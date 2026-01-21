‘मन शंकर वर प्रसाद गारू’ में चिरंजीवी ने लीड रोल प्ले किया है. ये क एक्शन कॉमेडी फिल्म संक्रांति की छुट्टियों के मौके पर, सोमवार, 12 जनवरी को रिलीज़ हुई थी. ये फिल्म रिलीज के पहले दिन से ही धमाकेदार परफॉर्म कर रही है. यहां तक कि इस फिल्म ने 400 करोड़ के बजट वाली प्रभास स्टारर ‘द राजा साब’ को भी धूल चटा दी है. हालांकि दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई में भी थोड़ी गिरावट भी देखी जा रही है फिर भी ये तमाम नई और पुरानी फिल्मों के बीच धमाकेदार कमाई कर रही है. इसी के साथ चलिए जानते हैं मन शंकर वर प्रसाद गारू ने रिलीज के 9वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को कितना कलेक्शन किया है?

‘मन शंकर वर प्रसाद गारू’ की 9वें दिन की कमाई कितनी रही?

चिरंजीवी की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत की थी और पहले दिन 41.60 करोड़ रुपये कमाए (रविवार को पेड प्रीव्यू से 9.35 करोड़ रुपये और सोमवार को 32.25 करोड़ रुपये).'मना शंकर वर प्रसाद गारू' ने पहले सप्ताह में भी अपनी रफ्तार बरकरार रखी और भारत में 157.90 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. वहीं वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने 222.85 करोड़ रुपये का कुल कलेक्शन किया. हालांकि 8वें दिन इस फिल्म की कमाई में मंदी आई और इसने सिंगल डिजिट में कलेक्श किया. बता दें कि फिल्म ने अपने आठवें दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे इसका कुल कलेक्शन 165.90 करोड़ रुपये हो गया.

वहीं सैकनिल्क के अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को, रिलीज के नौवें दिन, अनिल रविपुडी द्वारा निर्देशित इस फिल्म के कलेक्शन में और गिरावट आई और इसने 5.75 करोड़ रुपये कमाए.

इसी के साथ इस फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन अब 171.65 करोड़ रुपये हो गया है.

मना शंकर वर प्रसाद गारू वर्सेस द राजा साब

प्रभास, संजय दत्त, बोमन ईरानी, ​​ज़रीना वहाब, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार और निधि अग्रवाल स्टारर फिल्म द राजा साब बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई है. 20 जनवरी को यह फिल्म 1 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई और भारत में सिर्फ 73 लाख रुपये का नेट कलेक्शन कर सकी थी. जबकि उसी दिन चिरंजीवी की फिल्म मना शंकरवर प्रसाद गारू ने 5.75 करोड़ रुपये जो द राजा साब से लगभग आठ गुना ज्यादा हैं.

‘मन शंकर वर प्रसाद गारू’ के बारे में

अनिल रविपुडी द्वारा निर्देशित फिल्म में नयनतारा, कैथरीन ट्रेसा, जरीना वहाब, हर्ष वर्धन, सचिन खेडेकर, शरत सक्सेना और श्रीनिवास रेड्डी सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया हैं, जबकि वेंकटेश दग्गुबाती एक एक्सेटेंडेड कैमियो में नजर आते हैं.