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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमानयनतारा की 'मूकुथी अम्मन 2' ने 'हाय' का लाइफटाइम कलेक्शन छोड़ा पीछे, चार दिन में कमा डाले इतने करोड़ रुपये

नयनतारा की 'मूकुथी अम्मन 2' ने 'हाय' का लाइफटाइम कलेक्शन छोड़ा पीछे, चार दिन में कमा डाले इतने करोड़ रुपये

नयनतारा की फिल्म 'मूकुथी अम्मन 2' बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है. रिलीज के चार दिनों में ही फिल्म ने एक्ट्रेस की पिछली फिल्म 'हाय' का लाइफटाइम कलेक्शन पीछे छोड़ दिया है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 10 Nov 2026 02:59 PM (IST)
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साउथ एक्ट्रेस नयनतारा की फिल्म 'मूकुथी अम्मन 2' 6 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फैंटेसी एक्शन थ्रिलर फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला. फिल्म से मेकर्स को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी शुरुआत धीमी रही. वीकेंड पर फिल्म ने ठीक-ठाक कमाई की, लेकिन चौथे दिन यानी पहले सोमवार के कलेक्शन ने सबको चौंका दिया. आइए जानते हैं फिल्म ने पहले सोमवार को कितने करोड़ रुपये कमाए.

'मूकुथी अम्मन 2' ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले सोमवार को अब तक का अपना सबसे ज्यादा कलेक्शन किया. इसी के साथ फिल्म ने नयनतारा की पिछली फिल्म 'हाय' का लाइफटाइम कलेक्शन भी पार कर लिया है.

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'मूकुथी अम्मन 2' के सोमवार के कलेक्शन ने चौंकाया

नयनतारा की ये फिल्म साल 2020 में आई हिट फिल्म 'मूकुथी अम्मन' का सीक्वल है. इसमें एक्ट्रेस देवी के किरदार में नजर आ रही हैं. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को शुरुआत में कड़ी टक्कर मिली. इसका मुकाबला कॉलीवुड में सूर्या की फिल्म 'सीन' से हुआ. इसके बावजूद फिल्म ने पहले सोमवार को अच्छी कमाई की. आइए जानते हैं चार दिनों में फिल्म ने कितना कारोबार किया है.

4 दिनों में 'मूकुथी अम्मन 2' ने कितनी कमाई की?

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'मूकुथी अम्मन 2' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 1.88 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
  • दूसरे दिन फिल्म ने 2.45 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 4.60 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.
  • वहीं, पहले सोमवार को फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला.
  • त्योहार की छुट्टी और दर्शकों से मिल रहे अच्छे रिस्पॉन्स के चलते फिल्म ने इस दिन 5.15 करोड़ रुपये कमाए.
  • ये फिल्म का अब तक का सबसे ज्यादा एक दिन का कलेक्शन है. चार दिनों में फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन 14.08 करोड़ रुपये हो गया है.

खास बात ये है कि पहले सोमवार को फिल्म ने अपनी ओपनिंग डे की कमाई से करीब 174% ज्यादा कारोबार किया. अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करती है.

नयनतारा की 'हाय' का लाइफटाइम कलेक्शन छोड़ा पीछे

'मूकुथी अम्मन 2' ने रिलीज के सिर्फ चार दिनों में नयनतारा की फिल्म 'हाय' का लाइफटाइम कलेक्शन पार कर लिया है. दरअसल, इस साल नयनतारा की कॉलीवुड में दो फिल्में रिलीज हुई हैं. इनमें से एक 'मूकुथी अम्मन 2' है, जबकि उनकी पिछली फिल्म 'हाय' थी.

इस फिल्म में नयनतारा के साथ कविन भी नजर आए थे. 'हाय' ने भारत में अपने पूरे थिएटर रन के दौरान 12.83 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. वहीं, 'मूकुथी अम्मन 2' चार दिनों में ही 14.08 करोड़ रुपये कमा चुकी है. इस कमाई के साथ ये फिल्म साल 2026 में नयनतारा की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

2026 में नयनतारा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में

भारत में नेट कलेक्शन के हिसाब से साल 2026 में नयनतारा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में पहले नंबर पर 'टॉक्सिक' है, जिसने 245.9 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. वहीं, 'मना शंकर वर प्रसाद गारू' 218.47 करोड़ रुपये की कमाई के साथ दूसरे नंबर पर है. इसके बाद 'पैट्रियट' ने 31.6 करोड़ रुपये, 'मूकुथी अम्मन 2' ने 14.08 करोड़ रुपये और 'हाय' ने 12.83 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है.

क्या है 'मूकुथी अम्मन 2' की कहानी?

'मूकुथी अम्मन 2' का निर्देशन सुंदर सी ने किया है. उन्होंने वेंकट राघवन के साथ मिलकर फिल्म की कहानी भी लिखी है. इस बार फिल्म की कहानी एक रानी की है, जो दुश्मनों के हमले से अपने बेटे यानी राजकुमार को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे देती है. इसके बाद मूकुथी अम्मन बच्चे को बचाने के लिए लौटती हैं और एक रहस्यमयी महिला का सामना करती हैं, जो एक नई बुरी ताकत का रूप है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 10 Nov 2026 02:59 PM (IST)
Tags :
Mookuthi Amman 2
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