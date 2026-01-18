साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी की फिल्म 'मन शंकर वरप्रसाद गारू' दुनिया भर में तहलका मचा रही है. 12 जनवरी 2026 को रिलीज हुई ये फिल्म हर रोज बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन कर रही है. अब महज 6 दिनों में 'मन शंकर वरप्रसाद गारू' ने 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. अब इस फिल्म ने चिरंजीवी के करियर की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

'मन शंकर वरप्रसाद गारू' के प्रोडक्शन हाउस शाइन स्क्रीन्स ने एक्स पर फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन शेयर किया है. इसमें लिखा है- 'दिन-ब-दिन... रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड... 'मन शंकर वरप्रसाद गारू' बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है. मेगा संक्रांत ब्लॉकबस्टर मन शंकर वरप्रसाद गारू ने सिर्फ 6 दिनों में दुनिया भर में 261 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है. अब 300 करोड़ रुपए के आंकड़े की ओर तेजी से बढ़ रहा है.'

Day by day…

Record by record..#ManaShankaraVaraPrasadGaru is creating history at the box office ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥



A massive ₹261+ crore worldwide gross in just 6 days for #MegaSankranthiBlockbusterMSG 🔥



Racing towards the ₹300 crore milestone 💥💥💥



Book your tickets now and enjoy… pic.twitter.com/UNJIyDAXnq — Shine Screens (@Shine_Screens) January 18, 2026

'मन शंकर वरप्रसाद गारू' बनी चिरंजीवी की हाइएस्ट ग्रॉसर फिल्म

'मन शंकर वरप्रसाद गारू' ना सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है, बल्कि दुनिया भर में नए आयाम रच रही है.

महज 6 दिनों में फिल्म ने 261 से ज्यादा करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.

इसी के साथ 'मन शंकर वरप्रसाद गारू' ने चिरंजीवी की अब तक की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म सई रा नरसिम्हा रेड्डी को मात दे दी है.

'मन शंकर वरप्रसाद गारू' ने सई रा नरसिम्हा रेड्डी के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है.

2019 में रिलीज हुई इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 246.6 करोड़ रुपए कमाए थे.

चिरंजीवी की 5 सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्में

फिल्म का नाम वर्ल्डवाइड कलेक्शन 'मन शंकर वरप्रसाद गारू' 261 करोड़ रुपए सैय रा नरसिम्हा रेड्डी 246.6 करोड़ रुपए वॉल्टेयर वीरैया 219 करोड़ कैदी नंबर 150 164 करोड़ गॉडफादर 107 करोड़ रुपए

'मन शंकर वरप्रसाद गारू' की स्टार कास्ट

चिरंजीवी स्टारर फिल्म 'मन शंकर वरप्रसाद गारू' को अनिल रविपुडी ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में नयनतारा, कैथरीन ट्रेसा, वेंकटेश और सचिन खेडेकर जैसे कलाकार भी अहम रोल में हैं.