नयनतारा की हालिया रिलीज फिल्म 'मुकुथी अम्मन 2' को दर्शकों से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ती नजर आ रही है. इसकी कमाई में दूसरे सोमवार यानी 16 नवंबर को गिरावट देखने को मिली.

सुंदर सी के निर्देशन में बनी इस फिल्म के कलेक्शन में दूसरे रविवार के मुकाबले 58.6% की गिरावट दर्ज की गई.

'मुकुथी अम्मन 2' ने 11वें दिन की कितनी कमाई?

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 11वें दिन 709 शो से 36 लाख रुपये का नेट कलेक्शन किया. इसके साथ ही भारत में फिल्म की कुल नेट कमाई 20.49 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 23.65 करोड़ रुपये पहुंच गया है.

'मुकुथी अम्मन 2' ने पहले हफ्ते में 17.93 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. वहीं, दूसरे हफ्ते में अब तक फिल्म करीब 2.56 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है.

'मुकुथी अम्मन 2' का अब तक का कलेक्शन

बता दें, 'मुकुथी अम्मन 2' ने पहले दिन 1.88 करोड़ रुपये से बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत की थी. दूसरे दिन फिल्म ने 2.45 करोड़ रुपये कमाए, जबकि तीसरे दिन इसकी कमाई बढ़कर 4.60 करोड़ रुपये हो गई. चौथे दिन फिल्म ने सबसे ज्यादा 5.15 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.

इसके बाद पांचवें दिन 2.10 करोड़, छठे दिन 1 करोड़ और सातवें दिन 75 लाख रुपये की कमाई हुई. वहीं, दूसरे हफ्ते में फिल्म ने आठवें दिन 47 लाख, नौवें दिन 86 लाख, दसवें दिन 87 लाख और 11वें दिन 36 लाख रुपये का कलेक्शन किया. इस तरह फिल्म की कुल नेट कमाई अब 20.49 करोड़ रुपये हो गई है.

'मुकुथी अम्मन 2' से आगे निकली सूर्या 'सीन'

ये फिल्म 6 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. बॉक्स ऑफिस पर इसका मुकाबला सूर्या की फिल्म 'सीन' से हुआ. 'सीन' ताबड़तोड़ कमाई कर रही है और 11वें दिन इसका कलेक्शन 250 करोड़ के पार हो गया है. वहीं फिल्म 'मुकुथी अम्मन 2' को संघर्ष करना पड़ रहा है.

इस फिल्म में नयनतारा डबल रोल में नजर आ रही हैं. उनके साथ रेजिना कैसेंड्रा, दुनिया विजय, उर्वशी, अभिनया, इनिया और सिंगमपुली भी अहम भूमिकाओं में हैं. वहीं, स्नेहा और खुशबू सुंदर फिल्म में खास भूमिका में नजर आई हैं.