'कांतारा चैप्टर 1' और 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' भी अब दूसरे हफ्ते में पहुंच चुकी हैं. वहीं 'दे कॉल हिम ओजी' और 'जॉली एलएलबी 3' भी सिनेमाघरों में मौजूद है. इन सभी फिल्मों पर ऋषभ शेट्टी की 'कंतारा चैप्टर 1' काफी भारी पड़ रही है. इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन कर लिया है. चलिए यहां जानते हैं मंडे टेस्ट में इस फिल्मों का कैसा हाल रहा है.

कांतारा चैप्टर 1 ने दूसरे मंडे कितना किया कलेक्शन?

ऋषभ शेट्टी की फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 337.4 करोड़ का कलेक्शन किया था. 9वें दिन इस फिल्म की कमाई 22.25 करोड़ रही. 10वें दिन कांतारा चैप्टर 1 39 करोड़ कमाए और 11वें दिन इसका कलेक्शन 39.75 करोड़ रुपये रहा.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक कांतारा चैप्टर 1 ने रिलीद के 12वें दिन 13.50 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ कांतारा चैप्टर 1 की 12 दिनों की कुल कमाई अब 451.90 करोड़ रुपये हो गई है.

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने दूसरे मंडे कितना किया कलेक्शन?

बॉलीवुड फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी यूं तो कांतारा चैप्टर 1 के साथ क्लैश करने का खामियाजा भुगत रही है. हालांकि इसने पहले हफ्ते में 41.1 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था. इसके बाद 9वें दिन इसने 2.25 करोड़ की कमाई की. 10वें दिन इसका कलेक्शन 3.25 करोड़ रुपये रहा और 11वें दिन की कमाई 3.25 करोड़ रुपये रही.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंडे को 1.15 करोड़ का कारोबार किया है.

इसी के साथ सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की 12 दिनों की कुल कमाई अब 51 करोड़ रुपये हो गई है.

दे कॉल हिम ओजी ने तीसरे मंडे कितना किया कलेक्शन?

साउथ एक्टर टर्न पॉलिटिशियन पवन कल्याण की फिल्म दे कॉल हिम ओजी ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक परफॉर्म किया है. इस फिल्म ने पहले दिन 63.75 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इसके बाद इसने पहले हफ्ते में 169.3 करोड़ का कलेक्शन किया था. दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई 18.5 करोड़ रुपये रही. इसके बाद इसने 16वें दिन 83 लाख, 17वें दिन 1.47 करोड़ और 18वें दिन 1.53 करोड़ का कलेक्शन किया.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक दे कॉल हिम ओजी ने रिलीज के 19वें दिन यानी तीसरे मंडे 49 लाख का कारोबार किया है.

इसी के साथ दे कॉल हिम ओजी की 19 दिनों की कुल कमाई अब 192.12 करोड़ रुपये हो गई है.

जॉली एलएलबी 3 ने चौथे मंडे कितनी की कमाई?

अरशद वारसी और अक्षय कुमार की जॉली एलएलबी 3 ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है. ये फिल्म रिलीज के चौथे हफ्ते में पहुंच चुकी है और इसने अब तक अच्छी कमाई कर ली है. इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 74 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई 29 करोड़ रुपये रही और तीसरे हफ्ते में इसने 7.3 करोड़ का कारोबार किया है. वहीं 22वें दिन इसकी कमाई 50 लाख रुपये रही. 23वें दिन इसका कलेक्शन 1 करोड़ रुपये रहा और 24वें दिन इसका कारोबार 1.15 करोड़ रुपये रहा.