल्म की कहानी?

फिल्म 'डकैत' की कहानी एक नॉर्मल लव स्टोरी से बहुत अलग है. इसमें प्यार के साथ-साथ धोखा और बदले की कहानी भी देखने को मिलेगी. ट्रेलर में एक शांत और नॉर्मल रिश्ता अचानक बड़े धोखे के बाद खतरनाक मोड़ ले लेता है. साथ ही इसके किरदारों का इमोशनल सीन इसे और ज्यादा गहरा बनाता है. मृणाल ठाकुर इस फिल्म में एक मजबूत और अलग किरदार में नजर आएंगी, जहां वो कमजोर और हिम्मत दोनों को बखूबी दिखाती हैं.

फिल्म की स्टारकास्ट

इस फिल्म में मृणाल ठाकुर के साथ अदिवी शेष, अनुराग कश्यप और प्रकाश राज भी अहम किरदार में नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन शनील देव ने किया है और इसे 10 अप्रैल 2026 को दुनियाभर में रिलीज किया जाएगा. ये फिल्म हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं में शूट की गई है और इसे कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा.