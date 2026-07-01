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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमामणिरत्नम और विजय सेतुपति को लगा झटका, कौड़ियों के दाम बिके फिल्म के OTT राइट्स

मणिरत्नम और विजय सेतुपति को लगा झटका, कौड़ियों के दाम बिके फिल्म के OTT राइट्स

निर्देशक मणिरत्नम इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर चर्चा में है. फिल्म का टाइटल अभी रिवील नहीं किया गया है. वहीं रिलीज से पहले फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 01 Jul 2026 12:59 PM (IST)
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साउथ निर्देशक मणिरत्नम ने अपनी अगली फिल्म की तैयारियां शुरू कर दी हैं. मणिरत्नम एक बार फिर एक्टर विजय सेतुपति के साथ नई फिल्म लेकर आ रहे हैं. इससे पहले दोनों ने 'चेक्का चिवंथा वानम' में साथ काम किया था. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच अभी से जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. फिलहाल इस फिल्म के टाइटल का ऐलान नहीं किया गया है. हालांकि, फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही इसके ओटीटी राइट की डील सुर्खियों में है.

किस प्लेटफॉर्म ने खरीदे ओटीटी राइट्स?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही नेटफ्लिक्स ने इसके डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स खरीद लिए हैं. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये ओटीटी डील करीब 20 करोड़ रुपये में हुई है, जो कंटेंट-बेस्ड तमिल फिल्मों के लिए प्री-प्रोडक्शन स्टेज पर हुई बड़ी डिजिटल डील्स में से एक मानी जा रही है. हालांकि, ये रकम मणिरत्नम की पिछली बड़ी फिल्मों 'पोन्नियिन सेलवन' और 'ठग लाइफ' के ओटीटी डील्स की तुलना में कम है.

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इस अपकमिंग फिल्म में साई पल्लवी लीड एक्ट्रेस के रूप में देखा जा सकता है. साई पल्लवी पहली बार मणिरत्नम और विजय सेतुपति के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी. इस फिल्म का निर्माण मद्रास टॉकीज, लायका प्रोडक्शंस और इंडिया टॉकीज मिलकर कर रहे हैं. फिल्म का संगीत ए.आर. रहमान तैयार करेंगे.

जुलाई से शुरू हो सकती है शूटिंग
इस फिल्म की शूटिंग 5 जुलाई से शुरू होने की उम्मीद है.  फिल्म की कहानी और बाकी स्टारकास्ट को फिलहाल गोपनीय रखा गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये एक इंटेंस रोमांटिक ड्रामा होगी. वहीं, दर्शकों को एक बार फिर बड़े पर्दे पर ए.आर. रहमान और मणिरत्नम की सुपरहिट संगीतकार-निर्देशक जोड़ी का जादू देखने को मिलेगा.

शूटिंग शुरू होने से पहले हुई इस ओटीटी डील ने फिल्म को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है. फिल्म के टाइटल, फर्स्ट लुक और बाकी स्टारकास्ट को लेकर आधिकारिक घोषणा जल्द होने की उम्मीद है. फिलहाल, नेटफ्लिक्स के साथ हुई ओटीटी डील ने इस प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा और तेज कर दी है.

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Published at : 01 Jul 2026 12:59 PM (IST)
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Mani Ratnam Vijay Sethupathi
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