हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमामृणाल ठाकुर पर कौन सा जुर्म? हथकड़ी लगाए पुलिस कस्टडी में आईं नजर, जानिए सच्चाई

मृणाल ठाकुर पर कौन सा जुर्म? हथकड़ी लगाए पुलिस कस्टडी में आईं नजर, जानिए सच्चाई

Mrunal Thakur Viral Video: 'डकैत' ट्रेलर के बीच मृणाल ठाकुर को एक वायरल वीडियो में पुलिस वैन से उतरते देखा गया. उनके हाथ में हथकड़ी भी लगी हुई है. ऐसे में चलिए वीडियो की सच्चाई के बारे में बताते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 04 Apr 2026 10:01 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ से बॉलीवुड तक में धाक जमा चुकीं एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर इन दिनों फिल्म 'डकैत' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म के जरिए वह एक्टर अदिवी शेष के साथ लीड रोल में नजर आने वाली हैं. इसके जरिए वह पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाली हैं. फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है. इसी बीच उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनके हाथों में हथकड़ी देखने के लिए मिली. वह पुलिस की गाड़ी से उतरते हुए दिखीं. ऐसे में चलिए आपको इस वीडियो की सच्चाई के बारे में बताते हैं.  

सच में गिरफ्तार हुईं मृणाल?

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर को काले रंग की साड़ी में देखा गया. अनुराग कश्यप उनकी हथकड़ी पकड़कर उन्हें ले जाते हुए नजर आए. इस दौरान मृणाल के साथ अदिवी शेष भी थे जो पुलिस की गाड़ी से उतरते दिखे, जिससे मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया. मगर इस वीडियो की सच्चाई कुछ और है.

दरअसल, ये कोई असली गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि उनकी आने वाली फिल्म 'डकैत: एक प्रेम कथा' का प्रमोशनल स्टंट है. आज फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसके इवेंट में फिल्म के मेकर्स ने लोगों का ध्यान खींचने के लिए इस अनोखे तरीके को अपनाया. साथ ही इवेंट में अनुराग ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'हमने डकैतों को गिरफ्तार किया स्टेज पर लाने के लिए. ये लोग आ नहीं रहे थे ऐसे.' अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)

कैसी है फिल्म की कहानी?

फिल्म 'डकैत' की कहानी एक नॉर्मल लव स्टोरी से बहुत अलग है. इसमें प्यार के साथ-साथ धोखा और बदले की कहानी भी देखने को मिलेगी. ट्रेलर में एक शांत और नॉर्मल रिश्ता अचानक बड़े धोखे के बाद खतरनाक मोड़ ले लेता है. साथ ही इसके किरदारों का इमोशनल सीन इसे और ज्यादा गहरा बनाता है. मृणाल ठाकुर इस फिल्म में एक मजबूत और अलग किरदार में नजर आएंगी, जहां वो कमजोर और हिम्मत दोनों को बखूबी दिखाती हैं.

फिल्म की स्टारकास्ट

इस फिल्म में मृणाल ठाकुर के साथ अदिवी शेष, अनुराग कश्यप और प्रकाश राज भी अहम किरदार में नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन शनील देव ने किया है और इसे 10 अप्रैल 2026 को दुनियाभर में रिलीज किया जाएगा. ये फिल्म हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं में शूट की गई है और इसे कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा.

और पढ़ें
Published at : 04 Apr 2026 08:12 PM (IST)
Tags :
Mrunal Thakur Adivi Sesh Dacoit Film
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
मृणाल ठाकुर पर कौन सा जुर्म? हथकड़ी लगाए पुलिस कस्टडी में आईं नजर, जानिए सच्चाई
मृणाल ठाकुर पर कौन सा जुर्म? हथकड़ी लगाए पुलिस कस्टडी में आईं नजर, जानिए सच्चाई
साउथ सिनेमा
Entertainment News Live Updates: 'धुरंधर 2' की सक्सेस के बाद ब्रेक लेंगे आदित्य धर, मृणाल ठाकुर को लगी हथकड़ी?
Live Updates: 'धुरंधर 2' की सक्सेस के बाद ब्रेक लेंगे आदित्य धर, मृणाल ठाकुर को लगी हथकड़ी?
साउथ सिनेमा
Dacoit Trailer: एक्शन, रोमांस और बदला, मॉर्डन जमाने की रोमियो-जूलियट है 'डकैत', ट्रेलर हुआ रिलीज
एक्शन, रोमांस और बदला, मॉर्डन जमाने की रोमियो-जूलियट है 'डकैत', ट्रेलर हुआ रिलीज
साउथ सिनेमा
'रणबाली' से लेकर 'कॉकटेल 2' तक, इन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाएंगी Rashmika Mandanna
'रणबाली' से लेकर 'कॉकटेल 2' तक, इन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाएंगी रश्मिका मंदाना
Advertisement

वीडियोज

Ego ने बचाई Abhishek Bachchan और Aishwarya Rai की शादी?
Sansani: महायुद्ध का सबसे 'विध्वंसक' चैप्टर ! | Iran-israel War | Middle East War | Trump | abp News
Iran Israel War Update: ट्रंप का नया टारगेट सेट...पावर सेंटर पर करेंगे अटैक! | Middle East
Janhit With Chitra Tripathi: ईरान के मारे...Trump बेचारे, गुरूर..चूर-चूर! | Iran US Israel War
Khabar Filmy Hain: रोमांस से एक्शन तक... सलमान खान की 'सिकंदर' का फर्स्ट लुक आउट | Mathrubhumi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान से सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई गायब! क्या ट्रंप के समर्थन से IRGC संभालेगी मुस्लिम देश की कमान?
ईरान से सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई गायब! क्या ट्रंप के समर्थन से IRGC संभालेगी मुस्लिम देश की कमान?
राजस्थान
जयपुर के जिस इलाके में गवर्नर, CM और मंत्री का घर, वहां गंदा पानी पीकर बीमार हुए 500 से ज्यादा लोग
जयपुर के जिस इलाके में गवर्नर, CM और मंत्री का घर, वहां गंदा पानी पीकर बीमार हुए 500 से ज्यादा लोग
आईपीएल 2026
Shubman Gill हुए गुजरात टाइटंस से बाहर, अचानक विदेशी खिलाड़ी को मिली कप्तानी, जानें वजह
शुभमन गिल हुए गुजरात टाइटंस से बाहर, अचानक विदेशी खिलाड़ी को मिली कप्तानी, जानें वजह
विश्व
ईरान ने पाकिस्तान में बातचीत से किया था इनकार, अब आई अराघची की सफाई, इशाक डार ने कहा- THANK YOU भाई
ईरान ने पाकिस्तान में बातचीत से किया था इनकार, अब आई अराघची की सफाई, इशाक डार ने कहा- THANK YOU भाई
बॉलीवुड
सुनंदा शर्मा के कॉन्सर्ट में मचा हड़कंप, फैन की इस हरकत से चिल्लाई सिंगर, बीच में छोड़ा लाइव शो
सुनंदा शर्मा के कॉन्सर्ट में मचा हड़कंप, फैन की इस हरकत से चिल्लाई सिंगर, बीच में छोड़ा लाइव शो
इंडिया
'कांग्रेस और लेफ्ट झूठ बोलने में माहिर’, केरल में विपक्ष पर भड़के PM मोदी, केरल स्टोरी से धुरंधर तक का किया जिक्र
'कांग्रेस और लेफ्ट झूठ बोलने में माहिर’, केरल में विपक्ष पर भड़के PM मोदी, केरल स्टोरी से धुरंधर तक का किया जिक्र
हेल्थ
Varun Dhawan Daughter DDH Disease: किस बीमारी से जूझ रही है वरुण धवन की बेटी, जानें इसके लक्षण और यह कितनी खतरनाक?
किस बीमारी से जूझ रही है वरुण धवन की बेटी, जानें इसके लक्षण और यह कितनी खतरनाक?
ट्रेंडिंग
मां की याद में जन्मदिन पर रो रही थी काम वाली, मकान मालिक ने दोस्तों के साथ दिया बर्थडे सरप्राइज, वीडियो वायरल
मां की याद में जन्मदिन पर रो रही थी काम वाली, मकान मालिक ने दोस्तों के साथ दिया बर्थडे सरप्राइज
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
ENT LIVE
4000Cr की ‘रामायण’ पर बड़ा रिस्क, 700Cr डील को कहा NO
4000Cr की ‘रामायण’ पर बड़ा रिस्क, 700Cr डील को कहा NO
ENT LIVE
Mrithyunjay Review: साउथ की रहस्यमयी क्राइम कहानी | Netflix पर जरूर देखे
Mrithyunjay Review: साउथ की रहस्यमयी क्राइम कहानी | Netflix पर जरूर देखे
Embed widget