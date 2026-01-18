हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाMana Shankara Varaprasad Garu बनी चिरंजीवी की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म, वर्ल्डवाइड तोड़ा ये रिकॉर्ड

Mana Shankara Varaprasad Garu बनी चिरंजीवी की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म, वर्ल्डवाइड तोड़ा ये रिकॉर्ड

Mana Shankara Varaprasad Garu Worldwide Collection: ;मन शंकर वराप्रसाद गारू' ने फिल्म 'सई रा नरसिम्हा रेड्डी' को मात दे दी है. 2019 की ये फिल्म चिरंजीवी की अब तक की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म थी.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 18 Jan 2026 03:50 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी की फिल्म 'मन शंकर वरप्रसाद गारू' दुनिया भर में तहलका मचा रही है. 12 जनवरी 2026 को रिलीज हुई ये फिल्म हर रोज बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन कर रही है. अब महज 6 दिनों में 'मन शंकर वरप्रसाद गारू' ने 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. अब इस फिल्म ने चिरंजीवी के करियर की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

'मन शंकर वरप्रसाद गारू' के प्रोडक्शन हाउस शाइन स्क्रीन्स ने एक्स पर फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन शेयर किया है. इसमें लिखा है- 'दिन-ब-दिन... रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड... 'मन शंकर वरप्रसाद गारू' बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है. मेगा संक्रांत ब्लॉकबस्टर मन शंकर वरप्रसाद गारू ने सिर्फ 6 दिनों में दुनिया भर में 261 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है. अब 300 करोड़ रुपए के आंकड़े की ओर तेजी से बढ़ रहा है.'

'मन शंकर वरप्रसाद गारू' बनी चिरंजीवी की हाइएस्ट ग्रॉसर फिल्म

  • 'मन शंकर वरप्रसाद गारू' ना सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है, बल्कि दुनिया भर में नए आयाम रच रही है.
  • महज 6 दिनों में फिल्म ने 261 से ज्यादा करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.
  • इसी के साथ 'मन शंकर वरप्रसाद गारू' ने चिरंजीवी की अब तक की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म सई रा नरसिम्हा रेड्डी को मात दे दी है.
  • 'मन शंकर वरप्रसाद गारू' ने सई रा नरसिम्हा रेड्डी के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है.
  • 2019 में रिलीज हुई इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 246.6 करोड़ रुपए कमाए थे. 

चिरंजीवी की 5 सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्में

फिल्म का नाम वर्ल्डवाइड कलेक्शन
'मन शंकर वरप्रसाद गारू' 261 करोड़ रुपए
सैय रा नरसिम्हा रेड्डी 246.6 करोड़ रुपए
वॉल्टेयर वीरैया 219 करोड़
कैदी नंबर 150 164 करोड़
गॉडफादर 107 करोड़ रुपए

'मन शंकर वरप्रसाद गारू' की स्टार कास्ट
चिरंजीवी स्टारर फिल्म 'मन शंकर वरप्रसाद गारू' को अनिल रविपुडी ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में नयनतारा, कैथरीन ट्रेसा, वेंकटेश और सचिन खेडेकर जैसे कलाकार भी अहम रोल में हैं.

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 18 Jan 2026 03:39 PM (IST)
Chiranjeevi Mana Shankara Varaprasad Garu Mana Shankara Varaprasad Garu Worldwide Collection
